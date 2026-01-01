1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Koel डिप्लॉय करें।
व्यक्तिगत संगीत स्ट्रीमिंग सर्वर जो आपके VPS को एक आधुनिक वेब इंटरफ़ेस के साथ एक प्राइवेट क्लाउड म्यूजिक प्लेयर में बदल देता है।
Koel के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Koel के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Koel एक सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप्लिकेशन है जो आपको अपने म्यूज़िक कलेक्शन के लिए Spotify जैसा सुनने का अनुभव देता है। Laravel और Vue.js पर निर्मित, यह बिना कोई ऐप इंस्टॉल किए, किसी भी डिवाइस पर, पूरी तरह से ब्राउज़र में रिस्पॉन्सिव ऑडियो प्लेबैक, लाइब्रेरी मैनेजमेंट और प्लेलिस्ट क्रिएशन प्रदान करता है।
क्लाउड स्ट्रीमिंग सेवाओं के विपरीत, Koel आपके म्यूज़िक को आपके अपने सर्वर पर रखता है, जिसमें कोई सब्सक्रिप्शन, कोई कंटेंट प्रतिबंध और तीसरे पक्ष के साथ कोई डेटा साझा नहीं किया जाता है। वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से सीधे फ़ाइलें अपलोड करें या Koel को किसी मौजूदा म्यूज़िक डायरेक्टरी पर पॉइंट करें, और यह मेटाडेटा पार्सिंग, एल्बम आर्ट फेचिंग और लाइब्रेरी ऑर्गनाइजेशन को स्वचालित रूप से संभालता है।
Koel की मुख्य विशेषताएं
आधुनिक वेब प्लेयर
Vue.js सिंगल-पेज एप्लिकेशन किसी भी ब्राउज़र से एक नेटिव ऐप इंस्टॉल किए बिना तत्काल प्लेबैक, क्यू मैनेजमेंट और कीबोर्ड शॉर्टकट प्रदान करता है।
ब्राउज़र फ़ाइल अपलोड
ब्राउज़र में फ़ाइलों को खींचकर अपनी लाइब्रेरी में संगीत जोड़ें — किसी SSH, FTP, या कमांड-लाइन एक्सेस की आवश्यकता नहीं है।
Last.fm स्क्रॉबलिंग
अपने Last.fm खाते को कनेक्ट करें ताकि आपके द्वारा चलाए जाने वाले हर ट्रैक को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड किया जा सके और एक संपूर्ण सुनने का इतिहास बनाया जा सके।
बहु-उपयोगकर्ता सहायता
परिवार या दोस्तों के लिए अकाउंट बनाएं, प्रत्येक के लिए अलग प्लेलिस्ट और सुनने का इतिहास हो, सभी एक ही म्यूजिक लाइब्रेरी साझा करते हुए।
प्लेलिस्ट प्रबंधन
मैन्युअल रूप से प्लेलिस्ट बनाएं और प्रबंधित करें या जैसे ही आप सुनते हैं, कोएल को स्वचालित रूप से "हाल ही में चलाए गए" और पसंदीदा सूचियां जनरेट करने दें।
आपको Koel को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।