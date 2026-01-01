FreeCAD एक मुफ्त और ओपन-सोर्स पैरामेट्रिक 3D CAD मॉडलर है जिसका उपयोग दुनिया भर के इंजीनियरों, प्रोडक्ट डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट द्वारा किया जाता है। मेश-आधारित टूल के विपरीत, FreeCAD सटीक कंस्ट्रेंट-आधारित ज्यामिति के साथ काम करता है ताकि मॉडल को स्क्रैच से फिर से बनाए बिना हर आयाम को किसी भी बिंदु पर संशोधित किया जा सके। यह टेम्पलेट KasmVNC के माध्यम से FreeCAD को एक ब्राउज़र-ऐक्सेसिबल डेस्कटॉप में चलाता है, जिससे कोई भी इंटरनेट से जुड़ा डिवाइस एक सक्षम CAD वर्कस्टेशन में बदल जाता है।

अपने VPS पर FreeCAD को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका इंजीनियरिंग वातावरण — जिसमें कस्टम मैक्रोज़, पार्ट लाइब्रेरी और प्रोजेक्ट फ़ाइलें शामिल हैं — कई मशीनों पर सॉफ़्टवेयर इंस्टॉलेशन को मैनेज किए बिना किसी भी डिवाइस से हमेशा उपलब्ध रहता है। परसिस्टेंट वॉल्यूम स्टोरेज कंटेनर अपडेट और रीबूट के दौरान आपके सभी काम को सुरक्षित रखता है।