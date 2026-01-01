OrangeHRM एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उपयोग दुनिया भर के हजारों संगठन करते हैं। यह पूरे HR लाइफसाइकिल को कवर करता है — कर्मचारी रिकॉर्ड और छुट्टी प्रबंधन से लेकर प्रदर्शन समीक्षाओं, भर्ती पाइपलाइन और समय ट्रैकिंग तक — एक ही सेल्फ-होस्टेड एप्लिकेशन में।

अपने स्वयं के VPS पर OrangeHRM होस्ट करने से सभी कर्मचारी डेटा, पेरोल जानकारी और HR रिकॉर्ड आपके सीधे नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता SaaS शुल्क के। आपको कस्टम रिपोर्टिंग और इंटीग्रेशन के लिए डेटाबेस तक पूरी पहुँच मिलती है, जबकि संवेदनशील कार्यबल डेटा पर पूर्ण स्वामित्व बनाए रखते हैं।