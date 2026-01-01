1-क्लिक इंस्टॉलेशन में R2R डिप्लॉय करें
उत्पादन-तैयार RAG फ्रेमवर्क जिसमें हाइब्रिड खोज, ज्ञान ग्राफ, और AI एप्लिकेशन के लिए एक एजेंटिक पुनर्प्राप्ति API शामिल है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप R2R के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
R2R एक ओपन-सोर्स रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन फ्रेमवर्क है जिसे पहले दिन से ही प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए बनाया गया है। यह रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन, स्वचालित नॉलेज ग्राफ निर्माण, मल्टीमॉडल डॉक्यूमेंट इनजेशन और एक एजेंटिक रिट्रीवल API के साथ हाइब्रिड सिमेंटिक और कीवर्ड सर्च को जोड़ता है जो बड़े भाषा मॉडल को अपनी रीजनिंग लूप के हिस्से के रूप में सर्च को ऑर्केस्ट्रेट करने देता है।
अपने स्वयं के VPS पर R2R को सेल्फ-होस्ट करना डॉक्यूमेंट्स, वेक्टर इंडेक्स और बातचीत के इतिहास को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-क्वेरी शुल्क के और आपके नॉलेज बेस तक किसी तीसरे पक्ष की पहुंच के बिना। यह डिप्लॉयमेंट R2R API को आधिकारिक डैशबोर्ड और एक PostgreSQL प्लस pgvector स्टोर के साथ जोड़ता है, जिससे आपको एक पूर्ण RAG स्टैक मिलता है जिसे आप किसी भी LLM प्रोवाइडर के साथ बढ़ा सकते हैं।
R2R की मुख्य विशेषताएं
हाइब्रिड सर्च
हर क्वेरी के लिए सबसे प्रासंगिक संदर्भ सामने लाने के लिए वेक्टर समानता और पूर्ण-पाठ कीवर्ड खोज को रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन के साथ मिलाएँ।
ज्ञान ग्राफ़
स्वचालित इकाई और संबंध निष्कर्षण वैक्टर के साथ एक ग्राफ इंडेक्स बनाता है, जो क्रॉस-डॉक्यूमेंट तर्क को सक्षम करता है जिसे फ्लैट रिट्रीवल मैच नहीं कर सकता।
मल्टीमॉडल अंतर्ग्रहण
हर फॉर्मेट के लिए कस्टम इनजेशन कोड लिखे बिना, पीडीएफ, वर्ड डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, इमेज और ऑडियो को एक एकीकृत इंडेक्स में पार्स करें।
एजेंटिक RAG
तर्क एजेंट पुनरावृत्त रूप से उत्तरों को पुनः प्राप्त करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और उन्हें परिष्कृत करते हैं — जिससे सिंगल-शॉट RAG पाइपलाइनों की तुलना में उच्च-गुणवत्ता वाले उत्तर उत्पन्न होते हैं।
बहु-प्रदाता LLMs
OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama, और 20 से अधिक अन्य LLM प्रोवाइडर्स को एक ही कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से कनेक्ट करें — रीइंडेक्सिंग की आवश्यकता नहीं है।
REST API और SDKs
एक पूर्ण REST API और आधिकारिक Python और JavaScript SDKs आपको कस्टम एप्लिकेशन और स्वचालित पाइपलाइन में R2R पुनर्प्राप्ति को एम्बेड करने की सुविधा देते हैं।
आपको R2R को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।