Traduora एक सेल्फ-होस्टेड अनुवाद प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जिसे कई भाषाओं में लोकलाइज़ेशन का प्रबंधन करने वाली डेवलपमेंट टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अनुवाद प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित करने के लिए एक साफ वेब इंटरफेस प्रदान करता है, जिसमें JSON, YAML और CSV फॉर्मेट्स के लिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सपोर्ट शामिल है।

VPS पर Traduora को सेल्फ-होस्ट करने से आपका सारा लोकलाइज़ेशन डेटा निजी रहता है और इसके REST API के माध्यम से CI/CD पाइपलाइन के साथ सीधे एकीकृत होता है। भूमिका-आधारित ऐक्सेस कंट्रोल आपको उचित अनुमतियों के साथ अनुवादकों, समीक्षकों और डेवलपर्स को आमंत्रित करने की सुविधा देता है, जबकि अनुवाद इतिहास एक स्ट्रिंग में किए गए हर बदलाव को ट्रैक करता है।