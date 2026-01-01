WebTop KasmVNC स्ट्रीमिंग के माध्यम से किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किए जा सकने वाले एक पूर्ण Linux डेस्कटॉप वातावरण प्रदान करता है। LinuxServer.io द्वारा निर्मित, यह स्थायी होम डायरेक्टरी स्टोरेज, एकीकृत फ़ाइल प्रबंधन, ऑडियो और वीडियो पासथ्रू, और शेयर्ड मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से सहज ग्राफिकल परफॉर्मेंस के साथ KDE, XFCE और अन्य डेस्कटॉप वातावरण प्रदान करता है।

VPS पर WebTop को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक सुरक्षित रिमोट डेस्कटॉप प्रदान करता है जिसे VPN या RDP क्लाइंट सॉफ़्टवेयर के बिना एक्सेस किया जा सकता है। यह प्रतिबंधित वातावरण से ग्राफिकल Linux एप्लिकेशन चलाने के लिए आदर्श है, जो ब्राउज़र वाले किसी भी डिवाइस से एक्सेस किए जा सकने वाले एक सुसंगत डेवलपमेंट या प्रोडक्टिविटी वर्कस्पेस प्रदान करता है।