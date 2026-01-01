Koel एक सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप्लिकेशन है जो आपको अपने म्यूज़िक कलेक्शन के लिए Spotify जैसा सुनने का अनुभव देता है। Laravel और Vue.js पर निर्मित, यह बिना कोई ऐप इंस्टॉल किए, किसी भी डिवाइस पर, पूरी तरह से ब्राउज़र में रिस्पॉन्सिव ऑडियो प्लेबैक, लाइब्रेरी मैनेजमेंट और प्लेलिस्ट क्रिएशन प्रदान करता है।

क्लाउड स्ट्रीमिंग सेवाओं के विपरीत, Koel आपके म्यूज़िक को आपके अपने सर्वर पर रखता है, जिसमें कोई सब्सक्रिप्शन, कोई कंटेंट प्रतिबंध और तीसरे पक्ष के साथ कोई डेटा साझा नहीं किया जाता है। वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से सीधे फ़ाइलें अपलोड करें या Koel को किसी मौजूदा म्यूज़िक डायरेक्टरी पर पॉइंट करें, और यह मेटाडेटा पार्सिंग, एल्बम आर्ट फेचिंग और लाइब्रेरी ऑर्गनाइजेशन को स्वचालित रूप से संभालता है।