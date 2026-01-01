Tracearr एक ओपन-सोर्स मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो Plex, Jellyfin और Emby को एक ही डैशबोर्ड में एक साथ लाता है। वास्तविक समय में सक्रिय स्ट्रीम को ट्रैक करें, जियोलोकेशन डेटा के साथ पूर्ण सत्र इतिहास की समीक्षा करें, और लाइब्रेरी एनालिटिक्स में गहराई से जाएँ — यह सब कई टूल को एक साथ इस्तेमाल किए बिना।

Tautulli या Jellystat के विपरीत, Tracearr तीनों प्रमुख मीडिया सर्वर पर एक साथ काम करता है। इसका बिल्ट-इन शेयरिंग डिटेक्शन इंजन छह नियम प्रकारों — जिसमें असंभव यात्रा (impossible travel) और डिवाइस वेलोसिटी (device velocity) शामिल हैं — का उपयोग संदिग्ध खाता गतिविधि को स्वचालित रूप से फ़्लैग करने के लिए करता है, जिससे आपके सर्वर को दुरुपयोग से बचाया जा सके।