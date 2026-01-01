एक क्लिक इंस्टॉलेशन में कोलाब्रा ऑनलाइन डिप्लॉय करें।
लिब्रेऑफिस पर आधारित स्व-होस्टेड ऑनलाइन ऑफिस सूट जो टीमों को ब्राउज़र में दस्तावेज़ों, स्प्रेडशीटों और प्रस्तुतियों को सह-संपादित करने की अनुमति देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Collabora Online के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Collabora Online एक सेल्फ-होस्टेड ऑनलाइन ऑफिस सुइट है जो LibreOffice टेक्नोलॉजी पर आधारित है और पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है। टीमें Word, Excel और PowerPoint डॉक्यूमेंट्स को सीधे Nextcloud, Seafile या Pydio Cells जैसे फ़ाइल स्टोरेज ऐप से खोलती हैं और उन्हें लाइव कर्सर, कमेंट्स, ट्रैक चेंजेस और इंस्टेंट प्रीव्यू के साथ रियल टाइम में सह-संपादित करती हैं — किसी डेस्कटॉप क्लाइंट, Microsoft 365 या Google Workspace की आवश्यकता नहीं है।
अपने खुद के VPS पर Collabora को सेल्फ-होस्ट करना हर डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन को आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। अपनी टीम को क्लाउड ऑफिस सुइट्स के लिए एक पूर्ण ऑन-प्रिमाइसेस विकल्प देने के लिए इसे इस कैटलॉग में से किसी एक फ़ाइल स्टोरेज ऐप के साथ जोड़ें, जिसमें पूर्ण फ़ाइल-फॉर्मेट कंपैटिबिलिटी और बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क के।
Collabora Online की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम सहयोग
कई उपयोगकर्ता लाइव कर्सर, कमेंट्स और तत्काल परिवर्तन सिंक्रनाइज़ेशन के साथ एक ही Word, Excel, या PowerPoint फ़ाइल को एक साथ एडिट कर सकते हैं।
Microsoft Office संगतता
नेटिव लिब्रेऑफिस द्वारा OOXML फॉर्मेट्स की रेंडरिंग के कारण, आप .docx, .xlsx, और .pptx फ़ाइलों को बिना किसी रूपांतरण हानि के खोल और सहेज सकते हैं।
फ़ाइल स्टोरेज के साथ एकीकृत होता है
Nextcloud, Seafile, Pydio Cells, और अन्य WOPI-सक्षम फ़ाइल सर्वर के साथ एकीकृत होता है, होस्ट ऐप में किसी भी कोड परिवर्तन के बिना।
बदलावों को ट्रैक करें और टिप्पणियाँ
डेस्कटॉप ऑफिस सुइट्स में मिलने वाले ट्रैक-चेंजेज मोड, इनलाइन टिप्पणियों, सुझावों और वर्जन हिस्ट्री के साथ दस्तावेज़ों की समीक्षा करें।
मोबाइल और टैबलेट फ्रेंडली
टच-ऑप्टीमाइज़्ड एडिटर इंटरफ़ेस फ़ोन, टैबलेट और क्रोमबुक पर काम करता है, ताकि योगदानकर्ता किसी भी डिवाइस से एडिट कर सकें।
आपको Collabora Online को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।