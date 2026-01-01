Budibase एक ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो टीमों को एक विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर के माध्यम से आंतरिक टूल्स, डैशबोर्ड और ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बनाने की सुविधा देता है। यह PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs और अपने स्वयं के बिल्ट-इन डेटाबेस से कनेक्ट होता है, डेटा स्रोतों को हफ्तों के बजाय घंटों में फंक्शनल ऐप्लिकेशंस में बदल देता है।

अपने स्वयं के VPS पर Budibase को सेल्फ-होस्ट करना बिज़नेस-क्रिटिकल डेटा और ऐप्लिकेशन लॉजिक को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, जो डेटा संप्रभुता और कंप्लायंस आवश्यकताओं को पूरा करता है जिन्हें क्लाउड-होस्टेड लो-कोड टूल्स पूरा नहीं कर सकते। पूर्ण स्टैक — ऐप्लिकेशन सर्विस, वर्कर, CouchDB, Redis और MinIO — बिना किसी बाहरी डिपेंडेंसी के एक ही डिप्लॉयमेंट में चलता है।