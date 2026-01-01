Hoppscotch एक आधुनिक, हल्का API डेवलपमेंट और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो पूरे API लाइफसाइकिल को कवर करता है — रिक्वेस्ट्स बनाने और टेस्ट करने से लेकर अपनी टीम के साथ कलेक्शन्स को डॉक्यूमेंट करने और शेयर करने तक। यह एक ही इंटरफ़ेस में REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events और WebRTC को सपोर्ट करता है, जिसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, प्री-रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट्स और OAuth 2.0 सहित उन्नत ऑथेंटिकेशन ऑप्शन्स शामिल हैं।

अपने VPS पर Hoppscotch को सेल्फ-होस्ट करने से सभी API कीज़, रिक्वेस्ट पेलोड और टीम वर्कस्पेस डेटा पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिससे क्लाउड-आधारित API क्लाइंट्स की डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स खत्म हो जाती हैं और आपकी टीम के बढ़ने पर प्रति-सीट सब्सक्रिप्शन कॉस्ट्स भी समाप्त हो जाती हैं।