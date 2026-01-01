Dashy एक सेल्फ-होस्टेड पर्सनल डैशबोर्ड है जो आपको आपकी सभी सेवाओं, एप्लिकेशन और बुकमार्क के लिए एक सुंदर, कस्टमाइज़ेबल होम पेज देता है। सैकड़ों बिल्ट-इन आइकॉन, एक व्यापक विजेट इकोसिस्टम, और एक विज़ुअल कॉन्फ़िगरेशन एडिटर के साथ, आप YAML फ़ाइलों को एडिट किए बिना एक अनुकूलित इंटरफ़ेस बना सकते हैं। रियल-टाइम स्टेटस चेक आपकी सेवाओं की लगातार निगरानी करते हैं, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि क्या चल रहा है।

अपने VPS पर Dashy को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका डैशबोर्ड किसी भी डिवाइस से 24/7 उपलब्ध है, सभी कॉन्फ़िगरेशन डेटा आपके नियंत्रण में हैं। कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं है, कोई उपयोग सीमा नहीं है, और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी तक कोई थर्ड-पार्टी एक्सेस नहीं है — बस आपके द्वारा चलाए जाने वाले हर चीज़ के लिए एक तेज़, निजी एंट्री पॉइंट।