R2R एक ओपन-सोर्स रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन फ्रेमवर्क है जिसे पहले दिन से ही प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए बनाया गया है। यह रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन, स्वचालित नॉलेज ग्राफ निर्माण, मल्टीमॉडल डॉक्यूमेंट इनजेशन और एक एजेंटिक रिट्रीवल API के साथ हाइब्रिड सिमेंटिक और कीवर्ड सर्च को जोड़ता है जो बड़े भाषा मॉडल को अपनी रीजनिंग लूप के हिस्से के रूप में सर्च को ऑर्केस्ट्रेट करने देता है।

अपने स्वयं के VPS पर R2R को सेल्फ-होस्ट करना डॉक्यूमेंट्स, वेक्टर इंडेक्स और बातचीत के इतिहास को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-क्वेरी शुल्क के और आपके नॉलेज बेस तक किसी तीसरे पक्ष की पहुंच के बिना। यह डिप्लॉयमेंट R2R API को आधिकारिक डैशबोर्ड और एक PostgreSQL प्लस pgvector स्टोर के साथ जोड़ता है, जिससे आपको एक पूर्ण RAG स्टैक मिलता है जिसे आप किसी भी LLM प्रोवाइडर के साथ बढ़ा सकते हैं।