XBackBone एक हल्का PHP फ़ाइल मैनेजर और इमेज होस्ट है जिसे लोकप्रिय ShareX अपलोडर वर्कफ़्लो के इर्द-गिर्द डिज़ाइन किया गया है। ShareX (या ScreenCloud, Flameshot, या किसी भी संगत क्लाइंट) में एक स्क्रीनशॉट या फ़ाइल डालें और XBackBone इसे तुरंत एक साझा करने योग्य शॉर्ट URL के पीछे होस्ट करता है — जिसमें मार्कडाउन प्रीव्यू, रॉ-टेक्स्ट रेंडरिंग, गैलरी व्यू और प्रति-उपयोगकर्ता कोटा अंतर्निहित हैं।

एक VPS पर XBackBone को सेल्फ-होस्ट करना वाणिज्यिक इमेज होस्ट और पेस्टबिन सेवाओं को उस इंफ्रास्ट्रक्चर से बदल देता है जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। मल्टी-यूज़र अकाउंट्स, रोल-आधारित अनुमतियाँ, और अंतर्निहित OAuth इंटीग्रेशन इसे व्यक्तियों और छोटी टीमों दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है जो एक निजी स्क्रीनशॉट और फ़ाइल ड्रॉपिंग एंडपॉइंट चाहते हैं।