Baserow एक ओपन-सोर्स नो-कोड प्लेटफॉर्म है जो टीमों को सहयोगी डेटाबेस, आंतरिक उपकरण और स्वचालित वर्कफ़्लो एक परिचित स्प्रेडशीट इंटरफ़ेस के माध्यम से बनाने की सुविधा देता है — कोई SQL नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं, और प्रति-रिकॉर्ड कोई मूल्य निर्धारण नहीं। टेबल्स, रिच फ़ील्ड प्रकार, व्यू, फ़ॉर्म और एक REST API इसे प्रोडक्ट, ऑपरेशंस, मार्केटिंग और इंजीनियरिंग टीमों के लिए एक व्यावहारिक Airtable विकल्प बनाते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर Baserow को सेल्फ-होस्ट करना ग्राहक रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट ट्रैकर्स, CRM डेटा और फ़ॉर्म प्रतिक्रियाओं को एक SaaS वेंडर के डेटाबेस के बजाय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है। आप स्टोरेज लिमिट, रिटेंशन, इंटीग्रेशन और एक्सेस को नियंत्रित करते हैं — और आप प्रति-सीट शुल्क से बचते हैं जो आपके उपयोग बढ़ने पर टीम के आकार के साथ बढ़ता है।