Shynet गोपनीयता के प्रति जागरूक वेबसाइट मालिकों के लिए डिज़ाइन किया गया एक सेल्फ-होस्टेड वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। व्यावसायिक एनालिटिक्स टूल के विपरीत, Shynet कुकीज़, फ़िंगरप्रिंटिंग या व्यक्तिगत डेटा संग्रह के बिना विज़िटर के व्यवहार को ट्रैक करता है, जिससे यह कुकी बैनर या सहमति डायलॉग के बिना GDPR और इसी तरह के गोपनीयता नियमों का पूरी तरह से पालन करने वाला बन जाता है।

अपने स्वयं के VPS पर Shynet को डिप्लॉय करने का मतलब है कि आपका विज़िटर डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी बाहर नहीं जाता है। आपको स्वच्छ, सार्थक मेट्रिक्स — सेशन, रेफ़रर, लोड समय और भौगोलिक डेटा — मिलते हैं, जबकि आपके उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का सम्मान करते हुए और आपके एनालिटिक्स का पूर्ण स्वामित्व बनाए रखते हुए।