TimescaleDB, PostgreSQL को नेटिव टाइम-सीरीज़ क्षमताओं के साथ विस्तारित करता है, जिसमें हाइपरटेबल्स, ऑटोमैटिक पार्टिशनिंग, कंटीन्यूअस एग्रीगेट्स और एडवांस्ड कम्प्रेशन उस SQL इंजन के ऊपर शामिल हैं जिसे टीमें पहले से जानती हैं। क्योंकि यह अंदर से PostgreSQL है, हर मौजूदा ड्राइवर, ORM, BI टूल और एक्सटेंशन — जिसमें PostGIS और pg_vector शामिल हैं — बिना किसी बदलाव के काम करना जारी रखते हैं।

अपने खुद के VPS पर TimescaleDB को सेल्फ-होस्ट करना हाई-वॉल्यूम टेलीमेट्री, IoT सेंसर स्ट्रीम और फाइनेंशियल टिक डेटा को आपके नियंत्रण में रखता है, बिना प्रति-डेटापॉइंट मूल्य निर्धारण या इग्रेस शुल्क के। HA इमेज में Patroni और सामान्य PostgreSQL टूलिंग शामिल है, जो आपको मेट्रिक्स, मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स वर्कलोड के लिए एक प्रोडक्शन-रेडी आधार प्रदान करता है।