Tracktor को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
आपके वाहनों और संपत्तियों की एक ही जगह पर निगरानी करने के लिए ओपन-सोर्स वाहन ट्रैकिंग और फ्लीट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म।
Tracktor के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Tracktor के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Tracktor वाहन ट्रैकिंग और फ्लीट मैनेजमेंट के लिए एक ओपन-सोर्स वेब एप्लिकेशन है, जिसे व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को उनके वाहनों और संपत्तियों पर पूरी दृश्यता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह यात्राओं को रिकॉर्ड करने, वाहनों का प्रबंधन करने और फ्लीट गतिविधि की निगरानी के लिए एक स्वच्छ, सेल्फ-होस्टेड डैशबोर्ड प्रदान करता है — बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क या थर्ड-पार्टी डेटा शेयरिंग के।
एक हल्के Node.js स्टैक और SQLite स्टोरेज पर निर्मित, Tracktor को डिप्लॉय करना आसान है और इसे न्यूनतम संसाधनों की आवश्यकता होती है। आपका फ्लीट डेटा आपके अपने सर्वर पर रहता है, जिससे आपको एक्सेस, गोपनीयता और प्रतिधारण पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है। पहली बार आने वाले आगंतुकों को एक एडमिन अकाउंट रजिस्टर करने के लिए कहा जाता है, जिससे प्रारंभिक सेटअप निर्बाध हो जाता है।
Tracktor की मुख्य विशेषताएं
वाहन प्रबंधन
अपने पूरे बेड़े को एक ही जगह पर जोड़ें और व्यवस्थित करें, हर वाहन को उसकी अपनी प्रोफ़ाइल, विवरण और गतिविधि इतिहास के साथ ट्रैक करते हुए।
यात्रा रिकॉर्डिंग
वाहन के उपयोग और मार्गों का सटीक इतिहास बनाने के लिए, शुरू और अंतिम बिंदुओं, दूरियों और टाइमस्टैम्प के साथ यात्राओं को लॉग करें।
सेल्फ-होस्टेड गोपनीयता
सभी फ्लीट डेटा आपके अपने सर्वर पर संग्रहीत किया जाता है — कोई थर्ड-पार्टी ट्रैकिंग सेवाएँ नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं।
हल्का SQLite स्टोरेज
स्थायी स्टोरेज के लिए SQLite का उपयोग करता है, जिससे डिप्लॉयमेंट सरल और संसाधन-कुशल रहता है और इसके लिए किसी अलग डेटाबेस सर्वर की आवश्यकता नहीं होती।
उपयोगकर्ता ऑथेंटिकेशन
अंतर्निहित प्रमाणीकरण आपके फ्लीट डेटा तक पहुँच को सुरक्षित करता है, पहली विज़िट के पंजीकरण के साथ प्रारंभिक सेटअप को सरल बनाता है।
आपको Tracktor को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।