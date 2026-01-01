एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Rallly डिप्लॉय करें।
समूहों, टीमों और टाइमज़ोन में सहयोग से सबसे अच्छी तारीख और समय चुनने के लिए सेल्फ-होस्टेड शेड्यूलिंग टूल।
Rallly के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Rallly के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Rallly एक गोपनीयता-अनुकूल ओपन-सोर्स शेड्यूलिंग और ग्रुप-पोल टूल है जिसे Doodle और इसी तरह के SaaS ऐप्स को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आयोजक प्रस्तावित तिथि/समय विकल्पों के साथ एक पोल बनाते हैं, एक लिंक साझा करते हैं, और उत्तरदाता चुनते हैं कि कौन से स्लॉट उनके लिए उपयुक्त हैं — प्रतिभागियों के लिए किसी खाते की आवश्यकता नहीं है। आयोजक डैशबोर्ड फिर सबसे लोकप्रिय स्लॉट को हाइलाइट करता है, जिससे अंतिम समय की पुष्टि करना आसान हो जाता है।
अपने VPS पर Rallly को सेल्फ-होस्ट करना प्रतिभागी ईमेल, प्रतिक्रिया डेटा और मीटिंग विषयों को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, न कि किसी तीसरे पक्ष की शेड्यूलिंग सेवा पर। यह प्लेटफॉर्म कई टाइमज़ोन, लॉक किए गए विकल्प, कस्टम ब्रांडिंग और आयोजकों के लिए ईमेल मैजिक-लिंक प्रमाणीकरण का सपोर्ट करता है, और पूरा स्टैक एक सिंगल Next.js कंटेनर और PostgreSQL पर चलता है — व्यक्तिगत उपयोग के लिए पर्याप्त छोटा, एक छोटी टीम या क्लब के लिए पर्याप्त मजबूत।
Rallly की मुख्य विशेषताएं
ग्रुप डेट पोल
कई तारीख और समय के विकल्प सुझाएं, आमंत्रितों से उनकी उपलब्धता एकत्र करें, और सबसे उपयुक्त स्लॉट प्रकट करें — बिना किसी प्रति-पोल शुल्क के डूडल-शैली के पोल।
समय क्षेत्र जागरूक
प्रत्येक उत्तरदाता के स्थानीय समय क्षेत्र में हर विकल्प को स्वचालित रूप से प्रदर्शित करें ताकि वितरित टीमें बिना किसी मानसिक गणना के समय चुन सकें।
खाता रहित प्रतिक्रियाएँ
आमंत्रित लोग नाम और वैकल्पिक ईमेल के साथ वोट करते हैं — कोई साइनअप नहीं, कोई पासवर्ड नहीं, कोई परेशानी नहीं — जबकि आयोजक पोल प्रबंधित करने के लिए अकाउंट रखते हैं।
मैजिक-लिंक लॉगिन
आयोजक पासवर्ड के बजाय ईमेल किए गए मैजिक लिंक के माध्यम से साइन इन करते हैं, जिससे सुविधा का त्याग किए बिना क्रेडेंशियल सरफेस एरिया छोटा रहता है।
लॉक किए गए और छिपे हुए विकल्प
चुने गए विकल्प को लॉक करें ताकि प्रतिक्रियाएँ स्थिर हो जाएँ, या मतदान बंद होने के बाद विकल्पों को छिपाएँ — यह अंतिम चुनाव को बिना किसी और बदलाव के पुष्टि करने के लिए उपयोगी है।
कस्टम ब्रांडिंग
अपनी साइट का नाम, लोगो और थीम सेट करें ताकि सर्वेक्षण आपके संगठन का हिस्सा लगें, न कि किसी सामान्य SaaS लैंडिंग पेज की तरह।
आपको Rallly को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।