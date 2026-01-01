1-क्लिक इंस्टॉलेशन में WebTop डिप्लॉय करें।
आपके ब्राउज़र में पूर्ण Linux डेस्कटॉप वातावरण, निरंतर सेशन, फ़ाइल प्रबंधन और ऑडियो/वीडियो सपोर्ट के साथ।
WebTop के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप WebTop के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
WebTop KasmVNC स्ट्रीमिंग के माध्यम से किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किए जा सकने वाले एक पूर्ण Linux डेस्कटॉप वातावरण प्रदान करता है। LinuxServer.io द्वारा निर्मित, यह स्थायी होम डायरेक्टरी स्टोरेज, एकीकृत फ़ाइल प्रबंधन, ऑडियो और वीडियो पासथ्रू, और शेयर्ड मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से सहज ग्राफिकल परफॉर्मेंस के साथ KDE, XFCE और अन्य डेस्कटॉप वातावरण प्रदान करता है।
VPS पर WebTop को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक सुरक्षित रिमोट डेस्कटॉप प्रदान करता है जिसे VPN या RDP क्लाइंट सॉफ़्टवेयर के बिना एक्सेस किया जा सकता है। यह प्रतिबंधित वातावरण से ग्राफिकल Linux एप्लिकेशन चलाने के लिए आदर्श है, जो ब्राउज़र वाले किसी भी डिवाइस से एक्सेस किए जा सकने वाले एक सुसंगत डेवलपमेंट या प्रोडक्टिविटी वर्कस्पेस प्रदान करता है।
WebTop की मुख्य विशेषताएं
ब्राउज़र-आधारित डेस्कटॉप
किसी भी ब्राउज़र से एक पूर्ण लिनक्स डेस्कटॉप एक्सेस करें, बिना VPN, RDP, या रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए।
कई डेस्कटॉप एनवायरनमेंट
अपने कार्यप्रवाह और संसाधन प्राथमिकताओं के आधार पर KDE, XFCE, MATE और अन्य डेस्कटॉप वातावरणों में से चुनें।
स्थायी भंडारण
होम डायरेक्टरी और एप्लिकेशन डेटा सेशन के बीच बने रहते हैं, जिससे फिर से कनेक्ट होने पर भी आपकी फ़ाइलें और कॉन्फ़िगरेशन बरकरार रहते हैं।
ऑडियो & वीडियो सहायता
मल्टीमीडिया पासथ्रू कंटेनरीकृत डेस्कटॉप वातावरण के भीतर ऑडियो और वीडियो चलाने में सक्षम बनाता है।
सुरक्षित रिमोट ऍक्सेस
Traefik के माध्यम से HTTPS पर डेस्कटॉप एक्सेस करें, बिना RDP या VNC पोर्ट्स को सीधे इंटरनेट पर एक्सपोज़ किए।
आपको WebTop को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।