Collabora Online एक सेल्फ-होस्टेड ऑनलाइन ऑफिस सुइट है जो LibreOffice टेक्नोलॉजी पर आधारित है और पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है। टीमें Word, Excel और PowerPoint डॉक्यूमेंट्स को सीधे Nextcloud, Seafile या Pydio Cells जैसे फ़ाइल स्टोरेज ऐप से खोलती हैं और उन्हें लाइव कर्सर, कमेंट्स, ट्रैक चेंजेस और इंस्टेंट प्रीव्यू के साथ रियल टाइम में सह-संपादित करती हैं — किसी डेस्कटॉप क्लाइंट, Microsoft 365 या Google Workspace की आवश्यकता नहीं है।

अपने खुद के VPS पर Collabora को सेल्फ-होस्ट करना हर डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन को आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। अपनी टीम को क्लाउड ऑफिस सुइट्स के लिए एक पूर्ण ऑन-प्रिमाइसेस विकल्प देने के लिए इसे इस कैटलॉग में से किसी एक फ़ाइल स्टोरेज ऐप के साथ जोड़ें, जिसमें पूर्ण फ़ाइल-फॉर्मेट कंपैटिबिलिटी और बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क के।