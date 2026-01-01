Tdarr एक ओपन-सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड मीडिया ट्रांसकोडिंग सिस्टम है जिसे बड़े पैमाने पर वीडियो और ऑडियो लाइब्रेरीज़ के रूपांतरण, कम्प्रेशन और हेल्थ-चेकिंग को ऑटोमेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक सेंट्रल सर्वर को एक या अधिक वर्कर नोड्स के साथ समन्वयित करता है, प्रत्येक समानांतर में FFmpeg या HandBrake जॉब्स चलाता है, ताकि बड़ी लाइब्रेरीज़ को मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना कुशलता से प्रोसेस किया जा सके।

अपने खुद के VPS पर Tdarr को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एन्कोडिंग प्रोफाइल, प्लगइन पाइपलाइन और हार्डवेयर एक्सेलेरेशन सेटिंग्स पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है। क्योंकि ट्रांसकोडिंग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है, इसलिए कोई क्लाउड प्रोसेसिंग फीस नहीं होती, कोई फाइल-साइज लिमिट नहीं होती, और थर्ड-पार्टी सेवाओं पर कोई निर्भरता नहीं होती — आपका मीडिया निजी रहता है और कंप्यूट पावर आपके VPS के साथ स्केल होती है।