1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Tdarr डिप्लॉय करें।
वितरित मीडिया ट्रांसकोडिंग ऑटोमेशन जो FFmpeg और HandBrake का उपयोग करके आपकी पूरी लाइब्रेरी को री-एनकोड और हेल्थ-चेक करता है।
Tdarr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Tdarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Tdarr एक ओपन-सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड मीडिया ट्रांसकोडिंग सिस्टम है जिसे बड़े पैमाने पर वीडियो और ऑडियो लाइब्रेरीज़ के रूपांतरण, कम्प्रेशन और हेल्थ-चेकिंग को ऑटोमेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक सेंट्रल सर्वर को एक या अधिक वर्कर नोड्स के साथ समन्वयित करता है, प्रत्येक समानांतर में FFmpeg या HandBrake जॉब्स चलाता है, ताकि बड़ी लाइब्रेरीज़ को मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना कुशलता से प्रोसेस किया जा सके।
अपने खुद के VPS पर Tdarr को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एन्कोडिंग प्रोफाइल, प्लगइन पाइपलाइन और हार्डवेयर एक्सेलेरेशन सेटिंग्स पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है। क्योंकि ट्रांसकोडिंग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है, इसलिए कोई क्लाउड प्रोसेसिंग फीस नहीं होती, कोई फाइल-साइज लिमिट नहीं होती, और थर्ड-पार्टी सेवाओं पर कोई निर्भरता नहीं होती — आपका मीडिया निजी रहता है और कंप्यूट पावर आपके VPS के साथ स्केल होती है।
Tdarr की मुख्य विशेषताएं
वितरित नोड वर्कर
कई वर्कर नोड्स शुरू करें जो एक केंद्रीय सर्वर से कनेक्ट होते हैं, तेज़ लाइब्रेरी प्रोसेसिंग के लिए उपलब्ध CPU और GPU संसाधनों में ट्रांसकोडिंग जॉब्स को वितरित करते हुए।
प्लगइन पाइपलाइन सिस्टम
कंडीशनल वर्कफ़्लो बनाने के लिए कम्युनिटी या कस्टम प्लगइन्स को चेन करें — कोडेक, कंटेनर, रेज़ोल्यूशन, या बिटरेट के आधार पर फ़िल्टर करें और अलग-अलग एन्कोड प्रोफाइल को स्वचालित रूप से लागू करें।
FFmpeg और HandBrake समर्थन
प्रत्येक कार्य के लिए FFmpeg और HandBrake के बीच स्विच करें, जिससे आपको कोडेक्स और एनकोडिंग प्रीसेट्स की पूरी श्रृंखला तक पहुंच मिलती है, जिन्हें प्रत्येक टूल बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के सपोर्ट करता है।
लाइब्रेरी स्वास्थ्य जाँच
फ़ाइलों को क्षति, गलत मेटाडेटा, या गुम स्ट्रीम के लिए स्वचालित रूप से स्कैन करें और समस्याग्रस्त फ़ाइलों को फ़्लैग करें या फिर से एन्कोड करें इससे पहले कि वे प्लेबैक समस्याएँ पैदा करें।
रियल-टाइम आँकड़े डैशबोर्ड
एक ही वेब UI से ट्रांसकोडिंग प्रगति, स्थान बचत, क्यू गहराई और वर्कर स्थिति की निगरानी करें, बाहरी मॉनिटरिंग टूल की आवश्यकता के बिना।
आपको Tdarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।