यार्न एक विकेन्द्रीकृत, स्व-होस्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ट्विटर-शैली की माइक्रो-ब्लॉगिंग को खुले twtxt फ़ीड फॉर्मेट के साथ जोड़ता है। हर पॉड एक स्वतंत्र इंस्टेंस है जो अन्य यार्न पॉड्स और खुले वेब पर किसी भी twtxt फ़ीड के साथ फ़ेडरेट करता है, ताकि उपयोगकर्ता एक ही प्रोवाइडर पर निर्भर हुए बिना सर्वर पर लोगों को फॉलो कर सकें। यह सॉफ्टवेयर कोई व्यक्तिगत जानकारी एकत्र नहीं करता है, कोई विज्ञापन नहीं चलाता है, और कोई एनालिटिक्स नहीं भेजता है — सामग्री और फॉलोअर ग्राफ़ पूरी तरह से पॉड ऑपरेटर के होते हैं।

एक VPS पर अपना खुद का यार्न पॉड चलाने से बातचीत, मीडिया और पहचान आपके अपने डोमेन के तहत रहती है। गो-आधारित यारंड सर्वर हल्का है, सब कुछ एक सिंगल एम्बेडेड डेटाबेस में सहेजता है, और मीडिया अपलोड, थ्रेडेड बातचीत और पूर्ण RSS/Atom फ़ीड्स के साथ सिंगल-यूज़र और मल्टी-यूज़र दोनों पॉड्स को सपोर्ट करता है।