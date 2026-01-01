slskd को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
सोलसीक पीयर-टू-पीयर संगीत और फ़ाइल-शेयरिंग नेटवर्क के लिए एक ओपन-सोर्स वेब-आधारित क्लाइंट है।
slskd के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप slskd के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
slskd, Soulseek पीयर-टू-पीयर नेटवर्क के लिए एक आधुनिक, ओपन-सोर्स क्लाइंट है, जिसे पूरी तरह से एक रिस्पॉन्सिव वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। यह पुराने डेस्कटॉप Soulseek क्लाइंट्स की जगह लेता है और एक सेल्फ-होस्टेड सर्वर प्रदान करता है जिसे आप किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आप लाखों Soulseek उपयोगकर्ताओं द्वारा चौबीसों घंटे साझा किए गए संगीत, लॉसलेस फ़ाइलें और अन्य सामग्री खोज और डाउनलोड कर सकते हैं — तब भी जब आपका डेस्कटॉप बंद हो।
VPS पर slskd को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके डाउनलोड बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं, किसी स्थानीय मशीन को व्यस्त किए बिना। सभी सेटिंग्स को बिल्ट-इन वेब UI या एक रिमोट YAML कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के माध्यम से मैनेज किया जा सकता है, जिससे आपको साझा डायरेक्टरीज़, डाउनलोड कतारों, ट्रांसफर लिमिट्स और उपयोगकर्ता अनुमतियों पर पूरा नियंत्रण मिलता है।
slskd की मुख्य विशेषताएं
वेब-आधारित इंटरफ़ेस
किसी भी ब्राउज़र से खोजों, डाउनलोड और ट्रांसफर को मैनेज करें, डेस्कटॉप क्लाइंट इंस्टॉल किए बिना।
निरंतर बैकग्राउंड डाउनलोड
यह एक स्थायी सर्वर के रूप में चलता है, जिससे कतारबद्ध डाउनलोड तब भी पूरे हो जाते हैं जब आपका स्थानीय मशीन बंद हो।
रिमोट कॉन्फ़िगरेशन
वेब UI के माध्यम से या रीस्टार्ट किए बिना दूरस्थ रूप से YAML कॉन्फ़िग फ़ाइल को एडिट करके सभी सेटिंग्स को लाइव समायोजित करें।
स्थानांतरण कतार प्रबंधन
एक ही डैशबोर्ड से अपलोड और डाउनलोड कतारों की निगरानी करें, गति सीमा निर्धारित करें और स्थानांतरणों को प्राथमिकता दें।
उपयोगकर्ता और शेयर नियंत्रण
तय करें कि कौन सी डायरेक्टरीज़ साझा करनी हैं, प्रति-उपयोगकर्ता विशेषाधिकार सेट करें, और प्रबंधित करें कि कौन आपकी फ़ाइलों को ब्राउज़ या डाउनलोड कर सकता है।
आपको slskd को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।