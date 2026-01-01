एक क्लिक इंस्टॉलेशन में LubeLogger डिप्लॉय करें।
अपने बेड़े को दुरुस्त रखने के लिए सबसे बेहतरीन सेल्फ-होस्टेड वाहन रखरखाव और ईंधन ट्रैकर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LubeLogger के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LubeLogger कार के शौकीनों, फ्लीट मालिकों और उन सभी के लिए एक समर्पित प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जो अपने वाहन के स्वास्थ्य को सावधानीपूर्वक ट्रैक करना चाहते हैं। LubeLogger को सेल्फ-होस्ट करके, आप अपने स्वामित्व वाले हर वाहन के हर तेल परिवर्तन, मरम्मत और ईंधन भरने का एक निजी, स्थायी रिकॉर्ड बनाते हैं — बिना किसी तीसरे पक्ष की पहुंच और बिना किसी सदस्यता शुल्क के।
सामान्य स्प्रेडशीट या विज्ञापन-समर्थित मोबाइल ऐप्स के विपरीत, LubeLogger एक विशेष इंटरफ़ेस प्रदान करता है जो ऑटोमोटिव रखरखाव की बारीकियों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें माइलेज-आधारित रिमाइंडर, ईंधन अर्थव्यवस्था विश्लेषण और रसीद भंडारण आपके पूरे फ्लीट को एक ही स्थान पर व्यवस्थित रखता है।
LubeLogger की मुख्य विशेषताएं
सेवा हिस्ट्री ट्रैकिंग
अपने वाहनों पर किए गए प्रत्येक मरम्मत और रखरखाव कार्य का तारीखों, लागतों और नोट्स के साथ एक विस्तृत लॉग बनाए रखें।
ईंधन दक्षता एनालिटिक्स
स्वचालित MPG गणनाओं और खर्च के चार्ट के साथ समय के साथ अपनी ईंधन की खपत और लागत की निगरानी करें।
दस्तावेज़ स्टोरेज
रसीदों, पंजीकरण दस्तावेज़ों और बीमा कार्डों की डिजिटल प्रतियां तत्काल पहुंच के लिए अपलोड और संग्रहीत करें।
स्मार्ट रिमाइंडर
आपके वाहन के माइलेज या शेड्यूल के आधार पर आगामी तेल परिवर्तन, टायर रोटेशन और निरीक्षण के लिए अलर्ट प्राप्त करें।
आपको LubeLogger को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।