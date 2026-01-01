DumbDo, DumbWare.io का एक जानबूझकर बनाया गया सरल टू-डू लिस्ट एप्लिकेशन है, जो इस दर्शन पर आधारित है कि अधिकांश कार्य ट्रैकिंग आवश्यकताओं को डेटाबेस, अकाउंट सिस्टम या क्लाउड सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है। कार्य एक सिंगल JSON फ़ाइल में संग्रहीत होते हैं, जिससे बैकअप एक फ़ाइल की कॉपी बन जाते हैं और माइग्रेशन आसान हो जाते हैं।

इंटरफ़ेस किसी भी स्क्रीन आकार पर स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया करता है और स्वचालित रूप से डार्क और लाइट मोड के बीच स्विच करता है। वैकल्पिक PIN सुरक्षा (4-10 अंक) साझा सर्वर पर एक्सेस को सुरक्षित करती है। प्रोग्रेसिव वेब ऐप सपोर्ट का मतलब है कि आप DumbDo को फ़ोन या डेस्कटॉप पर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे ऑफ़लाइन उपयोग कर सकते हैं। VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपके कार्य डेटा को निजी रखती है, हर डिवाइस से उपलब्ध कराती है, और थर्ड-पार्टी सेवा परिवर्तनों से मुक्त रखती है।