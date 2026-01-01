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PostgreSQL पर निर्मित टाइम-सीरीज़ डेटाबेस — SQL की परिचितता को एक विशेष रूप से निर्मित TSDB के स्केल और गति के साथ मिलाकर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप TimescaleDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
TimescaleDB, PostgreSQL को नेटिव टाइम-सीरीज़ क्षमताओं के साथ विस्तारित करता है, जिसमें हाइपरटेबल्स, ऑटोमैटिक पार्टिशनिंग, कंटीन्यूअस एग्रीगेट्स और एडवांस्ड कम्प्रेशन उस SQL इंजन के ऊपर शामिल हैं जिसे टीमें पहले से जानती हैं। क्योंकि यह अंदर से PostgreSQL है, हर मौजूदा ड्राइवर, ORM, BI टूल और एक्सटेंशन — जिसमें PostGIS और pg_vector शामिल हैं — बिना किसी बदलाव के काम करना जारी रखते हैं।
अपने खुद के VPS पर TimescaleDB को सेल्फ-होस्ट करना हाई-वॉल्यूम टेलीमेट्री, IoT सेंसर स्ट्रीम और फाइनेंशियल टिक डेटा को आपके नियंत्रण में रखता है, बिना प्रति-डेटापॉइंट मूल्य निर्धारण या इग्रेस शुल्क के। HA इमेज में Patroni और सामान्य PostgreSQL टूलिंग शामिल है, जो आपको मेट्रिक्स, मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स वर्कलोड के लिए एक प्रोडक्शन-रेडी आधार प्रदान करता है।
TimescaleDB की मुख्य विशेषताएं
हाइपरटेबल्स
अरबों-पंक्तियों के पैमाने पर तेज़ इंसर्ट और क्वेरी के लिए टाइम-सीरीज़ डेटा को चंक्स में स्वचालित रूप से विभाजित करें, SQL लिखने के तरीके को बदले बिना।
नेटिव कंप्रेशन
कॉलम-ओरिएंटेड कम्प्रेशन आमतौर पर ऐतिहासिक डेटा को 90% से अधिक तक कम कर देता है, जिससे स्टोरेज लागत में कटौती होती है, जबकि हाल की पंक्तियों को अपडेट करने और क्वेरी करने के लिए तेज़ रखता है।
कंटीन्यूअस एग्रीगेट्स
मैटेरियलाइज़्ड रोलअप्स बैकग्राउंड में क्रमिक रूप से रिफ्रेश होते हैं, जिससे महीनों या सालों के कच्चे डेटा पर बने डैशबोर्ड एक सेकंड से भी कम समय में प्रतिक्रियाशील रहते हैं।
पूर्ण PostgreSQL संगतता
हर PostgreSQL क्लाइंट, ORM, और एक्सटेंशन के साथ काम करता है — जिसमें भू-स्थानिक के लिए PostGIS और AI एम्बेडिंग के लिए pg_vector शामिल हैं — बिना किसी माइग्रेशन प्रयास के।
डेटा प्रतिधारण नीतियाँ
पुराने चंक्स को एक शेड्यूल पर स्वचालित रूप से हटाएँ या डाउनसैंपल करें, हॉट डेटा को तेज़ स्टोरेज पर रखें और अनुपालन प्रतिधारण आवश्यकताओं को पूरा करें।
आपको TimescaleDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।