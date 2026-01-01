Rallly एक गोपनीयता-अनुकूल ओपन-सोर्स शेड्यूलिंग और ग्रुप-पोल टूल है जिसे Doodle और इसी तरह के SaaS ऐप्स को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आयोजक प्रस्तावित तिथि/समय विकल्पों के साथ एक पोल बनाते हैं, एक लिंक साझा करते हैं, और उत्तरदाता चुनते हैं कि कौन से स्लॉट उनके लिए उपयुक्त हैं — प्रतिभागियों के लिए किसी खाते की आवश्यकता नहीं है। आयोजक डैशबोर्ड फिर सबसे लोकप्रिय स्लॉट को हाइलाइट करता है, जिससे अंतिम समय की पुष्टि करना आसान हो जाता है।

अपने VPS पर Rallly को सेल्फ-होस्ट करना प्रतिभागी ईमेल, प्रतिक्रिया डेटा और मीटिंग विषयों को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, न कि किसी तीसरे पक्ष की शेड्यूलिंग सेवा पर। यह प्लेटफॉर्म कई टाइमज़ोन, लॉक किए गए विकल्प, कस्टम ब्रांडिंग और आयोजकों के लिए ईमेल मैजिक-लिंक प्रमाणीकरण का सपोर्ट करता है, और पूरा स्टैक एक सिंगल Next.js कंटेनर और PostgreSQL पर चलता है — व्यक्तिगत उपयोग के लिए पर्याप्त छोटा, एक छोटी टीम या क्लब के लिए पर्याप्त मजबूत।