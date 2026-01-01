ओलामा बड़े भाषा मॉडल को स्थानीय रूप से चलाने के लिए अग्रणी ओपन-सोर्स फ्रेमवर्क है, जो लामा, मिस्ट्रल, जेम्मा, डीपसीक, और 100+ अन्य को बिना किसी क्लाउड निर्भरता के सपोर्ट करता है। यह मॉडल क्वांटाइजेशन, GPU एक्सेलेरेशन और मेमोरी मैनेजमेंट को स्वचालित रूप से संभालता है, एक REST API प्रदान करता है जो OpenAI फॉर्मेट के साथ संगत है ताकि मौजूदा उपकरण और इंटीग्रेशन बिना किसी संशोधन के काम कर सकें।

अपने VPS पर ओलामा को सेल्फ-होस्ट करना प्रति-टोकन लागतों को समाप्त करता है, दर सीमाओं को हटाता है, और सुनिश्चित करता है कि हर प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्स आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहे। यह AI-पावर्ड एप्लिकेशन बनाने वाली टीमों या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आदर्श बैकएंड है जिसे निजी, हमेशा-चालू भाषा मॉडल इन्फरेंस की आवश्यकता है।