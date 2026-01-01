1-क्लिक इंस्टॉलेशन में OrangeHRM डिप्लॉय करें।
कर्मचारियों, अवकाश, भर्ती और एचआर वर्कफ़्लो के प्रबंधन के लिए ओपन-सोर्स मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली।
OrangeHRM के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OrangeHRM के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OrangeHRM एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उपयोग दुनिया भर के हजारों संगठन करते हैं। यह पूरे HR लाइफसाइकिल को कवर करता है — कर्मचारी रिकॉर्ड और छुट्टी प्रबंधन से लेकर प्रदर्शन समीक्षाओं, भर्ती पाइपलाइन और समय ट्रैकिंग तक — एक ही सेल्फ-होस्टेड एप्लिकेशन में।
अपने स्वयं के VPS पर OrangeHRM होस्ट करने से सभी कर्मचारी डेटा, पेरोल जानकारी और HR रिकॉर्ड आपके सीधे नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता SaaS शुल्क के। आपको कस्टम रिपोर्टिंग और इंटीग्रेशन के लिए डेटाबेस तक पूरी पहुँच मिलती है, जबकि संवेदनशील कार्यबल डेटा पर पूर्ण स्वामित्व बनाए रखते हैं।
OrangeHRM की मुख्य विशेषताएं
कर्मचारी प्रबंधन
नौकरी के इतिहास, दस्तावेज़ों, योग्यताओं और संगठनात्मक संरचना को एक ही स्थान पर एक केंद्रीकृत कर्मचारी निर्देशिका में बनाए रखें।
छुट्टी और उपस्थिति
छुट्टी के अधिकार, अनुमोदन वर्कफ़्लो, अवकाश कैलेंडर, और आपके पूरे कार्यबल में उपस्थिति रिकॉर्ड प्रबंधित करें।
भर्ती मॉड्यूल
नौकरी की रिक्तियों, उम्मीदवार के आवेदनों, साक्षात्कार के चरणों और भर्ती के निर्णयों को बिना किसी अलग एटीएस टूल के ट्रैक करें।
प्रदर्शन रिव्यूज़
लक्ष्य निर्धारण, 360-डिग्री फीडबैक और कॉन्फ़िगर करने योग्य समीक्षा वर्कफ़्लो के साथ संरचित मूल्यांकन चक्र संचालित करें।
समय और परियोजना ट्रैकिंग
परियोजनाओं और ग्राहकों के लिए टाइमशीट लॉग करें, अनुमोदन प्रवाह और बिलिंग या पेरोल के लिए निर्यात योग्य रिपोर्ट के साथ।
आपको OrangeHRM को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।