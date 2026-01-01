Tracktor वाहन ट्रैकिंग और फ्लीट मैनेजमेंट के लिए एक ओपन-सोर्स वेब एप्लिकेशन है, जिसे व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को उनके वाहनों और संपत्तियों पर पूरी दृश्यता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह यात्राओं को रिकॉर्ड करने, वाहनों का प्रबंधन करने और फ्लीट गतिविधि की निगरानी के लिए एक स्वच्छ, सेल्फ-होस्टेड डैशबोर्ड प्रदान करता है — बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क या थर्ड-पार्टी डेटा शेयरिंग के।

एक हल्के Node.js स्टैक और SQLite स्टोरेज पर निर्मित, Tracktor को डिप्लॉय करना आसान है और इसे न्यूनतम संसाधनों की आवश्यकता होती है। आपका फ्लीट डेटा आपके अपने सर्वर पर रहता है, जिससे आपको एक्सेस, गोपनीयता और प्रतिधारण पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है। पहली बार आने वाले आगंतुकों को एक एडमिन अकाउंट रजिस्टर करने के लिए कहा जाता है, जिससे प्रारंभिक सेटअप निर्बाध हो जाता है।