Teable, Airtable का एक तेज़, ओपन-सोर्स विकल्प है जो एक परिचित स्प्रेडशीट इंटरफ़ेस को PostgreSQL डेटाबेस की पूरी शक्ति के साथ जोड़ता है। यह रिच फ़ील्ड प्रकारों, कई व्यू मोड, रीयल-टाइम सहयोग और रो-लेवल फ़िल्टरिंग का समर्थन करता है — यह सब एक ऐसे डेटाबेस द्वारा समर्थित है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण है।

VPS पर Teable को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका व्यावसायिक डेटा आपके अपने PostgreSQL इंस्टेंस में रहता है, जिसमें कोई रो लिमिट, कोई प्रति-सीट शुल्क और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। टीमें बिना कोड लिखे आंतरिक टूल, प्रोजेक्ट ट्रैकर और CRM-शैली के डेटाबेस बना सकती हैं।