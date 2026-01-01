Collabora Online पर 69% तक की छूट

एक क्लिक इंस्टॉलेशन में कोलाब्रा ऑनलाइन डिप्लॉय करें।

लिब्रेऑफिस पर आधारित स्व-होस्टेड ऑनलाइन ऑफिस सूट जो टीमों को ब्राउज़र में दस्तावेज़ों, स्प्रेडशीटों और प्रस्तुतियों को सह-संपादित करने की अनुमति देता है।

तुरंत अपना ऐप्लिकेशन लॉन्च करें
मुफ्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
AI-प्रबंधित VPS
599 /माह
प्लान चुनें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
एक क्लिक इंस्टॉलेशन में कोलाब्रा ऑनलाइन डिप्लॉय करें।

Collabora Online के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599 /माह
प्लान चुनें
24 माह की सेवाएं ₹14,376 (सामान्य कीमत ₹39,576) में पाएं। रिन्यूअल ₹999/माह की दर पर होता है।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
प्लान चुनें
24 माह की सेवाएं ₹19,176 (सामान्य कीमत ₹50,376) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,199/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
प्लान चुनें
24 माह की सेवाएं ₹26,376 (सामान्य कीमत ₹83,976) में पाएं। रिन्यूअल ₹2,399/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
प्लान चुनें
24 माह की सेवाएं ₹52,776 (सामान्य कीमत ₹148,776) में पाएं। रिन्यूअल ₹4,399/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599 /माह
प्लान चुनें
24 माह की सेवाएं ₹14,376 (सामान्य कीमत ₹39,576) में पाएं। रिन्यूअल ₹999/माह की दर पर होता है।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
प्लान चुनें
24 माह की सेवाएं ₹19,176 (सामान्य कीमत ₹50,376) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,199/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
प्लान चुनें
24 माह की सेवाएं ₹26,376 (सामान्य कीमत ₹83,976) में पाएं। रिन्यूअल ₹2,399/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
प्लान चुनें
24 माह की सेवाएं ₹52,776 (सामान्य कीमत ₹148,776) में पाएं। रिन्यूअल ₹4,399/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Collabora Online के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Collabora Online एक सेल्फ-होस्टेड ऑनलाइन ऑफिस सुइट है जो LibreOffice टेक्नोलॉजी पर आधारित है और पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है। टीमें Word, Excel और PowerPoint डॉक्यूमेंट्स को सीधे Nextcloud, Seafile या Pydio Cells जैसे फ़ाइल स्टोरेज ऐप से खोलती हैं और उन्हें लाइव कर्सर, कमेंट्स, ट्रैक चेंजेस और इंस्टेंट प्रीव्यू के साथ रियल टाइम में सह-संपादित करती हैं — किसी डेस्कटॉप क्लाइंट, Microsoft 365 या Google Workspace की आवश्यकता नहीं है।

अपने खुद के VPS पर Collabora को सेल्फ-होस्ट करना हर डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन को आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। अपनी टीम को क्लाउड ऑफिस सुइट्स के लिए एक पूर्ण ऑन-प्रिमाइसेस विकल्प देने के लिए इसे इस कैटलॉग में से किसी एक फ़ाइल स्टोरेज ऐप के साथ जोड़ें, जिसमें पूर्ण फ़ाइल-फॉर्मेट कंपैटिबिलिटी और बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क के।

शुरू करें
आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Collabora Online की मुख्य विशेषताएं

रियल-टाइम सहयोग

कई उपयोगकर्ता लाइव कर्सर, कमेंट्स और तत्काल परिवर्तन सिंक्रनाइज़ेशन के साथ एक ही Word, Excel, या PowerPoint फ़ाइल को एक साथ एडिट कर सकते हैं।

Microsoft Office संगतता

नेटिव लिब्रेऑफिस द्वारा OOXML फॉर्मेट्स की रेंडरिंग के कारण, आप .docx, .xlsx, और .pptx फ़ाइलों को बिना किसी रूपांतरण हानि के खोल और सहेज सकते हैं।

फ़ाइल स्टोरेज के साथ एकीकृत होता है

Nextcloud, Seafile, Pydio Cells, और अन्य WOPI-सक्षम फ़ाइल सर्वर के साथ एकीकृत होता है, होस्ट ऐप में किसी भी कोड परिवर्तन के बिना।

बदलावों को ट्रैक करें और टिप्पणियाँ

डेस्कटॉप ऑफिस सुइट्स में मिलने वाले ट्रैक-चेंजेज मोड, इनलाइन टिप्पणियों, सुझावों और वर्जन हिस्ट्री के साथ दस्तावेज़ों की समीक्षा करें।

मोबाइल और टैबलेट फ्रेंडली

टच-ऑप्टीमाइज़्ड एडिटर इंटरफ़ेस फ़ोन, टैबलेट और क्रोमबुक पर काम करता है, ताकि योगदानकर्ता किसी भी डिवाइस से एडिट कर सकें।

आपको Collabora Online को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
शुरू करें
स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

शुरू करें

डिप्लॉय करने के लिए अधिक ऐप्स देखें

AirTrail

AirTrail

इंटरैक्टिव मैप, आँकड़े और मल्टी-यूज़र सपोर्ट के साथ व्यक्तिगत उड़ान जर्नल

डिप्लॉय करें
An Otter Wiki

An Otter Wiki

हल्का सेल्फ-होस्टेड विकी, गिट-समर्थित पेजों और मार्कडाउन संपादन के साथ

डिप्लॉय करें
Bigcapital

Bigcapital

मल्टी-करेंसी सपोर्ट और इंटेलिजेंट रिपोर्टिंग के साथ सेल्फ-होस्टेड वित्तीय लेखांकन प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
सभी ऐप्लिकेशंस देखें

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।