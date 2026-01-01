Docker Registry Docker इमेजेस के लिए आधिकारिक, ओपन-सोर्स स्टोरेज और वितरण प्रणाली है। अपनी खुद की रजिस्ट्री चलाने से आपकी टीम को कंटेनर इमेजेस के लिए एक प्राइवेट, हाई-परफॉरमेंस रिपॉज़िटरी मिलती है — मालिकाना एप्लिकेशन कोड को पब्लिक हब से दूर रखते हुए, जबकि आपकी CI/CD पाइपलाइनों और प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए तेज़, विश्वसनीय इमेज पुल सुनिश्चित होते हैं।

अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि इमेज डेटा कभी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता है, जो डेटा गवर्नेंस नीतियों के अनुपालन को सरल बनाता है और बाहरी सेवाओं पर निर्भरता को हटाता है। आप एक्सेस, रिटेंशन नीतियों और स्टोरेज क्षमता को नियंत्रित करते हैं — होस्टेड रजिस्ट्री प्रोवाइडर्स द्वारा लगाए गए प्रति-इमेज शुल्क या बैंडविड्थ सीमाओं के बिना।