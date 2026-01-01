स्पेसड्राइव एक वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइलसिस्टम (VDFS) है जो आपकी सभी फाइलों का एक एकल, बुद्धिमान कैटलॉग बनाता है — भले ही वे कहीं भी हों। लोकल ड्राइव्स, एक्सटर्नल स्टोरेज और क्लाउड सेवाओं को टैगिंग, मेटाडेटा फिल्टर, डुप्लीकेट डिटेक्शन और थंबनेल जनरेशन के साथ एक खोज योग्य डेटाबेस में एकीकृत किया जाता है। पारंपरिक फाइल एक्सप्लोरर के विपरीत, स्पेसड्राइव आपकी पूरी डिजिटल लाइब्रेरी को संरचित डेटा के रूप में मानता है जिसे आप बड़े पैमाने पर क्वेरी और व्यवस्थित कर सकते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर स्पेसड्राइव सर्वर को सेल्फ-होस्ट करने से आपको बिल्ट-इन एडमिन ऑथेंटिकेशन के साथ अपनी फाइल संगठन प्रणाली के लिए एक स्थायी, हमेशा चालू रहने वाला हब मिलता है — बिना अपने डेटा को किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड पर अपलोड किए।