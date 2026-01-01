एक क्लिक इंस्टॉलेशन में XWiki डिप्लॉय करें।
टीम ज्ञान प्रबंधन, दस्तावेज़ीकरण और सहयोगात्मक कार्यस्थानों के लिए शक्तिशाली ओपन-सोर्स विकी प्लेटफॉर्म।
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आप XWiki के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
XWiki एक ओपन-सोर्स एंटरप्राइज़ विकी प्लेटफ़ॉर्म है जो स्टैटिक डॉक्यूमेंटेशन से कहीं आगे है। इसका संरचित पेज मॉडल सामग्री को पदानुक्रमित स्पेस और पेजों में व्यवस्थित करता है, जबकि एक बिल्ट-इन स्क्रिप्टिंग इंजन टीमों को सीधे विकी पेजों पर डायनामिक डैशबोर्ड और कस्टम इंट्रानेट एप्लिकेशन बनाने की सुविधा देता है। 900 से अधिक एक्सटेंशन और एक बिल्ट-इन 'ऐप विद इन मिनट्स' विज़ार्ड के साथ, टीमें XWiki को स्क्रैच से शुरू किए बिना एक अनुकूलित नॉलेज बेस, इश्यू ट्रैकर या प्रोजेक्ट वर्कस्पेस में बदल सकती हैं।
अपने स्वयं के VPS पर XWiki को सेल्फ-होस्ट करने से सभी डॉक्यूमेंटेशन, आंतरिक प्रक्रियाएं और कंपनी का ज्ञान आपके सीधे नियंत्रण में रहता है — कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, और कोई डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता है। यह टेम्पलेट विश्वसनीय, प्रोडक्शन-रेडी स्टोरेज के लिए XWiki को PostgreSQL डेटाबेस के साथ जोड़ता है।
XWiki की मुख्य विशेषताएं
संरचित पृष्ठ मॉडल
सामग्री को पदानुक्रमित स्पेस और पेजों में पैरेंट-चाइल्ड संबंधों के साथ व्यवस्थित करें, जिससे बड़े नॉलेज बेस नेविगेट करने योग्य और सुसंगत बने रहें।
निर्मित ऐप बिल्डर
ऐप विद इन मिनट्स विज़ार्ड का उपयोग करके विकी पेजों के ऊपर कस्टम डेटा एप्लिकेशन बनाएं — किसी बाहरी फ्रेमवर्क या कोडिंग की आवश्यकता नहीं है।
900+ एक्सटेंशन
XWiki को कैलेंडर, डायग्राम, टास्क मैनेजमेंट और LDAP ऑथेंटिकेशन को कवर करने वाले 900+ कम्युनिटी एक्सटेंशन की लाइब्रेरी के साथ बढ़ाएँ।
स्क्रिप्टिंग इंजन
डायनामिक कंटेंट, डैशबोर्ड और ऑटोमेटेड रिपोर्ट बनाने के लिए विकी पेजों के अंदर वेलोसिटी, ग्रूवी, या पायथन स्क्रिप्ट लिखें।
फुल-टेक्स्ट सर्च
एम्बेडेड सोल्r सभी पृष्ठ सामग्री और संलग्नकों को इंडेक्स करता है, जिससे बड़े ज्ञान आधारों में भी तुरंत प्रासंगिक परिणाम मिलते हैं।
संशोधन इतिहास
हर संपादन स्वचालित रूप से संस्करणित होता है, जिसमें पूर्ण डिफ व्यू और किसी भी पेज के किसी भी पिछले संस्करण को रिकवर करने के लिए एक-क्लिक रीस्टोर की सुविधा होती है।
आपको XWiki को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।