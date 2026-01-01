1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डैशी डिप्लॉय करें।
आपकी सभी सेवाओं, बुकमार्क्स और विजेट्स को एक ही जगह पर व्यवस्थित करने के लिए अत्यधिक कस्टमाइज़ करने योग्य सेल्फ-होस्टेड डैशबोर्ड।
Dashy के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Dashy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Dashy एक सेल्फ-होस्टेड पर्सनल डैशबोर्ड है जो आपको आपकी सभी सेवाओं, एप्लिकेशन और बुकमार्क के लिए एक सुंदर, कस्टमाइज़ेबल होम पेज देता है। सैकड़ों बिल्ट-इन आइकॉन, एक व्यापक विजेट इकोसिस्टम, और एक विज़ुअल कॉन्फ़िगरेशन एडिटर के साथ, आप YAML फ़ाइलों को एडिट किए बिना एक अनुकूलित इंटरफ़ेस बना सकते हैं। रियल-टाइम स्टेटस चेक आपकी सेवाओं की लगातार निगरानी करते हैं, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि क्या चल रहा है।
अपने VPS पर Dashy को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका डैशबोर्ड किसी भी डिवाइस से 24/7 उपलब्ध है, सभी कॉन्फ़िगरेशन डेटा आपके नियंत्रण में हैं। कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं है, कोई उपयोग सीमा नहीं है, और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी तक कोई थर्ड-पार्टी एक्सेस नहीं है — बस आपके द्वारा चलाए जाने वाले हर चीज़ के लिए एक तेज़, निजी एंट्री पॉइंट।
Dashy की मुख्य विशेषताएं
सेवा स्थिति निगरानी
लगातार जांचता है कि आपकी सेवाएं ऑनलाइन हैं या नहीं, और लाइव स्टेटस इंडिकेटर दिखाता है ताकि आप एक नज़र में आउटेज का पता लगा सकें।
विज़ुअल कॉन्फिग एडिटर
YAML कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों को छुए बिना, पॉइंट-एंड-क्लिक इंटरफ़ेस के माध्यम से अपने डैशबोर्ड लेआउट, अनुभागों और आइटम को संपादित करें।
समृद्ध विजेट इकोसिस्टम
मौसम पूर्वानुमान, RSS फ़ीड, सिस्टम आंकड़े, घड़ियाँ, और दर्जनों अन्य विजेट जोड़कर डैशबोर्ड को एक सूचना केंद्र में बदलें।
व्यापक आइकन लाइब्रेरी
इसमें 400+ पहले से कॉन्फ़िगर किए गए सेवा आइकन शामिल हैं और कस्टम आइकन को सपोर्ट करता है, जिससे आपका डैशबोर्ड दृश्यात्मक रूप से सुसंगत और नेविगेट करने में आसान रहता है।
बहु-पेज समर्थन
कई पेजों और अनुभागों में सेवाओं को व्यवस्थित करें, जिससे बड़ी संख्या में एप्लिकेशन को बिना किसी अव्यवस्था के प्रबंधित करना व्यावहारिक हो जाता है।
आपको Dashy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।