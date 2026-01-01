1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Kapowarr डिप्लॉय करें।
स्वयं-होस्टेड कॉमिक बुक लाइब्रेरी मैनेजर जो स्वचालित रूप से आपके डिजिटल कॉमिक संग्रह को डाउनलोड, व्यवस्थित और प्रबंधित करता है।
Kapowarr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Kapowarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Kapowarr एक सेल्फ-होस्टेड कॉमिक बुक लाइब्रेरी मैनेजर है जो arr इकोसिस्टम के लिए बनाया गया है, जिसे डिजिटल कॉमिक इश्यूज़, वॉल्यूम और ग्राफिक नॉवेल की डाउनलोडिंग, नाम बदलने और व्यवस्थित करने को स्वचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टीवी शो के लिए Sonarr या फिल्मों के लिए Radarr की तरह, Kapowarr आपको उन टाइटल्स को जोड़ने की सुविधा देता है जिन्हें आप फॉलो करना चाहते हैं और फिर उपलब्ध होते ही नए इश्यूज़ को विभिन्न समर्थित स्रोतों से स्वचालित रूप से खोजता और डाउनलोड करता है।
यह एप्लिकेशन मौजूदा कॉमिक लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट कर सकता है, फ़ाइल फॉर्मेट्स को कन्वर्ट कर सकता है और कस्टमाइज़ेबल नेमिंग स्कीम्स के अनुसार फ़ाइलों को व्यवस्थित कर सकता है। VPS पर Kapowarr चलाने से आपकी लाइब्रेरी कहीं से भी एक्सेसिबल रहती है, जबकि यह रखरखाव के काम को स्वचालित करता है जिसके लिए अन्यथा लगातार मैन्युअल प्रयास की आवश्यकता होगी।
Kapowarr की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित समस्या डाउनलोड
जिन वॉल्यूम को आप फॉलो करना चाहते हैं, उन्हें जोड़ें और Kapowarr स्वचालित रूप से नए अंक जारी होते ही उन्हें खोजता और डाउनलोड करता है।
लाइब्रेरी इंपोर्ट और व्यवस्थापन
एक मौजूदा कॉमिक लाइब्रेरी आयात करें और कपोवार को आपकी पसंदीदा नामकरण योजना के अनुसार फ़ाइलों का नाम बदलने, स्थानांतरित करने और व्यवस्थित करने दें।
बहु-स्रोत डाउनलोडिंग
कॉन्फ़िगर करने योग्य गुणवत्ता और प्रारूप प्राथमिकताओं के साथ DDL लिंक्स, Pixeldrain, Mega, और कई अन्य स्रोतों से डाउनलोड करें।
फॉर्मेट रूपांतरण
इम्पोर्ट प्रक्रिया के दौरान, डाउनलोड की गई आर्काइव फ़ाइलों को स्वचालित रूप से निकालें और उन्हें अपने पसंदीदा कॉमिक फॉर्मेट में बदलें।
मैनुअल और ऑटो सर्च
वन-क्लिक मॉनिटर्ड सर्च का उपयोग करके पूरे वॉल्यूम को स्वचालित रूप से प्राप्त करें, या मैन्युअल सर्च के साथ विशिष्ट रिलीज़ को ब्राउज़ करें और चुनें।
आपको Kapowarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।