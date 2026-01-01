एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Ollama डिप्लॉय करें।
अपने खुद के VPS पर ओपन-सोर्स बड़े भाषा मॉडल चलाएं, बिना किसी API लागत और पूर्ण डेटा गोपनीयता के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Ollama के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ओलामा बड़े भाषा मॉडल को स्थानीय रूप से चलाने के लिए अग्रणी ओपन-सोर्स फ्रेमवर्क है, जो लामा, मिस्ट्रल, जेम्मा, डीपसीक, और 100+ अन्य को बिना किसी क्लाउड निर्भरता के सपोर्ट करता है। यह मॉडल क्वांटाइजेशन, GPU एक्सेलेरेशन और मेमोरी मैनेजमेंट को स्वचालित रूप से संभालता है, एक REST API प्रदान करता है जो OpenAI फॉर्मेट के साथ संगत है ताकि मौजूदा उपकरण और इंटीग्रेशन बिना किसी संशोधन के काम कर सकें।
अपने VPS पर ओलामा को सेल्फ-होस्ट करना प्रति-टोकन लागतों को समाप्त करता है, दर सीमाओं को हटाता है, और सुनिश्चित करता है कि हर प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्स आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहे। यह AI-पावर्ड एप्लिकेशन बनाने वाली टीमों या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आदर्श बैकएंड है जिसे निजी, हमेशा-चालू भाषा मॉडल इन्फरेंस की आवश्यकता है।
Ollama की मुख्य विशेषताएं
100+ खुले हुए मॉडल
एक ही कमांड से Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1, और दर्जनों अन्य को पुल और रन करें।
OpenAI-संगत API
ड्रॉप-इन REST API मौजूदा टूल्स, SDKs और इंटीग्रेशन को बिना कोड में बदलाव किए Ollama से कनेक्ट होने की सुविधा देता है।
GPU त्वरण
स्वचालित NVIDIA CUDA और Apple Metal समर्थन केवल CPU वाले सेटअप की तुलना में इन्फ्रेंस को काफी तेज़ कर देता है।
बहु-विध सहायता
एक ही बातचीत में इमेज और टेक्स्ट दोनों को प्रोसेस करने के लिए LLaVA जैसे विज़न मॉडल चलाएँ।
कस्टम मॉडलफाइलें
मॉडलफाइल्स का उपयोग करके सिस्टम प्रॉम्प्ट, तापमान सेटिंग्स, और कस्टम पैरामीटर के साथ अनुकूलित मॉडल बनाएं।
आपको Ollama को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।