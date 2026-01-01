शाअर्ली एक व्यक्तिगत, न्यूनतम बुकमार्किंग सेवा है जिसे मूल del.icio.us के लिए एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह हर बुकमार्क को एक सिंगल फ्लैट PHP फ़ाइल में स्टोर करता है — कोई डेटाबेस सर्वर नहीं, कोई माइग्रेशन नहीं, कोई स्कीमा अपग्रेड नहीं — और लिंक, नोट्स और माइक्रोब्लॉग-शैली के अपडेट का एक साफ रिवर्स-क्रोनोलॉजिकल फ़ीड प्रस्तुत करता है जिसे आप सार्वजनिक, निजी रख सकते हैं, या प्रति आइटम मिला सकते हैं।

अपने VPS पर शाअर्ली को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने डोमेन के तहत एक निजी लिंक संग्रह, आपके शेयरों का एक RSS/Atom फ़ीड, एक मार्कडाउन-अनुकूल नोट सिस्टम, और एक बुकमार्कलेट प्लस मोबाइल API मिलता है जो किसी भी ब्राउज़र या ऐप को वन-क्लिक सेव टारगेट में बदल देता है। पूरा स्टैक एक सिंगल PHP कंटेनर है जिसके पीछे एक JSON फ़ाइल है — बैकअप एक सिंगल फ़ाइल कॉपी होते हैं।