Traduora को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
टीमों के लिए सेल्फ-होस्टेड अनुवाद (ट्रांसलेशन) प्रबंधन प्लेटफॉर्म, जिसमें REST API, भूमिका-आधारित एक्सेस और मल्टी-फॉर्मेट इंपोर्ट/एक्सपोर्ट की सुविधा है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Traduora के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Traduora एक सेल्फ-होस्टेड अनुवाद प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जिसे कई भाषाओं में लोकलाइज़ेशन का प्रबंधन करने वाली डेवलपमेंट टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अनुवाद प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित करने के लिए एक साफ वेब इंटरफेस प्रदान करता है, जिसमें JSON, YAML और CSV फॉर्मेट्स के लिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सपोर्ट शामिल है।
VPS पर Traduora को सेल्फ-होस्ट करने से आपका सारा लोकलाइज़ेशन डेटा निजी रहता है और इसके REST API के माध्यम से CI/CD पाइपलाइन के साथ सीधे एकीकृत होता है। भूमिका-आधारित ऐक्सेस कंट्रोल आपको उचित अनुमतियों के साथ अनुवादकों, समीक्षकों और डेवलपर्स को आमंत्रित करने की सुविधा देता है, जबकि अनुवाद इतिहास एक स्ट्रिंग में किए गए हर बदलाव को ट्रैक करता है।
Traduora की मुख्य विशेषताएं
REST API इंटीग्रेशन
अपनी CI/CD पाइपलाइन में पूर्ण REST API का उपयोग करके मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना अनुवाद आयात और निर्यात को स्वचालित करें।
बहु-प्रारूप निर्यात
अनुवादों को JSON, YAML, CSV और अन्य फॉर्मेट में निर्यात करें ताकि उन्हें सीधे किसी भी फ्रेमवर्क या बिल्ड सिस्टम में डाला जा सके।
भूमिका-आधारित पहुँच
डेवलपर्स, अनुवादकों और समीक्षकों को प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न अनुमति स्तर प्रदान करें।
अनुवाद इतिहास
अनुवाद स्ट्रिंग में हर बदलाव को ट्रैक किया जाता है, जिससे आप संशोधनों का ऑडिट कर सकते हैं और पिछले संस्करणों पर वापस लौट सकते हैं।
आपको Traduora को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।