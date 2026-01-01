Drupal एक परिपक्व, एंटरप्राइज़-ग्रेड कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिस पर दुनिया भर की सरकारें, विश्वविद्यालय, मीडिया कंपनियाँ और फॉर्च्यून 500 संगठन भरोसा करते हैं। इसकी मॉड्यूलर आर्किटेक्चर और 50,000 से अधिक योगदान किए गए मॉड्यूल्स का व्यापक इकोसिस्टम टीमों को एक साधारण एडिटोरियल साइट से लेकर एक जटिल मल्टी-साइट डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कुछ भी बनाने की अनुमति देता है, बिना कस्टम कोड की एक भी लाइन को छुए।

Drupal की हेडलेस CMS क्षमताएं, मजबूत API लेयर और ग्रेन्युलर परमिशन सिस्टम इसे उन संगठनों के लिए एक मजबूत विकल्प बनाते हैं जिन्हें कई चैनलों — वेब, मोबाइल और अन्य — पर कॉन्टेंट मैनेज करने की आवश्यकता होती है, साथ ही सख्त एडिटोरियल वर्कफ़्लो और कंप्लायंस आवश्यकताओं को बनाए रखना होता है। यह डिप्लॉयमेंट Drupal को PostgreSQL बैकएंड के साथ जोड़ता है ताकि प्रोडक्शन-ग्रेड विश्वसनीयता और परफॉरमेंस मिल सके।