Kapowarr एक सेल्फ-होस्टेड कॉमिक बुक लाइब्रेरी मैनेजर है जो arr इकोसिस्टम के लिए बनाया गया है, जिसे डिजिटल कॉमिक इश्यूज़, वॉल्यूम और ग्राफिक नॉवेल की डाउनलोडिंग, नाम बदलने और व्यवस्थित करने को स्वचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टीवी शो के लिए Sonarr या फिल्मों के लिए Radarr की तरह, Kapowarr आपको उन टाइटल्स को जोड़ने की सुविधा देता है जिन्हें आप फॉलो करना चाहते हैं और फिर उपलब्ध होते ही नए इश्यूज़ को विभिन्न समर्थित स्रोतों से स्वचालित रूप से खोजता और डाउनलोड करता है।

यह एप्लिकेशन मौजूदा कॉमिक लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट कर सकता है, फ़ाइल फॉर्मेट्स को कन्वर्ट कर सकता है और कस्टमाइज़ेबल नेमिंग स्कीम्स के अनुसार फ़ाइलों को व्यवस्थित कर सकता है। VPS पर Kapowarr चलाने से आपकी लाइब्रेरी कहीं से भी एक्सेसिबल रहती है, जबकि यह रखरखाव के काम को स्वचालित करता है जिसके लिए अन्यथा लगातार मैन्युअल प्रयास की आवश्यकता होगी।