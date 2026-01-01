Rackula एक ओपन-सोर्स विज़ुअल रैक डिज़ाइनर है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, होमलैबर और AV तकनीशियनों को ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस के माध्यम से सर्वर रैक लेआउट की योजना बनाने में मदद करता है। यह मानक 1U–48U रैक साइज़ को सपोर्ट करता है, NetBox से सिंक की गई वास्तविक डिवाइस इमेजरी की लाइब्रेरी के साथ आता है, और आपको दस्तावेज़ीकरण के लिए तैयार किए गए डायग्राम को PNG, PDF, या SVG के रूप में एक्सपोर्ट करने देता है।

VPS पर Rackula को सेल्फ-होस्ट करने से हर रैक डायग्राम, कस्टम डिवाइस और टीम लेआउट किसी वेंडर SaaS के बजाय आपके नियंत्रण में रहता है। लगातार डिप्लॉयमेंट एक बैकएंड API के माध्यम से ब्राउज़र और डिवाइसों में लेआउट साझा करता है, रिमोट तकनीशियनों को त्वरित हैंडऑफ़ के लिए URL और QR-कोड शेयरिंग को सपोर्ट करता है, और बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन के पीछे म्यूटेटिंग ऑपरेशंस को सुरक्षित रखता है।