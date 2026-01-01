Cassandra Reaper पर 69% तक की छूट

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64% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
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सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
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69% की छूट
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16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
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8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

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कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Cassandra Reaper के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Cassandra Reaper सिंगल-डेटासेंटर और मल्टी-साइट क्लस्टर में Apache Cassandra रिपेयर के समन्वय के लिए वास्तविक ओपन-सोर्स टूल है। मूल रूप से Spotify में बनाया गया और The Last Pickle द्वारा बनाए रखा गया, Reaper बड़े रिपेयर को प्रबंधनीय इकाइयों में विभाजित करता है, उन्हें नोड्स में अवसरवादी रूप से चलाता है, और विफलताओं के बाद सुरक्षित रूप से फिर से शुरू होता है — नाजुक क्रॉन-ड्रिवन नोडटूल स्क्रिप्ट्स को एक स्टेटफुल, ऑब्जर्वेबल वर्कफ़्लो के साथ बदलता है।

अपने VPS पर Reaper को सेल्फ-होस्ट करने से ऑपरेटरों को वेब UI, REST API, और मेट्रिक्स एंडपॉइंट के साथ एक समर्पित कंट्रोल प्लेन मिलता है। यह डिप्लॉयमेंट एक Apache Cassandra नोड को बंडल करता है ताकि आप तुरंत रिपेयर को कनेक्ट, शेड्यूल और निष्पादित कर सकें, फिर आवश्यकतानुसार JMX के माध्यम से अतिरिक्त प्रोडक्शन क्लस्टर रजिस्टर कर सकें।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Cassandra Reaper की मुख्य विशेषताएं

खंडित मरम्मत

मरम्मत को छोटी-छोटी रेंज में विभाजित करें और क्लस्टर को ओवरलोड होने से बचाने के लिए उन्हें नोड्स पर अवसर मिलने पर चलाएं।

मरम्मत निर्धारण

विन्यास योग्य तीव्रता, समानांतरता और सेगमेंट गणना के साथ प्रति कीस्पेस आवर्ती मरम्मत शेड्यूल करें।

बहु-क्लस्टर नियंत्रण

एक ही वेब UI और REST API से कई कैसेंड्रा क्लस्टर के लिए मरम्मत को पंजीकृत और प्रबंधित करें।

रोकें और फिर से शुरू करें

स्टेटफुल रिपेयर रन को रीस्टार्ट के बाद प्रगति खोए बिना रोका, फिर से शुरू किया और रिकवर किया जा सकता है।

मेट्रिक्स और ऑब्जर्वेबिलिटी

बिल्ट-इन ड्रॉपविज़ार्ड मेट्रिक्स मरम्मत की प्रगति, सेगमेंट की स्थिति और JMX क्लस्टर का स्वास्थ्य मॉनिटरिंग के लिए प्रकट करते हैं।

आपको Cassandra Reaper को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Noel
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Omkar
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Sylvain
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Martin K
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