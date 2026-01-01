1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Rackula डिप्लॉय करें।
डेटा सेंटर, होमलैब और AV उपकरण इंस्टॉलेशन की योजना बनाने के लिए ड्रैग-एंड-ड्रॉप सर्वर रैक लेआउट डिज़ाइनर।
Rackula के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Rackula के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Rackula एक ओपन-सोर्स विज़ुअल रैक डिज़ाइनर है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, होमलैबर और AV तकनीशियनों को ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस के माध्यम से सर्वर रैक लेआउट की योजना बनाने में मदद करता है। यह मानक 1U–48U रैक साइज़ को सपोर्ट करता है, NetBox से सिंक की गई वास्तविक डिवाइस इमेजरी की लाइब्रेरी के साथ आता है, और आपको दस्तावेज़ीकरण के लिए तैयार किए गए डायग्राम को PNG, PDF, या SVG के रूप में एक्सपोर्ट करने देता है।
VPS पर Rackula को सेल्फ-होस्ट करने से हर रैक डायग्राम, कस्टम डिवाइस और टीम लेआउट किसी वेंडर SaaS के बजाय आपके नियंत्रण में रहता है। लगातार डिप्लॉयमेंट एक बैकएंड API के माध्यम से ब्राउज़र और डिवाइसों में लेआउट साझा करता है, रिमोट तकनीशियनों को त्वरित हैंडऑफ़ के लिए URL और QR-कोड शेयरिंग को सपोर्ट करता है, और बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन के पीछे म्यूटेटिंग ऑपरेशंस को सुरक्षित रखता है।
Rackula की मुख्य विशेषताएं
ड्रैग-एंड-ड्रॉप डिजाइनर
डिवाइस को 1U–48U स्लॉट में खींचकर रैक लेआउट को विज़ुअली प्लान करें, स्प्रेडशीट या सामान्य ड्राइंग टूल में डायग्राम बनाए बिना।
वास्तविक डिवाइस छवियां
नेटबॉक्स डिवाइस-टाइप लाइब्रेरी से प्राप्त वास्तविक हार्डवेयर की सटीक सामने और पीछे की तस्वीरों का उपयोग करके डायग्राम बनाएं।
बहु-प्रारूप निर्यात
तैयार रैक को PNG, PDF, या SVG फ़ाइलों के रूप में चेंज-मैनेजमेंट टिकटों, रनबुक और ग्राहक-उन्मुख दस्तावेज़ों के लिए निर्यात करें।
URL और QR शेयरिंग
स्क्रीनशॉट ईमेल करने के बजाय, एक ही लिंक या स्कैन करने योग्य QR कोड के माध्यम से ऑन-साइट तकनीशियनों के साथ रैक लेआउट साझा करें।
स्थायी बैकएंड
कंटेनर रीस्टार्ट होने पर भी बने रहने वाले ऑन-डिस्क स्टोरेज के साथ एक बैकएंड API के माध्यम से ब्राउज़र और डिवाइसों पर लेआउट्स को सिंक्रनाइज़ करें।
बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन
यूज़रनेम और पासवर्ड लॉगिन के साथ-साथ, म्यूटेटिंग रूट्स को सुरक्षित रखने वाले एक API राइट टोकन से रीड और राइट एक्सेस को सुरक्षित रखें।
आपको Rackula को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।