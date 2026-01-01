1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Posterizarr डिप्लॉय करें।
Plex, Jellyfin, और Emby के लिए स्वचालित पोस्टर जनरेटर जो TMDB, Fanart, और TVDB से आर्टवर्क प्राप्त करता है और उसे ओवरले करता है।
Posterizarr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Posterizarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Posterizarr एक ओपन-सोर्स ऑटोमेशन टूल है जो आपके Plex, Jellyfin, या Emby लाइब्रेरी के लिए सुंदर, टेक्स्टलेस पोस्टर, बैकग्राउंड और टाइटल कार्ड बनाता है। यह Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex, और IMDb से आर्टवर्क खींचता है, फिर आपके अपने ओवरले, फ़ॉन्ट और टेक्स्ट नियम लागू करता है ताकि हर फ़िल्म, शो और सीज़न लाइब्रेरी में सुसंगत दिखे।
VPS पर Posterizarr को सेल्फ-होस्ट करने से इसे हजारों आइटमों में बिना निगरानी के बल्क आर्टवर्क जनरेशन के लिए आवश्यक स्थिर अपटाइम और समर्पित बैंडविड्थ मिलती है। इसमें शामिल वेब UI आपको ब्राउज़र से सेटिंग्स प्रबंधित करने, प्रगति की निगरानी करने और रन ट्रिगर करने देता है, जबकि Tautulli, Sonarr, और Radarr के साथ इंटीग्रेशन नए रिलीज़ को आपकी लाइब्रेरी में आते ही पॉलिश किए हुए दिखाते हैं।
Posterizarr की मुख्य विशेषताएं
भरा हुआ वेब UI
JSON फ़ाइलों को मैन्युअल रूप से संपादित करने के बजाय, एक आधुनिक ब्राउज़र इंटरफ़ेस से सेटिंग्स प्रबंधित करें, गतिविधि की निगरानी करें और पोस्टर रन ट्रिगर करें।
Plex, Jellyfin, Emby
सभी तीन प्रमुख मीडिया सर्वर के लिए कलाकृति जनरेट करता है और पोर्टेबिलिटी के लिए कोमेटा-संगत फ़ोल्डर संरचना में एसेट बनाता है।
बहु-स्रोत कलाकृति
Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex, और IMDb से इमेज प्राप्त करता है, ताकि हर शीर्षक के लिए हाई-रिज़ॉल्यूशन, टेक्स्टलेस सोर्स आर्टवर्क मिल सके।
कस्टम ओवरले और टेक्स्ट
अपनी खुद के फ़ॉन्ट, रंग, ग्रेडिएंट और टेक्स्ट नियम लागू करें ताकि फिल्मों, शो और सीज़न में एक एकीकृत पोस्टर शैली बनाई जा सके।
एआरआर स्टैक इंटीग्रेशन
Tautulli, Sonarr, और Radarr से ट्रिगर स्वचालित रूप से चलता है, ताकि नई रिलीज़ को जोड़ते ही मिलते-जुलते पोस्टर मिल सकें।
बैकअप और मैन्युअल परिसंपत्तियां
एसेट बैकअप और मैन्युअल रूप से क्यूरेट की गई कलाकृति के लिए समर्पित वॉल्यूम रीबिल्ड और अपडेट के दौरान कस्टम पोस्टर को सुरक्षित रखते हैं।
आपको Posterizarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।