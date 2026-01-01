1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Teable डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स नो-कोड डेटाबेस, स्प्रेडशीट इंटरफ़ेस के साथ, जो PostgreSQL द्वारा संचालित है और रीयल-टाइम सहयोग की सुविधा देता है।
Teable के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Teable के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Teable, Airtable का एक तेज़, ओपन-सोर्स विकल्प है जो एक परिचित स्प्रेडशीट इंटरफ़ेस को PostgreSQL डेटाबेस की पूरी शक्ति के साथ जोड़ता है। यह रिच फ़ील्ड प्रकारों, कई व्यू मोड, रीयल-टाइम सहयोग और रो-लेवल फ़िल्टरिंग का समर्थन करता है — यह सब एक ऐसे डेटाबेस द्वारा समर्थित है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण है।
VPS पर Teable को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका व्यावसायिक डेटा आपके अपने PostgreSQL इंस्टेंस में रहता है, जिसमें कोई रो लिमिट, कोई प्रति-सीट शुल्क और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। टीमें बिना कोड लिखे आंतरिक टूल, प्रोजेक्ट ट्रैकर और CRM-शैली के डेटाबेस बना सकती हैं।
Teable की मुख्य विशेषताएं
PostgreSQL बैकएंड
सभी डेटा आपके स्वामित्व वाले एक मानक PostgreSQL डेटाबेस में संग्रहीत होता है, जिसमें कोई मालिकाना प्रारूप या वेंडर लॉक-इन नहीं होता है।
कई दृश्य प्रकार
ग्रिड, गैलरी, कानबन, कैलेंडर और फॉर्म व्यू के बीच स्विच करके, आप हर वर्कफ़्लो के अनुकूल फॉर्मेट में डेटा के साथ काम कर सकते हैं।
रियल-टाइम सहयोग
कई टीम सदस्य लाइव अपडेट और बिना किसी टकराव के साथ एक साथ टेबल संपादित कर सकते हैं।
कोई पंक्ति सीमा नहीं
SaaS विकल्पों के विपरीत, सेल्फ-होस्टेड Teable पंक्तियों, तालिकाओं या वर्कस्पेस के आकार पर कोई कृत्रिम सीमाएँ नहीं लगाता है।
API ऐक्सेस
एक RESTful API आपको Teable डेटा को बाहरी टूल, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म और कस्टम एप्लिकेशन के साथ एकीकृत करने की सुविधा देता है।
आपको Teable को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।