एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में कैसेंड्रा रीपर डिप्लॉय करें।
अपाचे कैसेंड्रा क्लस्टर को स्वस्थ और सुसंगत बनाए रखने के लिए केंद्रीकृत मरम्मत शेड्यूलर और वेब यूआई।
Cassandra Reaper के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Cassandra Reaper के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Cassandra Reaper सिंगल-डेटासेंटर और मल्टी-साइट क्लस्टर में Apache Cassandra रिपेयर के समन्वय के लिए वास्तविक ओपन-सोर्स टूल है। मूल रूप से Spotify में बनाया गया और The Last Pickle द्वारा बनाए रखा गया, Reaper बड़े रिपेयर को प्रबंधनीय इकाइयों में विभाजित करता है, उन्हें नोड्स में अवसरवादी रूप से चलाता है, और विफलताओं के बाद सुरक्षित रूप से फिर से शुरू होता है — नाजुक क्रॉन-ड्रिवन नोडटूल स्क्रिप्ट्स को एक स्टेटफुल, ऑब्जर्वेबल वर्कफ़्लो के साथ बदलता है।
अपने VPS पर Reaper को सेल्फ-होस्ट करने से ऑपरेटरों को वेब UI, REST API, और मेट्रिक्स एंडपॉइंट के साथ एक समर्पित कंट्रोल प्लेन मिलता है। यह डिप्लॉयमेंट एक Apache Cassandra नोड को बंडल करता है ताकि आप तुरंत रिपेयर को कनेक्ट, शेड्यूल और निष्पादित कर सकें, फिर आवश्यकतानुसार JMX के माध्यम से अतिरिक्त प्रोडक्शन क्लस्टर रजिस्टर कर सकें।
Cassandra Reaper की मुख्य विशेषताएं
खंडित मरम्मत
मरम्मत को छोटी-छोटी रेंज में विभाजित करें और क्लस्टर को ओवरलोड होने से बचाने के लिए उन्हें नोड्स पर अवसर मिलने पर चलाएं।
मरम्मत निर्धारण
विन्यास योग्य तीव्रता, समानांतरता और सेगमेंट गणना के साथ प्रति कीस्पेस आवर्ती मरम्मत शेड्यूल करें।
बहु-क्लस्टर नियंत्रण
एक ही वेब UI और REST API से कई कैसेंड्रा क्लस्टर के लिए मरम्मत को पंजीकृत और प्रबंधित करें।
रोकें और फिर से शुरू करें
स्टेटफुल रिपेयर रन को रीस्टार्ट के बाद प्रगति खोए बिना रोका, फिर से शुरू किया और रिकवर किया जा सकता है।
मेट्रिक्स और ऑब्जर्वेबिलिटी
बिल्ट-इन ड्रॉपविज़ार्ड मेट्रिक्स मरम्मत की प्रगति, सेगमेंट की स्थिति और JMX क्लस्टर का स्वास्थ्य मॉनिटरिंग के लिए प्रकट करते हैं।
आपको Cassandra Reaper को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।