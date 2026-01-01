एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में DumbDo डिप्लॉय करें।
न्यूनतम स्व-होस्टेड कार्य सूची जिसमें फ़ाइल-आधारित स्टोरेज, डार्क मोड, PWA सपोर्ट और वैकल्पिक पिन सुरक्षा शामिल है — किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं।
DumbDo के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप DumbDo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
DumbDo, DumbWare.io का एक जानबूझकर बनाया गया सरल टू-डू लिस्ट एप्लिकेशन है, जो इस दर्शन पर आधारित है कि अधिकांश कार्य ट्रैकिंग आवश्यकताओं को डेटाबेस, अकाउंट सिस्टम या क्लाउड सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है। कार्य एक सिंगल JSON फ़ाइल में संग्रहीत होते हैं, जिससे बैकअप एक फ़ाइल की कॉपी बन जाते हैं और माइग्रेशन आसान हो जाते हैं।
इंटरफ़ेस किसी भी स्क्रीन आकार पर स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया करता है और स्वचालित रूप से डार्क और लाइट मोड के बीच स्विच करता है। वैकल्पिक PIN सुरक्षा (4-10 अंक) साझा सर्वर पर एक्सेस को सुरक्षित करती है। प्रोग्रेसिव वेब ऐप सपोर्ट का मतलब है कि आप DumbDo को फ़ोन या डेस्कटॉप पर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे ऑफ़लाइन उपयोग कर सकते हैं। VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपके कार्य डेटा को निजी रखती है, हर डिवाइस से उपलब्ध कराती है, और थर्ड-पार्टी सेवा परिवर्तनों से मुक्त रखती है।
DumbDo की मुख्य विशेषताएं
डेटाबेस की कोई आवश्यकता नहीं है।
सभी कार्यों को एक ही JSON फ़ाइल में संग्रहीत करता है — कंटेनर के अलावा प्रोविजन, माइग्रेट या रखरखाव करने के लिए कुछ भी नहीं है।
गहरा और हल्का मोड
किसी भी वातावरण या दिन के समय में आरामदायक देखने के लिए, यह स्वचालित रूप से सिस्टम कलर स्कीम वरीयता का पालन करता है।
प्रोग्रेसिव वेब ऐप
हर बार ब्राउज़र पर जाए बिना होम-स्क्रीन एक्सेस और ऑफ़लाइन उपयोग के लिए किसी भी डिवाइस पर DumbDo इंस्टॉल करें।
वैकल्पिक पिन सुरक्षा
साझा सर्वर पर पहुँच को प्रतिबंधित करने के लिए 4-10 अंकों का पिन सेट करें, जबकि अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरफ़ेस को तुरंत सुलभ रखा जा सके।
कस्टमाइज़ करने योग्य साइट शीर्षक
एप्लिकेशन इंस्टेंस का नाम व्यक्तिगत ब्रांडिंग के अनुरूप बदलने के लिए या एक ही VPS पर कई डिप्लॉयमेंट के बीच अंतर करने के लिए।
आपको DumbDo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।