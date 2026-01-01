1-क्लिक इंस्टॉलेशन में drawDB डिप्लॉय करें।
रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा को दृश्य रूप से डिज़ाइन और डॉक्यूमेंट करने के लिए एक निःशुल्क, ओपन-सोर्स ब्राउज़र-आधारित डेटाबेस डायग्राम एडिटर।
drawDB के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप drawDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
drawDB एक मुफ्त, ओपन-सोर्स डेटाबेस एंटिटी-रिलेशनशिप डायग्राम एडिटर है जो पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है। यह डेवलपर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को ड्रैग-एंड-ड्रॉप कैनवास के माध्यम से रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा को डिज़ाइन करने, विज़ुअलाइज़ करने और डॉक्यूमेंट करने की सुविधा देता है — फिर तैयार डिज़ाइन को SQL DDL स्टेटमेंट के रूप में एक्सपोर्ट करता है जो MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, या SQL Server के खिलाफ चलाने के लिए तैयार होते हैं।
drawDB को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को डेटाबेस डिज़ाइन के लिए एक साझा आंतरिक टूल प्रदान करता है बिना स्कीमा विवरण को थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवाओं पर भेजे। क्योंकि ऐप पूरी तरह से फ्रंटएंड है जिसमें कोई बैकएंड या डेटाबेस निर्भरता नहीं है, यह एक सिंगल लाइटवेट कंटेनर के रूप में डिप्लॉय होता है और बाहरी सेवा उपलब्धता की परवाह किए बिना चालू रहता है।
drawDB की मुख्य विशेषताएं
दृश्य स्कीमा डिज़ाइन
ड्रैग-एंड-ड्रॉप टेबल, कॉलम और डेटा प्रकार परिभाषित करें, और मैन्युअल रूप से SQL लिखे बिना कैनवास पर संबंध बनाएं।
SQL निर्यात और आयात
MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, और SQL Server के लिए रेडी-टू-रन DDL जनरेट करें, या इसे तुरंत विज़ुअलाइज़ करने के लिए मौजूदा SQL इम्पोर्ट करें।
बैकएंड की आवश्यकता नहीं।
एक सिंगल Nginx कंटेनर के रूप में चलता है जिसमें कोई डेटाबेस या सर्वर-साइड डिपेंडेंसी नहीं होती है — डायग्राम ब्राउज़र में IndexedDB का उपयोग करके स्टोर किए जाते हैं।
डायग्राम कस्टमाइज़ेशन
टेबल के रंगों को कस्टमाइज़ करें, संबंधित टेबलों को समूहबद्ध करने के लिए नोट्स और क्षेत्र जोड़ें, और अपने स्कीमा के बारे में आपकी सोच से मेल खाने के लिए कैनवास लेआउट को नियंत्रित करें।
विभिन्न फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें
डायग्राम को PNG, JSON, या SQL के रूप में निर्यात करें ताकि आप उन्हें दस्तावेज़ों में एम्बेड कर सकें, टीम के साथियों के साथ साझा कर सकें, या अपनी स्कीमा डिज़ाइन को वर्ज़न-कंट्रोल कर सकें।
आपको drawDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।