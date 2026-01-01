ओपन ड्रोनलॉग एक ओपन-सोर्स ड्रोन फ़्लाइट लॉग एनालाइज़र है जो DJI, Litchi, और Airdata एक्सपोर्ट्स को एक लोकल DuckDB डेटाबेस में इम्पोर्ट करता है और उन्हें एक इंटरैक्टिव वेब डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करता है। क्लाउड सेवाओं के विपरीत जो आपकी फ़्लाइट हिस्ट्री को सब्सक्रिप्शन या अपलोड लिमिट्स के पीछे लॉक कर देती हैं, हर फ़्लाइट, बैटरी सीरियल, और टेलीमेट्री सैंपल आपके अपने सर्वर पर रहता है, और बहुत बड़े डेटासेट के लिए ऑटोमैटिक डाउनसैंपलिंग के साथ विश्लेषण स्थानीय रूप से चलते हैं।

अपने VPS पर ओपन ड्रोनलॉग को सेल्फ-होस्ट करने से व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य फ़्लाइट पाथ, ड्रोन सीरियल नंबर, और बैटरी हिस्ट्री पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहती है। आप माउंटेड फ़ोल्डर से लॉग्स को ऑटोमैटिकली सिंक कर सकते हैं, अधिकारियों के लिए प्रिंट करने योग्य A4 रेगुलेशन रिपोर्ट जेनरेट कर सकते हैं, और प्रति-पायलट शुल्क के बिना एक पूरे ड्रोन टीम में एक सिंगल इंस्टेंस साझा कर सकते हैं।