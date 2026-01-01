1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Shynet डिप्लॉय करें।
गोपनीयता का सम्मान करने वाला वेब एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म जो कुकीज़ के बिना काम करता है और आपको डेटा का पूरा स्वामित्व देता है।
Shynet के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Shynet के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Shynet गोपनीयता के प्रति जागरूक वेबसाइट मालिकों के लिए डिज़ाइन किया गया एक सेल्फ-होस्टेड वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। व्यावसायिक एनालिटिक्स टूल के विपरीत, Shynet कुकीज़, फ़िंगरप्रिंटिंग या व्यक्तिगत डेटा संग्रह के बिना विज़िटर के व्यवहार को ट्रैक करता है, जिससे यह कुकी बैनर या सहमति डायलॉग के बिना GDPR और इसी तरह के गोपनीयता नियमों का पूरी तरह से पालन करने वाला बन जाता है।
अपने स्वयं के VPS पर Shynet को डिप्लॉय करने का मतलब है कि आपका विज़िटर डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी बाहर नहीं जाता है। आपको स्वच्छ, सार्थक मेट्रिक्स — सेशन, रेफ़रर, लोड समय और भौगोलिक डेटा — मिलते हैं, जबकि आपके उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का सम्मान करते हुए और आपके एनालिटिक्स का पूर्ण स्वामित्व बनाए रखते हुए।
Shynet की मुख्य विशेषताएं
कुकी-मुक्त ट्रैकिंग
कुकीज़ या फिंगरप्रिंटिंग के बिना एनालिटिक्स एकत्र करता है, जिससे सहमति बैनर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और आप GDPR और CCPA का अनुपालन करते हैं।
सेल्फ-होस्टेड डेटा स्वामित्व
सभी विज़िटर डेटा आपके VPS पर रहता है — कोई थर्ड-पार्टी शेयरिंग नहीं, कोई डेटा ब्रोकर नहीं, कोई प्लेटफ़ॉर्म लॉक-इन नहीं।
हल्की एम्बेड स्क्रिप्ट
एक सिंगल जावास्क्रिप्ट स्निपेट या एक नो-जेएस 1×1 पिक्सेल ट्रैकर किसी भी वेबसाइट या स्टैटिक साइट जनरेटर के साथ इंटीग्रेट होता है।
मल्टी-साइट प्रबंधन
एक ही डैशबोर्ड से कई वेबसाइटों के एनालिटिक्स को प्रबंधित करें, जिसमें टीमों के लिए साइट-वार एक्सेस कंट्रोल हों।
रीयल-टाइम सेशन डेटा
सक्रिय सत्र, रेफ़रर स्रोत, पेज लोड समय और भौगोलिक विवरण वास्तविक समय में देखें।
आपको Shynet को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।