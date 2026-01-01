Posterizarr एक ओपन-सोर्स ऑटोमेशन टूल है जो आपके Plex, Jellyfin, या Emby लाइब्रेरी के लिए सुंदर, टेक्स्टलेस पोस्टर, बैकग्राउंड और टाइटल कार्ड बनाता है। यह Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex, और IMDb से आर्टवर्क खींचता है, फिर आपके अपने ओवरले, फ़ॉन्ट और टेक्स्ट नियम लागू करता है ताकि हर फ़िल्म, शो और सीज़न लाइब्रेरी में सुसंगत दिखे।

VPS पर Posterizarr को सेल्फ-होस्ट करने से इसे हजारों आइटमों में बिना निगरानी के बल्क आर्टवर्क जनरेशन के लिए आवश्यक स्थिर अपटाइम और समर्पित बैंडविड्थ मिलती है। इसमें शामिल वेब UI आपको ब्राउज़र से सेटिंग्स प्रबंधित करने, प्रगति की निगरानी करने और रन ट्रिगर करने देता है, जबकि Tautulli, Sonarr, और Radarr के साथ इंटीग्रेशन नए रिलीज़ को आपकी लाइब्रेरी में आते ही पॉलिश किए हुए दिखाते हैं।