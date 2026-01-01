1-क्लिक में Baserow डिप्लॉय करें
सहयोगी स्प्रेडशीट, वर्कफ़्लो और आंतरिक टूल्स बनाने के लिए ओपन-सोर्स नो-कोड डेटाबेस और एयरटेबल का विकल्प।
Baserow के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Baserow के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Baserow एक ओपन-सोर्स नो-कोड प्लेटफॉर्म है जो टीमों को सहयोगी डेटाबेस, आंतरिक उपकरण और स्वचालित वर्कफ़्लो एक परिचित स्प्रेडशीट इंटरफ़ेस के माध्यम से बनाने की सुविधा देता है — कोई SQL नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं, और प्रति-रिकॉर्ड कोई मूल्य निर्धारण नहीं। टेबल्स, रिच फ़ील्ड प्रकार, व्यू, फ़ॉर्म और एक REST API इसे प्रोडक्ट, ऑपरेशंस, मार्केटिंग और इंजीनियरिंग टीमों के लिए एक व्यावहारिक Airtable विकल्प बनाते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर Baserow को सेल्फ-होस्ट करना ग्राहक रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट ट्रैकर्स, CRM डेटा और फ़ॉर्म प्रतिक्रियाओं को एक SaaS वेंडर के डेटाबेस के बजाय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है। आप स्टोरेज लिमिट, रिटेंशन, इंटीग्रेशन और एक्सेस को नियंत्रित करते हैं — और आप प्रति-सीट शुल्क से बचते हैं जो आपके उपयोग बढ़ने पर टीम के आकार के साथ बढ़ता है।
Baserow की मुख्य विशेषताएं
स्प्रेडशीट यूआई
एक परिचित ग्रिड इंटरफ़ेस के माध्यम से डेटा संपादित करें, जिसमें सॉर्टिंग, फ़िल्टरिंग, ग्रुपिंग और इनलाइन सेल एडिटिंग की सुविधा है, जो एक्सेल या गूगल शीट्स जैसा अनुभव देता है।
समृद्ध फील्ड प्रकार
टेक्स्ट, संख्याएँ, तारीखें, सिंगल और मल्टी-सेलेक्ट, फ़ॉर्मूले, फ़ाइल अटैचमेंट, तालिकाओं के बीच लिंक और लुकअप फ़ील्ड को एक स्कीमा में संयोजित करें।
कई दृश्य
एक ही तालिका को ग्रिड, कानबन बोर्ड, कैलेंडर, गैलरी या फ़ॉर्म के रूप में देखें, ताकि डेटा को डुप्लिकेट किए बिना विभिन्न टीम वर्कफ़्लो का समर्थन किया जा सके।
फॉर्म्स और साझा करना
सार्वजनिक फ़ॉर्म प्रकाशित करें जो सीधे आपकी तालिकाओं में लिखते हैं और अपने कार्यक्षेत्र के बाहर के सहयोगियों के साथ केवल-पढ़ने योग्य या संपादन योग्य दृश्य साझा करें।
REST API और वेबहुक्स
प्रत्येक तालिका एक टाइप्ड REST API और वेबहुक ट्रिगर्स प्रदान करती है, जिससे आप Baserow को कस्टम ऐप्स, ऑटोमेशन और BI टूल्स के साथ एकीकृत कर सकते हैं।
आपको Baserow को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।