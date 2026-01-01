ब्लूडिट एक ओपन-सोर्स फ्लैट-फाइल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो हर पोस्ट, पेज और सेटिंग को डिस्क पर मार्कडाउन और JSON फाइल्स के रूप में स्टोर करता है। क्योंकि इसे MySQL, PostgreSQL, या किसी अन्य डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए पारंपरिक PHP CMSs की तुलना में इसका पूरा स्टैक हल्का, बैकअप लेने में तेज़ और सर्वर के बीच माइग्रेट करने में आसान है।

VPS पर ब्लूडिट को सेल्फ-होस्ट करने से ब्लॉगर्स और छोटे साइट ओनर्स को अपनी कंटेंट और थीम्स का पूरा स्वामित्व मिलता है, बिना किसी थर्ड-पार्टी होस्टिंग फीस और प्लेटफॉर्म लॉक-इन के। पोस्ट्स को ब्राउज़र-आधारित एडमिन से या सीधे फाइलसिस्टम पर एडिट किया जा सकता है, और यह प्रोजेक्ट एक बिल्ट-इन इमेज मैनेजर, प्लगइन सिस्टम और कस्टमाइज़ करने के लिए तैयार मॉडर्न थीम्स के साथ आता है।