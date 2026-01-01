LubeLogger कार के शौकीनों, फ्लीट मालिकों और उन सभी के लिए एक समर्पित प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जो अपने वाहन के स्वास्थ्य को सावधानीपूर्वक ट्रैक करना चाहते हैं। LubeLogger को सेल्फ-होस्ट करके, आप अपने स्वामित्व वाले हर वाहन के हर तेल परिवर्तन, मरम्मत और ईंधन भरने का एक निजी, स्थायी रिकॉर्ड बनाते हैं — बिना किसी तीसरे पक्ष की पहुंच और बिना किसी सदस्यता शुल्क के।

सामान्य स्प्रेडशीट या विज्ञापन-समर्थित मोबाइल ऐप्स के विपरीत, LubeLogger एक विशेष इंटरफ़ेस प्रदान करता है जो ऑटोमोटिव रखरखाव की बारीकियों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें माइलेज-आधारित रिमाइंडर, ईंधन अर्थव्यवस्था विश्लेषण और रसीद भंडारण आपके पूरे फ्लीट को एक ही स्थान पर व्यवस्थित रखता है।