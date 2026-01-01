Open Dronelog पर 69% तक की छूट

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DJI और Litchi ड्रोन फ्लाइट लॉग्स के लिए सेल्फ-होस्टेड एनालाइजर, 3D मैप्स, टेलीमेट्री चार्ट्स और प्रिंटेबल फ्लाइट रिपोर्ट्स के साथ।

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64% की छूट
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1 vCPU कोर
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50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
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8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
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4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
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8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Open Dronelog के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

ओपन ड्रोनलॉग एक ओपन-सोर्स ड्रोन फ़्लाइट लॉग एनालाइज़र है जो DJI, Litchi, और Airdata एक्सपोर्ट्स को एक लोकल DuckDB डेटाबेस में इम्पोर्ट करता है और उन्हें एक इंटरैक्टिव वेब डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करता है। क्लाउड सेवाओं के विपरीत जो आपकी फ़्लाइट हिस्ट्री को सब्सक्रिप्शन या अपलोड लिमिट्स के पीछे लॉक कर देती हैं, हर फ़्लाइट, बैटरी सीरियल, और टेलीमेट्री सैंपल आपके अपने सर्वर पर रहता है, और बहुत बड़े डेटासेट के लिए ऑटोमैटिक डाउनसैंपलिंग के साथ विश्लेषण स्थानीय रूप से चलते हैं।

अपने VPS पर ओपन ड्रोनलॉग को सेल्फ-होस्ट करने से व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य फ़्लाइट पाथ, ड्रोन सीरियल नंबर, और बैटरी हिस्ट्री पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहती है। आप माउंटेड फ़ोल्डर से लॉग्स को ऑटोमैटिकली सिंक कर सकते हैं, अधिकारियों के लिए प्रिंट करने योग्य A4 रेगुलेशन रिपोर्ट जेनरेट कर सकते हैं, और प्रति-पायलट शुल्क के बिना एक पूरे ड्रोन टीम में एक सिंगल इंस्टेंस साझा कर सकते हैं।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Open Dronelog की मुख्य विशेषताएं

बहु-प्रारूप लॉग इंपोर्ट

DJI .txt, Litchi CSV, और Airdata एक्सपोर्ट्स को स्वचालित यूनिट डिटेक्शन, स्मार्ट डी-डुप्लीकेशन, और वैकल्पिक थर्ड-पार्टी पार्सर प्लगइन्स के साथ आयात करें।

इंटरैक्टिव उड़ान मैप्स

चयन योग्य सैटेलाइट, टोपोग्राफिक या ओपनस्ट्रीटमैप लेयर्स, परिवर्तनीय गति नियंत्रण और लाइव RC स्टिक विज़ुअलाइज़ेशन के साथ 3D मैप पर उड़ानों को फिर से चलाएं।

टेलीमेट्री चार्ट

हर उड़ान के लिए ऊंचाई, गति, बैटरी सेल वोल्टेज, एटीट्यूड, आरसी सिग्नल, जीपीएस और घर से दूरी के सिंक्रनाइज़्ड ड्रैग-टू-ज़ूम चार्ट।

बैटरी स्वास्थ्य ट्रैकिंग

प्रत्येक बैटरी के साइकिल काउंट, पूर्ण-चार्ज क्षमता का इतिहास और उपयोग के मिनटों के रुझान आपको गिरावट का पता लगाने में मदद करते हैं, इससे पहले कि उड़ान के दौरान बैटरी खराब हो जाए।

प्रिंट करने योग्य उड़ान रिपोर्ट्स

कॉन्फ़िगर करने योग्य A4 HTML रिपोर्ट जनरेट करें, जिनमें चयन योग्य फ़ील्ड समूह, मौसम डेटा और दिन-प्रतिदिन की ग्रुपिंग शामिल हो, और जो सीधे अधिकारियों के लिए PDF में प्रिंट हो सकें।

स्थानीय-पहला स्टोरेज

सभी उड़ानें एक स्थानीय DuckDB डेटाबेस में CSV, JSON, GPX, और KML एक्सपोर्ट के साथ-साथ पूर्ण बैकअप और रीस्टोर के साथ रहती हैं — किसी क्लाउड अपलोड की आवश्यकता नहीं है।

आपको Open Dronelog को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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