Cassandra Reaper सिंगल-डेटासेंटर और मल्टी-साइट क्लस्टर में Apache Cassandra रिपेयर के समन्वय के लिए वास्तविक ओपन-सोर्स टूल है। मूल रूप से Spotify में बनाया गया और The Last Pickle द्वारा बनाए रखा गया, Reaper बड़े रिपेयर को प्रबंधनीय इकाइयों में विभाजित करता है, उन्हें नोड्स में अवसरवादी रूप से चलाता है, और विफलताओं के बाद सुरक्षित रूप से फिर से शुरू होता है — नाजुक क्रॉन-ड्रिवन नोडटूल स्क्रिप्ट्स को एक स्टेटफुल, ऑब्जर्वेबल वर्कफ़्लो के साथ बदलता है।

अपने VPS पर Reaper को सेल्फ-होस्ट करने से ऑपरेटरों को वेब UI, REST API, और मेट्रिक्स एंडपॉइंट के साथ एक समर्पित कंट्रोल प्लेन मिलता है। यह डिप्लॉयमेंट एक Apache Cassandra नोड को बंडल करता है ताकि आप तुरंत रिपेयर को कनेक्ट, शेड्यूल और निष्पादित कर सकें, फिर आवश्यकतानुसार JMX के माध्यम से अतिरिक्त प्रोडक्शन क्लस्टर रजिस्टर कर सकें।