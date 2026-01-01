XWiki एक ओपन-सोर्स एंटरप्राइज़ विकी प्लेटफ़ॉर्म है जो स्टैटिक डॉक्यूमेंटेशन से कहीं आगे है। इसका संरचित पेज मॉडल सामग्री को पदानुक्रमित स्पेस और पेजों में व्यवस्थित करता है, जबकि एक बिल्ट-इन स्क्रिप्टिंग इंजन टीमों को सीधे विकी पेजों पर डायनामिक डैशबोर्ड और कस्टम इंट्रानेट एप्लिकेशन बनाने की सुविधा देता है। 900 से अधिक एक्सटेंशन और एक बिल्ट-इन 'ऐप विद इन मिनट्स' विज़ार्ड के साथ, टीमें XWiki को स्क्रैच से शुरू किए बिना एक अनुकूलित नॉलेज बेस, इश्यू ट्रैकर या प्रोजेक्ट वर्कस्पेस में बदल सकती हैं।

अपने स्वयं के VPS पर XWiki को सेल्फ-होस्ट करने से सभी डॉक्यूमेंटेशन, आंतरिक प्रक्रियाएं और कंपनी का ज्ञान आपके सीधे नियंत्रण में रहता है — कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, और कोई डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता है। यह टेम्पलेट विश्वसनीय, प्रोडक्शन-रेडी स्टोरेज के लिए XWiki को PostgreSQL डेटाबेस के साथ जोड़ता है।