एक क्लिक में बुडिबेस डिप्लॉय करें।
आंतरिक व्यावसायिक ऐप्लिकेशंस, एडमिन पैनल और स्वचालित वर्कफ़्लो को बिना ज़्यादा कोडिंग के बनाने के लिए ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Budibase के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Budibase एक ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो टीमों को एक विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर के माध्यम से आंतरिक टूल्स, डैशबोर्ड और ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बनाने की सुविधा देता है। यह PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs और अपने स्वयं के बिल्ट-इन डेटाबेस से कनेक्ट होता है, डेटा स्रोतों को हफ्तों के बजाय घंटों में फंक्शनल ऐप्लिकेशंस में बदल देता है।
अपने स्वयं के VPS पर Budibase को सेल्फ-होस्ट करना बिज़नेस-क्रिटिकल डेटा और ऐप्लिकेशन लॉजिक को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, जो डेटा संप्रभुता और कंप्लायंस आवश्यकताओं को पूरा करता है जिन्हें क्लाउड-होस्टेड लो-कोड टूल्स पूरा नहीं कर सकते। पूर्ण स्टैक — ऐप्लिकेशन सर्विस, वर्कर, CouchDB, Redis और MinIO — बिना किसी बाहरी डिपेंडेंसी के एक ही डिप्लॉयमेंट में चलता है।
Budibase की मुख्य विशेषताएं
विज़ुअल ऐप बिल्डर
ड्रैग-एंड-ड्रॉप कंपोनेंट्स — टेबल, फ़ॉर्म, चार्ट और बटन — को कैनवास पर रखकर बिना फ़्रंटएंड कोड लिखे कार्यात्मक व्यावसायिक एप्लिकेशन बनाएँ।
बहु-स्रोत डेटा कनेक्शन
PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, और बिल्ट-इन CouchDB डेटाबेस से कनेक्ट करें ताकि ऐप्स आपके मौजूदा डेटा स्रोतों से पढ़ और लिख सकें।
कार्यप्रवाह स्वचालन
अनुमोदन प्रवाह, सूचनाओं और डेटा संचालन में मैन्युअल चरणों को बदलने के लिए ट्रिगर्स, शर्तों और कार्यों के साथ स्वचालित प्रक्रियाओं को परिभाषित करें।
रोल-आधारित एक्सेस कंट्रोल
एप्लिकेशन स्तर पर उपयोगकर्ताओं को भूमिकाएँ असाइन करें ताकि प्रत्येक टीम सदस्य केवल वही डेटा और कार्य देख सके जो उनकी जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त हैं।
कस्टम जावास्क्रिप्ट लॉजिक
जब विज़ुअल बाइंडिंग पर्याप्त न हों, तो जावास्क्रिप्ट का उपयोग करें, जिससे डेवलपर्स को डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और सशर्त व्यवहार पर बारीक नियंत्रण मिलता है।
आपको Budibase को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।