Homarr को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
आधुनिक, कस्टमाइज़ेबल सर्वर डैशबोर्ड जो आपकी सभी सेल्फ-होस्टेड सेवाओं को एक ही जगह पर व्यवस्थित और मॉनिटर करता है।
Homarr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Homarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Homarr एक आकर्षक, ओपन-सोर्स डैशबोर्ड है जिसे आपके सभी सेल्फ-होस्टेड ऐप्लिकेशनों के लिए एक सिंगल इंटरफ़ेस प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दर्जनों सर्विस URL को बुकमार्क करने के बजाय, Homarr उन्हें लाइव स्टेटस इंडिकेटर, सर्च और त्वरित एक्शन के साथ व्यवस्थित टाइलों के रूप में प्रस्तुत करता है — सब कुछ एक ही पेज से।
अपने खुद के VPS पर Homarr को डिप्लॉय करने का मतलब है कि आपका डैशबोर्ड निजी रहता है, लोकल नेटवर्क पर तुरंत लोड होता है, और Docker के साथ सीधे इंटीग्रेट हो सकता है ताकि चल रहे कंटेनरों को ऑटो-डिस्कवर कर सके और उनकी स्थिति को रियल टाइम में प्रदर्शित कर सके।
Homarr की मुख्य विशेषताएं
सेवा संगठन
ऐप्स को कस्टम बोर्ड और श्रेणियों में ग्रुप करें ताकि हर सेवा एक क्लिक दूर हो।
Docker एकीकरण
चल रहे कंटेनरों का स्वतः पता लगाएं और उनकी स्थिति, स्वास्थ्य तथा संसाधन उपयोग को मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन के बिना प्रदर्शित करें।
स्टेटस मॉनिटरिंग
सेवाओं को नियमित अंतराल पर पिंग करें और प्रत्येक टाइल पर सीधे लाइव अप/डाउन संकेतक दिखाएं।
कस्टमाइज़ करने योग्य लेआउट
ड्रैग-एंड-ड्रॉप ग्रिड एडिटर आपको अपने वर्कफ़्लो से मेल खाने के लिए टाइल्स का आकार बदलने, उन्हें पुनर्व्यवस्थित करने और स्टाइल करने की सुविधा देता है।
सर्च और बुकमार्क
सभी कॉन्फ़िगर की गई सेवाओं और वेब पर तुरंत खोज, पावर यूज़र्स के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ।
बहु-उपयोगकर्ता सपोर्ट
भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ अलग-अलग खाते बनाएँ ताकि प्रत्येक टीम सदस्य केवल वही देख सके जिसकी उसे आवश्यकता है।
आपको Homarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।