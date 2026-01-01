Cheshire Cat AI पर 69% तक की छूट

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1 vCPU कोर
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सबसे लोकप्रिय
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KVM 2
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8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
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16 TB बैंडविड्थ
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8 vCPU कोर
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32 TB बैंडविड्थ
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

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कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Cheshire Cat AI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Cheshire Cat AI एक ओपन-सोर्स फ्रेमवर्क है जो प्रोडक्शन AI एजेंट्स को माइक्रोसर्विस के रूप में बनाने के लिए है। मेमोरी, टूल्स और कन्वर्सेशनल फॉर्म्स के लिए अलग-अलग लाइब्रेरीज़ को एक साथ जोड़ने के बजाय, Cat एक API-फर्स्ट रनटाइम प्रदान करता है जिसमें एक बिल्ट-इन Qdrant वेक्टर स्टोर, एक प्लगइन सिस्टम, इवेंट हुक्स और फंक्शन कॉलिंग शामिल हैं — ताकि वही एजेंट एक सिंगल बैकएंड से चैटबॉट, एक इंटरनल टूल या एक कस्टमर-फेसिंग असिस्टेंट को पावर दे सके।

यह फ्रेमवर्क मॉडल-एग्नोस्टिक है और OpenAI, Anthropic, Ollama और सेल्फ-होस्टेड मॉडल्स सहित किसी भी LangChain-कंपैटिबल LLM और एम्बेडर के साथ काम करता है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग करने से कन्वर्सेशन हिस्ट्री, एम्बेडिंग्स और प्लगइन कोड आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें टीम डिप्लॉयमेंट के लिए मल्टीयूज़र सपोर्ट और ग्रैन्युलर परमिशन शामिल हैं।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Cheshire Cat AI की मुख्य विशेषताएं

बिल्ट-इन RAG

एक एकीकृत Qdrant वेक्टर मेमोरी दस्तावेज़ों को ग्रहण करती है और प्रासंगिक संदर्भ को स्वचालित रूप से याद करती है, जिससे एजेंट सामान्य मॉडल ज्ञान के बजाय आपके डेटा से उत्तर देते हैं।

लगाना सिस्टम

टूल, हुक और संवादात्मक फ़ॉर्म जोड़ने के लिए एडमिन पैनल में पायथन प्लगइन्स डालें, कोर को फोर्क किए बिना — इमेज को फिर से बनाने के बजाय रनटाइम पर व्यवहार का विस्तार करें।

कोई भी LLM प्रदाता

OpenAI, Anthropic, Ollama, और अन्य LangChain-संगत मॉडलों के बीच एडमिन UI से स्विच करें ताकि प्रत्येक यूज़ केस के अनुसार लागत, लेटेंसी और डेटा रेजीडेंसी को संतुलित किया जा सके।

REST और WebSocket API

एजेंट को किसी भी फ्रंटएंड में एक कस्टमाइज़ेबल REST API या वेबसॉकेट पर चैट के माध्यम से एम्बेड करें, जिसमें फाइन-ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल के लिए प्रत्येक ट्रांसपोर्ट के लिए अलग-अलग API कीज़ हों।

संवादात्मक फॉर्म

पायडैंटिक-समर्थित फ़ॉर्म परिभाषित करें जो बुकिंग या ऑर्डर जैसे बहु-चरणीय वार्तालापों का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे एजेंट संरचित डेटा एकत्र कर सके और संवाद को स्वाभाविक बनाए रखे।

आपको Cheshire Cat AI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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