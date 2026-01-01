1-क्लिक में FreeCAD डिप्लॉय करें।
मुफ्त पैरामीट्रिक 3D CAD मॉडलर जो KasmVNC के माध्यम से किसी भी ब्राउज़र से सुलभ है, जिसके लिए किसी लोकल इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है।
FreeCAD के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप FreeCAD के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FreeCAD एक मुफ्त और ओपन-सोर्स पैरामेट्रिक 3D CAD मॉडलर है जिसका उपयोग दुनिया भर के इंजीनियरों, प्रोडक्ट डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट द्वारा किया जाता है। मेश-आधारित टूल के विपरीत, FreeCAD सटीक कंस्ट्रेंट-आधारित ज्यामिति के साथ काम करता है ताकि मॉडल को स्क्रैच से फिर से बनाए बिना हर आयाम को किसी भी बिंदु पर संशोधित किया जा सके। यह टेम्पलेट KasmVNC के माध्यम से FreeCAD को एक ब्राउज़र-ऐक्सेसिबल डेस्कटॉप में चलाता है, जिससे कोई भी इंटरनेट से जुड़ा डिवाइस एक सक्षम CAD वर्कस्टेशन में बदल जाता है।
अपने VPS पर FreeCAD को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका इंजीनियरिंग वातावरण — जिसमें कस्टम मैक्रोज़, पार्ट लाइब्रेरी और प्रोजेक्ट फ़ाइलें शामिल हैं — कई मशीनों पर सॉफ़्टवेयर इंस्टॉलेशन को मैनेज किए बिना किसी भी डिवाइस से हमेशा उपलब्ध रहता है। परसिस्टेंट वॉल्यूम स्टोरेज कंटेनर अपडेट और रीबूट के दौरान आपके सभी काम को सुरक्षित रखता है।
FreeCAD की मुख्य विशेषताएं
ब्राउज़र-आधारित पहुँच
पूर्ण FreeCAD डेस्कटॉप KasmVNC के माध्यम से डिलीवर किया गया, जिसे स्थानीय रूप से कुछ भी इंस्टॉल किए बिना किसी भी आधुनिक ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है।
पैरामीट्रिक मॉडलिंग
कन्स्ट्रेंट-आधारित स्केचर और पार्ट डिज़ाइन वर्कबेंच आपको मॉडल को फिर से बनाए बिना किसी भी समय किसी भी आयाम को संशोधित करने की सुविधा देते हैं।
बहु-वर्कबेंच वातावरण
सॉलिड मॉडलिंग, असेंबली, तकनीकी ड्रॉइंग, FEM विश्लेषण और बहुत कुछ के लिए समर्पित वर्कबेंच एक ही एप्लिकेशन में।
मानक फॉर्मेट समर्थन
अन्य CAD टूल और विनिर्माण वर्कफ़्लो के साथ संगतता के लिए STEP, IGES, STL, DXF, और SVG फ़ाइलों को आयात और निर्यात करें।
पायथन स्क्रिप्टिंग
दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करें, कस्टम मैक्रोज़ बनाएं, और बिल्ट-इन Python स्क्रिप्टिंग इंजन का उपयोग करके नए वर्कबेंच बनाएं।
आपको FreeCAD को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।