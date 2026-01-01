1-क्लिक में Spacedrive डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स फाइल मैनेजर जो आपकी फाइलों को लोकल ड्राइव्स, एक्सटर्नल स्टोरेज और क्लाउड पर एक खोज योग्य लाइब्रेरी में एकीकृत करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Spacedrive के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
स्पेसड्राइव एक वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइलसिस्टम (VDFS) है जो आपकी सभी फाइलों का एक एकल, बुद्धिमान कैटलॉग बनाता है — भले ही वे कहीं भी हों। लोकल ड्राइव्स, एक्सटर्नल स्टोरेज और क्लाउड सेवाओं को टैगिंग, मेटाडेटा फिल्टर, डुप्लीकेट डिटेक्शन और थंबनेल जनरेशन के साथ एक खोज योग्य डेटाबेस में एकीकृत किया जाता है। पारंपरिक फाइल एक्सप्लोरर के विपरीत, स्पेसड्राइव आपकी पूरी डिजिटल लाइब्रेरी को संरचित डेटा के रूप में मानता है जिसे आप बड़े पैमाने पर क्वेरी और व्यवस्थित कर सकते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर स्पेसड्राइव सर्वर को सेल्फ-होस्ट करने से आपको बिल्ट-इन एडमिन ऑथेंटिकेशन के साथ अपनी फाइल संगठन प्रणाली के लिए एक स्थायी, हमेशा चालू रहने वाला हब मिलता है — बिना अपने डेटा को किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड पर अपलोड किए।
Spacedrive की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत फाइल लाइब्रेरी
लोकल ड्राइव्स, बाहरी स्टोरेज और क्लाउड लोकेशन्स पर फ़ाइलों को एक खोज योग्य डेटाबेस में इंडेक्स करता है — अब कई जगहों पर तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
स्मार्ट टैगिंग
कस्टम टैग्स और मेटाडेटा फ़िल्टर के साथ फ़ाइलों को व्यवस्थित करें ताकि आप ठीक वही ढूंढ सकें जो आपको चाहिए, भले ही वह कहीं भी संग्रहीत हो।
डुप्लिकेट पहचान
आपकी लाइब्रेरी में डुप्लिकेट फ़ाइलों की स्वचालित रूप से पहचान करता है, जिससे आपको स्टोरेज वापस पाने और अपने कलेक्शन को साफ रखने में मदद मिलती है।
मीडिया पूर्वावलोकन
फ़ोटो और वीडियो के लिए थंबनेल और पूर्वावलोकन बनाता है ताकि आप व्यक्तिगत फ़ाइलों को खोले बिना अपनी लाइब्रेरी को दृश्य रूप से ब्राउज़ कर सकें।
पीयर-टू-पीयर सिंक
आपकी व्यवस्थित लाइब्रेरी को कई डिवाइसों पर सिंक्रनाइज़ करता है ताकि आपके टैग, कलेक्शन और मेटाडेटा हर जगह हमेशा अपडेट रहें।
आपको Spacedrive को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।