drawDB एक मुफ्त, ओपन-सोर्स डेटाबेस एंटिटी-रिलेशनशिप डायग्राम एडिटर है जो पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है। यह डेवलपर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को ड्रैग-एंड-ड्रॉप कैनवास के माध्यम से रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा को डिज़ाइन करने, विज़ुअलाइज़ करने और डॉक्यूमेंट करने की सुविधा देता है — फिर तैयार डिज़ाइन को SQL DDL स्टेटमेंट के रूप में एक्सपोर्ट करता है जो MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, या SQL Server के खिलाफ चलाने के लिए तैयार होते हैं।

drawDB को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को डेटाबेस डिज़ाइन के लिए एक साझा आंतरिक टूल प्रदान करता है बिना स्कीमा विवरण को थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवाओं पर भेजे। क्योंकि ऐप पूरी तरह से फ्रंटएंड है जिसमें कोई बैकएंड या डेटाबेस निर्भरता नहीं है, यह एक सिंगल लाइटवेट कंटेनर के रूप में डिप्लॉय होता है और बाहरी सेवा उपलब्धता की परवाह किए बिना चालू रहता है।