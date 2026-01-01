1-क्लिक में ब्लूडिट डिप्लॉय करें।
व्यक्तिगत ब्लॉग और छोटी साइटों के लिए सरल, तेज़ और सुरक्षित फ्लैट-फाइल CMS, जिसके लिए किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है।
Bludit के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Bludit के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ब्लूडिट एक ओपन-सोर्स फ्लैट-फाइल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो हर पोस्ट, पेज और सेटिंग को डिस्क पर मार्कडाउन और JSON फाइल्स के रूप में स्टोर करता है। क्योंकि इसे MySQL, PostgreSQL, या किसी अन्य डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए पारंपरिक PHP CMSs की तुलना में इसका पूरा स्टैक हल्का, बैकअप लेने में तेज़ और सर्वर के बीच माइग्रेट करने में आसान है।
VPS पर ब्लूडिट को सेल्फ-होस्ट करने से ब्लॉगर्स और छोटे साइट ओनर्स को अपनी कंटेंट और थीम्स का पूरा स्वामित्व मिलता है, बिना किसी थर्ड-पार्टी होस्टिंग फीस और प्लेटफॉर्म लॉक-इन के। पोस्ट्स को ब्राउज़र-आधारित एडमिन से या सीधे फाइलसिस्टम पर एडिट किया जा सकता है, और यह प्रोजेक्ट एक बिल्ट-इन इमेज मैनेजर, प्लगइन सिस्टम और कस्टमाइज़ करने के लिए तैयार मॉडर्न थीम्स के साथ आता है।
Bludit की मुख्य विशेषताएं
डेटाबेस की कोई आवश्यकता नहीं
सभी सामग्री को फ्लैट मार्कडाउन और JSON फ़ाइलों में संग्रहीत किया जाता है, जिससे डिप्लॉयमेंट, बैकअप और वर्ज़न कंट्रोल एक फ़ोल्डर कॉपी करने जितना आसान हो जाता है।
मार्कडाउन प्रकाशन
पोस्ट और पेज मार्कडाउन में एक ब्राउज़र-आधारित एडिटर के साथ लिखें जो ड्राफ्ट, निर्धारित प्रकाशन और कैटेगरी को सपोर्ट करता है।
थीम्स और प्लगइन्स
बिल्ट-इन मॉडर्न थीम्स के साथ लुक को कस्टमाइज़ करें और कोर कोड को छुए बिना प्लगइन सिस्टम के ज़रिए कार्यक्षमता बढ़ाएँ।
बिल्ट-इन इमेज मैनेजर
बाहरी स्टोरेज सेवाओं के बिना, एडमिन पैनल में एकीकृत मीडिया लाइब्रेरी से छवियों को अपलोड करें, व्यवस्थित करें और एम्बेड करें।
मल्टी-यूज़र भूमिकाएँ
संपादकों और लेखकों को अलग-अलग अनुमतियों के साथ आमंत्रित करें ताकि कई योगदानकर्ता एक ही खाता साझा किए बिना प्रकाशित कर सकें।
आपको Bludit को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।