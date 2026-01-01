DenoKV एक आधुनिक कुंजी-मान डेटाबेस है जिसे Deno के निर्माताओं द्वारा बनाया गया है, जो ACID ट्रांज़ैक्शन गारंटी के साथ अत्यधिक सुसंगत स्टोरेज और एक JavaScript-नेटिव API प्रदान करता है जो Deno ऐप्लिकेशंस में स्वाभाविक रूप से एकीकृत होता है। यह एटॉमिक ऑपरेशंस, सेकेंडरी इंडेक्स, स्वचालित वर्ज़निंग और छोटे मेटाडेटा व बड़े बाइनरी ऑब्जेक्ट्स दोनों को कुशलतापूर्वक संभालने का समर्थन करता है — यह सब विश्वसनीय परसिस्टेंस के लिए SQLite स्टोरेज इंजन द्वारा समर्थित है।

अपने VPS पर DenoKV को सेल्फ-होस्ट करना आपको मैनेज्ड डेटाबेस सेवाओं की तुलना में अनुमानित परफॉरमेंस और लागत, आपके डेटा लेयर पर पूर्ण नियंत्रण और सुरक्षित ऐक्सेस के लिए टोकन-आधारित ऑथेंटिकेशन प्रदान करता है। यह Deno ऐप्लिकेशंस के लिए आदर्श बैकिंग स्टोर है जिन्हें बिना वेंडर लॉक-इन या परिवर्तनीय क्लाउड प्राइसिंग के विश्वसनीय कुंजी-मान स्टोरेज की आवश्यकता है।