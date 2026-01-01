Homarr एक आकर्षक, ओपन-सोर्स डैशबोर्ड है जिसे आपके सभी सेल्फ-होस्टेड ऐप्लिकेशनों के लिए एक सिंगल इंटरफ़ेस प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दर्जनों सर्विस URL को बुकमार्क करने के बजाय, Homarr उन्हें लाइव स्टेटस इंडिकेटर, सर्च और त्वरित एक्शन के साथ व्यवस्थित टाइलों के रूप में प्रस्तुत करता है — सब कुछ एक ही पेज से।

अपने खुद के VPS पर Homarr को डिप्लॉय करने का मतलब है कि आपका डैशबोर्ड निजी रहता है, लोकल नेटवर्क पर तुरंत लोड होता है, और Docker के साथ सीधे इंटीग्रेट हो सकता है ताकि चल रहे कंटेनरों को ऑटो-डिस्कवर कर सके और उनकी स्थिति को रियल टाइम में प्रदर्शित कर सके।