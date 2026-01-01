1-क्लिक में Hoppscotch डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स API डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जो रेस्ट, ग्राफक्यूएल, वेबसॉकेट और रियल-टाइम टीम कोलैबोरेशन का समर्थन करता है।
Hoppscotch के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Hoppscotch के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Hoppscotch एक आधुनिक, हल्का API डेवलपमेंट और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो पूरे API लाइफसाइकिल को कवर करता है — रिक्वेस्ट्स बनाने और टेस्ट करने से लेकर अपनी टीम के साथ कलेक्शन्स को डॉक्यूमेंट करने और शेयर करने तक। यह एक ही इंटरफ़ेस में REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events और WebRTC को सपोर्ट करता है, जिसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, प्री-रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट्स और OAuth 2.0 सहित उन्नत ऑथेंटिकेशन ऑप्शन्स शामिल हैं।
अपने VPS पर Hoppscotch को सेल्फ-होस्ट करने से सभी API कीज़, रिक्वेस्ट पेलोड और टीम वर्कस्पेस डेटा पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिससे क्लाउड-आधारित API क्लाइंट्स की डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स खत्म हो जाती हैं और आपकी टीम के बढ़ने पर प्रति-सीट सब्सक्रिप्शन कॉस्ट्स भी समाप्त हो जाती हैं।
Hoppscotch की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्रोटोकॉल परीक्षण
एक ही एकीकृत इंटरफ़ेस से REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events, और WebRTC कनेक्शन का परीक्षण करें।
टीम वर्कस्पेस
अपने निजी इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़े बिना, साझा कार्यक्षेत्रों में टीम के साथियों के साथ वास्तविक समय में संग्रह साझा करें और सहयोग करें।
उन्नत प्रमाणीकरण
OAuth 2.0, बियरर टोकन, बेसिक ऑथ और API कीज़ के लिए अंतर्निहित समर्थन लगभग हर प्रमाणीकरण योजना को कवर करता है।
एनवायरनमेंट वेरिएबल्स
डेवलपमेंट, स्टेजिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के बीच तुरंत स्विच करें, रिक्वेस्ट पैरामीटर्स को मैन्युअल रूप से एडिट किए बिना।
संग्रह प्रबंधन
अनुरोधों को वर्ज़न किए गए कलेक्शन में व्यवस्थित करें, जिसमें पोस्टमैन और OpenAPI फॉर्मेट के लिए आयात और निर्यात समर्थन शामिल है।
आपको Hoppscotch को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।