Redpanda कंसोल एक ओपन-सोर्स वेब UI है जिसे Redpanda डेटा द्वारा Kafka-संगत स्ट्रीमिंग क्लस्टर के निरीक्षण और संचालन के लिए बनाया गया है। यह एक ही इंटरफ़ेस के माध्यम से टॉपिक्स, पार्टीशन, ऑफसेट, कंज्यूमर ग्रुप्स, स्कीमा, ACLs और लाइव मैसेज पेलोड को उजागर करता है, जिसमें JSON, Avro, Protobuf और MessagePack डिकोडिंग के लिए अंतर्निहित समर्थन शामिल है।

यह वन-क्लिक डिप्लॉयमेंट कंसोल को एक एम्बेडेड Redpanda ब्रोकर के साथ प्रदान करता है, ताकि कंटेनर के शुरू होते ही आपको एक कार्यशील Kafka-API एंडपॉइंट, स्कीमा रजिस्ट्री और एडमिन API मिल जाए। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग इवेंट डेटा, कस्टमर पेलोड और स्ट्रीम मेटाडेटा को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-ब्रोकर SaaS शुल्क के।