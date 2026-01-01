1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Yarn डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड, विकेन्द्रीकृत माइक्रो-ब्लॉगिंग पॉड जो twtxt फॉर्मेट पर निर्मित है, जिसमें कोई विज्ञापन, ट्रैकिंग या वेंडर लॉक-इन नहीं है।
Yarn के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Yarn के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
यार्न एक विकेन्द्रीकृत, स्व-होस्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ट्विटर-शैली की माइक्रो-ब्लॉगिंग को खुले twtxt फ़ीड फॉर्मेट के साथ जोड़ता है। हर पॉड एक स्वतंत्र इंस्टेंस है जो अन्य यार्न पॉड्स और खुले वेब पर किसी भी twtxt फ़ीड के साथ फ़ेडरेट करता है, ताकि उपयोगकर्ता एक ही प्रोवाइडर पर निर्भर हुए बिना सर्वर पर लोगों को फॉलो कर सकें। यह सॉफ्टवेयर कोई व्यक्तिगत जानकारी एकत्र नहीं करता है, कोई विज्ञापन नहीं चलाता है, और कोई एनालिटिक्स नहीं भेजता है — सामग्री और फॉलोअर ग्राफ़ पूरी तरह से पॉड ऑपरेटर के होते हैं।
एक VPS पर अपना खुद का यार्न पॉड चलाने से बातचीत, मीडिया और पहचान आपके अपने डोमेन के तहत रहती है। गो-आधारित यारंड सर्वर हल्का है, सब कुछ एक सिंगल एम्बेडेड डेटाबेस में सहेजता है, और मीडिया अपलोड, थ्रेडेड बातचीत और पूर्ण RSS/Atom फ़ीड्स के साथ सिंगल-यूज़र और मल्टी-यूज़र दोनों पॉड्स को सपोर्ट करता है।
Yarn की मुख्य विशेषताएं
विकेन्द्रीकृत twtxt फ़ीड्स
हर खाता एक पोर्टेबल twtxt फ़ीड प्रकाशित करता है जिसे कोई भी यार्न पॉड या संगत क्लाइंट फॉलो कर सकता है — कोई केंद्रीय सर्वर या मालिकाना प्रोटोकॉल नहीं।
डिज़ाइन द्वारा गोपनीयता
कोई एनालिटिक्स नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, और कोई थर्ड-पार्टी ट्रैकिंग नहीं — यारंड केवल वही जानकारी एकत्र करता है जो पॉड को चलाने के लिए आवश्यक है।
थ्रेडेड संवाद
रिप्लाई चेन, मेंशन और विषय, केंद्रीकृत टाइमलाइन पर निर्भर हुए बिना, पॉड्स में चर्चाओं को पठनीय बनाए रखते हैं।
बिल्ट-इन मीडिया सपोर्ट
छवियों, ऑडियो और वीडियो को सीधे अपने पॉड पर अपलोड करें, जिसमें इनलाइन प्लेबैक के लिए वैकल्पिक ffmpeg ट्रांसकोडिंग की सुविधा भी है।
एकल या बहु-उपयोगकर्ता पॉड्स
अपने लिए एक व्यक्तिगत पॉड चलाएं या एक समुदाय को होस्ट करने के लिए पंजीकरण खोलें — वही बाइनरी दोनों डिप्लॉयमेंट मॉडल को संभालती है।
हल्का Go बाइनरी
yarnd सर्वर एक एम्बेडेड बिटकास्क डेटाबेस के साथ एक एकल संकलित बाइनरी के रूप में चलता है, जिससे छोटे VPS प्लान पर संसाधन उपयोग कम रहता है।
आपको Yarn को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।