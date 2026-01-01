एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Judge0 CE डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स कोड एग्जीक्यूशन API जो 60+ प्रोग्रामिंग भाषाओं में सबमिशन को एक आइसोलेटेड सैंडबॉक्स के अंदर कंपाइल और चलाता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Judge0 CE के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Judge0 CE एक ओपन-सोर्स ऑनलाइन जज सिस्टम है जो 60 से अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं, जिनमें C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust और Ruby शामिल हैं, में सोर्स कोड को कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए एक सरल HTTP JSON API प्रदान करता है। प्रत्येक सबमिशन को Linux कर्नेल नेमस्पेस और cgroups का उपयोग करके पूरी तरह से अलग-थलग, संसाधन-सीमित सैंडबॉक्स के भीतर कंपाइल और रन किया जाता है, जो अनियंत्रित प्रक्रियाओं, मेमोरी की कमी, या फाइलसिस्टम एस्केप को रोकता है।
Judge0 को सेल्फ-होस्ट करने से आप तीसरे पक्ष की एग्जीक्यूशन सेवाओं पर निर्भर हुए बिना कोडिंग असेसमेंट प्लेटफॉर्म, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जज या शैक्षिक उपकरण बना सकते हैं। आप API के मालिक होते हैं, रेट लिमिट्स को नियंत्रित करते हैं, और सभी सबमिशन डेटा को अपने VPS पर रखते हैं। CE एडिशन मुफ्त और MIT-लाइसेंस प्राप्त है, जिसमें वॉल्यूम की परवाह किए बिना कोई प्रति-एग्जीक्यूशन शुल्क नहीं है।
Judge0 CE की मुख्य विशेषताएं
60+ भाषा संबंधित सपोर्ट
सबमिशन C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby, और दर्जनों अन्य में निष्पादित किए जाते हैं — ये सभी एक एकल एकीकृत API एंडपॉइंट द्वारा संभाले जाते हैं।
पृथक सैंडबॉक्स निष्पादन
प्रत्येक सबमिशन सख्त CPU समय, मेमोरी और प्रोसेस सीमाओं के साथ कर्नेल-स्तर के सैंडबॉक्स में चलता है, जो समवर्ती निष्पादन के बीच हस्तक्षेप को रोकता है।
सरल HTTP JSON API
सिंगल POST रिक्वेस्ट के ज़रिए सोर्स कोड और लैंग्वेज आईडी के साथ एक सबमिशन बनाएं और वर्डिक्ट, आउटपुट और रनटाइम स्टैट्स के लिए पोल करें या सिंक्रोनस रूप से प्रतीक्षा करें।
प्रमाणीकरण और प्राधिकरण
कॉन्फ़िगर करने योग्य प्रमाणीकरण और प्राधिकरण टोकन हेडर के साथ API को सुरक्षित रखें, जिससे केवल विश्वसनीय क्लाइंट्स के लिए नियंत्रित पहुँच की अनुमति मिलती है।
एसिंक्रोनस वर्कर पूल
एक अलग वर्कर प्रोसेस Redis से एग्जीक्यूशन क्यू को खाली करता है, ताकि API सर्वर उच्च सबमिशन लोड के तहत रिस्पॉन्सिव बना रहे।
बिल्ट-इन रेट लिमिटिंग
प्रति-क्लाइंट रेट लिमिटिंग को एक साझा डिप्लॉयमेंट पर एग्जीक्यूशन पूल को संतृप्त करने से एक ही कॉलर को रोकने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
आपको Judge0 CE को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।