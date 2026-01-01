Tracearr को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
Plex, Jellyfin, और Emby के लिए एकीकृत स्ट्रीम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, रीयल-टाइम एनालिटिक्स और अकाउंट शेयरिंग का पता लगाने के साथ।
Tracearr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Tracearr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Tracearr एक ओपन-सोर्स मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो Plex, Jellyfin और Emby को एक ही डैशबोर्ड में एक साथ लाता है। वास्तविक समय में सक्रिय स्ट्रीम को ट्रैक करें, जियोलोकेशन डेटा के साथ पूर्ण सत्र इतिहास की समीक्षा करें, और लाइब्रेरी एनालिटिक्स में गहराई से जाएँ — यह सब कई टूल को एक साथ इस्तेमाल किए बिना।
Tautulli या Jellystat के विपरीत, Tracearr तीनों प्रमुख मीडिया सर्वर पर एक साथ काम करता है। इसका बिल्ट-इन शेयरिंग डिटेक्शन इंजन छह नियम प्रकारों — जिसमें असंभव यात्रा (impossible travel) और डिवाइस वेलोसिटी (device velocity) शामिल हैं — का उपयोग संदिग्ध खाता गतिविधि को स्वचालित रूप से फ़्लैग करने के लिए करता है, जिससे आपके सर्वर को दुरुपयोग से बचाया जा सके।
Tracearr की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-सर्वर डैशबोर्ड
Plex, Jellyfin, और Emby को एक इंटरफ़ेस से कनेक्ट करें और सभी सर्वर को एक ही डैशबोर्ड से मॉनिटर करें।
साझाकरण पहचान
छह नियम प्रकार — जिनमें इम्पॉसिबल ट्रैवल और कंकरेंट स्ट्रीम सीमाएँ शामिल हैं — स्वचालित रूप से संदिग्ध खाते की गतिविधि को फ़्लैग और स्कोर करते हैं।
स्ट्रीम एनालिटिक्स
देखें कि किसने क्या, कब और किस डिवाइस पर देखा, कोडेक ब्रेकडाउन, ट्रांसकोड अनुपात और प्रति सत्र बैंडविड्थ उपयोग के साथ।
पुस्तकालय अंतर्दृष्टि
आपके पूरे मीडिया संग्रह में गुणवत्ता वितरण, स्टोरेज ROI, डुप्लीकेट पहचान और एंगेजमेंट मेट्रिक्स के लिए समर्पित पेज।
रियल-टाइम अलर्ट्स
Discord वेबहुक्स और कस्टम सूचनाएं तुरंत सक्रिय हो जाती हैं जब शेयरिंग नियम ट्रिगर होते हैं या उपयोगकर्ता विश्वास स्कोर कम होते हैं।
डेटा आयात
मौजूदा देखने के इतिहास को Tautulli या Jellystat से माइग्रेट करें ताकि आप पूरे संदर्भ के साथ शुरुआत करें, न कि कोरे पन्ने से।
आपको Tracearr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।