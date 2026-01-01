Cheshire Cat AI एक ओपन-सोर्स फ्रेमवर्क है जो प्रोडक्शन AI एजेंट्स को माइक्रोसर्विस के रूप में बनाने के लिए है। मेमोरी, टूल्स और कन्वर्सेशनल फॉर्म्स के लिए अलग-अलग लाइब्रेरीज़ को एक साथ जोड़ने के बजाय, Cat एक API-फर्स्ट रनटाइम प्रदान करता है जिसमें एक बिल्ट-इन Qdrant वेक्टर स्टोर, एक प्लगइन सिस्टम, इवेंट हुक्स और फंक्शन कॉलिंग शामिल हैं — ताकि वही एजेंट एक सिंगल बैकएंड से चैटबॉट, एक इंटरनल टूल या एक कस्टमर-फेसिंग असिस्टेंट को पावर दे सके।

यह फ्रेमवर्क मॉडल-एग्नोस्टिक है और OpenAI, Anthropic, Ollama और सेल्फ-होस्टेड मॉडल्स सहित किसी भी LangChain-कंपैटिबल LLM और एम्बेडर के साथ काम करता है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग करने से कन्वर्सेशन हिस्ट्री, एम्बेडिंग्स और प्लगइन कोड आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें टीम डिप्लॉयमेंट के लिए मल्टीयूज़र सपोर्ट और ग्रैन्युलर परमिशन शामिल हैं।