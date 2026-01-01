Judge0 CE एक ओपन-सोर्स ऑनलाइन जज सिस्टम है जो 60 से अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं, जिनमें C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust और Ruby शामिल हैं, में सोर्स कोड को कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए एक सरल HTTP JSON API प्रदान करता है। प्रत्येक सबमिशन को Linux कर्नेल नेमस्पेस और cgroups का उपयोग करके पूरी तरह से अलग-थलग, संसाधन-सीमित सैंडबॉक्स के भीतर कंपाइल और रन किया जाता है, जो अनियंत्रित प्रक्रियाओं, मेमोरी की कमी, या फाइलसिस्टम एस्केप को रोकता है।

Judge0 को सेल्फ-होस्ट करने से आप तीसरे पक्ष की एग्जीक्यूशन सेवाओं पर निर्भर हुए बिना कोडिंग असेसमेंट प्लेटफॉर्म, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जज या शैक्षिक उपकरण बना सकते हैं। आप API के मालिक होते हैं, रेट लिमिट्स को नियंत्रित करते हैं, और सभी सबमिशन डेटा को अपने VPS पर रखते हैं। CE एडिशन मुफ्त और MIT-लाइसेंस प्राप्त है, जिसमें वॉल्यूम की परवाह किए बिना कोई प्रति-एग्जीक्यूशन शुल्क नहीं है।