1-क्लिक में Redpanda Console डिप्लॉय करें।
काफ्का और रेडपांडा क्लस्टर्स, टॉपिक्स, कंज्यूमर ग्रुप्स और लाइव मैसेज स्ट्रीम्स के प्रबंधन के लिए डेवलपर-फ्रेंडली वेब यूआई।
Redpanda Console के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Redpanda Console के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Redpanda कंसोल एक ओपन-सोर्स वेब UI है जिसे Redpanda डेटा द्वारा Kafka-संगत स्ट्रीमिंग क्लस्टर के निरीक्षण और संचालन के लिए बनाया गया है। यह एक ही इंटरफ़ेस के माध्यम से टॉपिक्स, पार्टीशन, ऑफसेट, कंज्यूमर ग्रुप्स, स्कीमा, ACLs और लाइव मैसेज पेलोड को उजागर करता है, जिसमें JSON, Avro, Protobuf और MessagePack डिकोडिंग के लिए अंतर्निहित समर्थन शामिल है।
यह वन-क्लिक डिप्लॉयमेंट कंसोल को एक एम्बेडेड Redpanda ब्रोकर के साथ प्रदान करता है, ताकि कंटेनर के शुरू होते ही आपको एक कार्यशील Kafka-API एंडपॉइंट, स्कीमा रजिस्ट्री और एडमिन API मिल जाए। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग इवेंट डेटा, कस्टमर पेलोड और स्ट्रीम मेटाडेटा को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-ब्रोकर SaaS शुल्क के।
Redpanda Console की मुख्य विशेषताएं
लाइव संदेश व्यूअर
किसी भी टॉपिक से रिकॉर्ड को रीयल टाइम में स्ट्रीम करें, जिसमें टाइम-ट्रैवल, सर्च और JSON, Avro, और Protobuf पेलोड के लिए प्रति-फ़ील्ड डिकोडिंग शामिल है।
विषय प्रबंधन
विषय बनाएं, कॉन्फ़िगर करें और हटाएं, प्रतिधारण और विभाजन सेटिंग्स संपादित करें, और सीधे ब्राउज़र से परीक्षण संदेश उत्पन्न करें।
उपभोक्ता समूह अंतर्दृष्टि
समूह सदस्यों, प्रति विभाजन लैग और ऑफसेट का निरीक्षण करें ताकि आप सीएलआई टूल्स में गहराई से जाए बिना अटके हुए उपभोक्ताओं को डीबग कर सकें।
स्कीमा रजिस्ट्री अंतर्निहित
Avro, JSON Schema, और Protobuf विषयों को ब्राउज़ करें, वर्ज़न हिस्ट्री देखें, और परिवर्तनों को आगे बढ़ाने से पहले संगतता की जाँच करें।
एम्बेडेड Redpanda ब्रोकर
पूरी तरह से कॉन्फ़िगर किए गए रेडपांडा ब्रोकर के साथ आता है जो तत्काल परीक्षण के लिए काफ्का एपीआई, स्कीमा रजिस्ट्री और एडमिन एपीआई उपलब्ध कराता है।
Kafka API संगत
कंसोल को किसी भी बाहरी Kafka, Confluent Cloud, MSK, या Redpanda क्लस्टर से अपने मौजूदा ब्रोकर्स की ओर इंगित करके कनेक्ट करें।
आपको Redpanda Console को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।