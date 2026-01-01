XBackBone को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
पूरे ShareX, ScreenCloud, और Flameshot सपोर्ट के साथ सेल्फ-होस्टेड लाइटवेट फ़ाइल और स्क्रीनशॉट शेयरिंग सर्वर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप XBackBone के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
XBackBone एक हल्का PHP फ़ाइल मैनेजर और इमेज होस्ट है जिसे लोकप्रिय ShareX अपलोडर वर्कफ़्लो के इर्द-गिर्द डिज़ाइन किया गया है। ShareX (या ScreenCloud, Flameshot, या किसी भी संगत क्लाइंट) में एक स्क्रीनशॉट या फ़ाइल डालें और XBackBone इसे तुरंत एक साझा करने योग्य शॉर्ट URL के पीछे होस्ट करता है — जिसमें मार्कडाउन प्रीव्यू, रॉ-टेक्स्ट रेंडरिंग, गैलरी व्यू और प्रति-उपयोगकर्ता कोटा अंतर्निहित हैं।
एक VPS पर XBackBone को सेल्फ-होस्ट करना वाणिज्यिक इमेज होस्ट और पेस्टबिन सेवाओं को उस इंफ्रास्ट्रक्चर से बदल देता है जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। मल्टी-यूज़र अकाउंट्स, रोल-आधारित अनुमतियाँ, और अंतर्निहित OAuth इंटीग्रेशन इसे व्यक्तियों और छोटी टीमों दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है जो एक निजी स्क्रीनशॉट और फ़ाइल ड्रॉपिंग एंडपॉइंट चाहते हैं।
XBackBone की मुख्य विशेषताएं
ShareX-नेटिव अपलोड्स
फ़ाइलें ShareX, ScreenCloud, या Flameshot में ड्रॉप करें और XBackBone उन्हें स्टैंडर्ड अपलोड API के ज़रिए तुरंत होस्ट करता है।
गैलरी और पूर्वावलोकन
ऑटो-जनरेटेड थंबनेल के साथ ब्राउज़र गैलरी व्यू, और इमेज, वीडियो, ऑडियो और मार्कडाउन कंटेंट के लिए इनलाइन रेंडरिंग।
बहु-उपयोगकर्ता खाते
भूमिका-आधारित अनुमतियों और व्यक्तिगत कोटा वाले प्रति-उपयोगकर्ता खाते टीमों या परिवारों को बिना लाइब्रेरी को आपस में मिलाए एक सर्वर साझा करने की अनुमति देते हैं।
सार्वजनिक और निजी लिंक
प्रत्येक अपलोड संवेदनशील सामग्री के लिए वैकल्पिक पासवर्ड सुरक्षा, समाप्ति और एक बार के एक्सेस मोड के साथ एक छोटा URL बनाता है।
OAuth और SSO सहायता
Google, Discord, और GitLab के साथ बिल्ट-इन OAuth इंटीग्रेशन उन टीमों के लिए अलग खाता प्रबंधन की आवश्यकता को समाप्त करता है जो पहले से ही इन प्लेटफॉर्म पर हैं।
आपको XBackBone को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।