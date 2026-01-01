slskd, Soulseek पीयर-टू-पीयर नेटवर्क के लिए एक आधुनिक, ओपन-सोर्स क्लाइंट है, जिसे पूरी तरह से एक रिस्पॉन्सिव वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। यह पुराने डेस्कटॉप Soulseek क्लाइंट्स की जगह लेता है और एक सेल्फ-होस्टेड सर्वर प्रदान करता है जिसे आप किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आप लाखों Soulseek उपयोगकर्ताओं द्वारा चौबीसों घंटे साझा किए गए संगीत, लॉसलेस फ़ाइलें और अन्य सामग्री खोज और डाउनलोड कर सकते हैं — तब भी जब आपका डेस्कटॉप बंद हो।

VPS पर slskd को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके डाउनलोड बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं, किसी स्थानीय मशीन को व्यस्त किए बिना। सभी सेटिंग्स को बिल्ट-इन वेब UI या एक रिमोट YAML कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के माध्यम से मैनेज किया जा सकता है, जिससे आपको साझा डायरेक्टरीज़, डाउनलोड कतारों, ट्रांसफर लिमिट्स और उपयोगकर्ता अनुमतियों पर पूरा नियंत्रण मिलता है।