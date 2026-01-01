1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Shaarli डिप्लॉय करें।
व्यक्तिगत, न्यूनतम, सुपर-फास्ट बुकमार्किंग सेवा जो सब कुछ एक सिंगल फ्लैट-फाइल डेटाबेस में स्टोर करती है — किसी SQL की आवश्यकता नहीं है।
Shaarli के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Shaarli के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
शाअर्ली एक व्यक्तिगत, न्यूनतम बुकमार्किंग सेवा है जिसे मूल del.icio.us के लिए एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह हर बुकमार्क को एक सिंगल फ्लैट PHP फ़ाइल में स्टोर करता है — कोई डेटाबेस सर्वर नहीं, कोई माइग्रेशन नहीं, कोई स्कीमा अपग्रेड नहीं — और लिंक, नोट्स और माइक्रोब्लॉग-शैली के अपडेट का एक साफ रिवर्स-क्रोनोलॉजिकल फ़ीड प्रस्तुत करता है जिसे आप सार्वजनिक, निजी रख सकते हैं, या प्रति आइटम मिला सकते हैं।
अपने VPS पर शाअर्ली को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने डोमेन के तहत एक निजी लिंक संग्रह, आपके शेयरों का एक RSS/Atom फ़ीड, एक मार्कडाउन-अनुकूल नोट सिस्टम, और एक बुकमार्कलेट प्लस मोबाइल API मिलता है जो किसी भी ब्राउज़र या ऐप को वन-क्लिक सेव टारगेट में बदल देता है। पूरा स्टैक एक सिंगल PHP कंटेनर है जिसके पीछे एक JSON फ़ाइल है — बैकअप एक सिंगल फ़ाइल कॉपी होते हैं।
Shaarli की मुख्य विशेषताएं
फ्लैट-फाइल स्टोरेज
बुकमार्क एक ही PHP डेटास्टोर में मौजूद होते हैं, जिसे इंस्टॉल करने, ट्यून करने या बैकअप लेने के लिए किसी डेटाबेस सर्वर की आवश्यकता नहीं होती — फ़ाइल कॉपी करें और आपका आर्काइव तैयार है।
नवीनतम-पहले धारा
हर बुकमार्क, नोट, या माइक्रोब्लॉग पोस्ट टैग, फुल-टेक्स्ट सर्च, और प्रति-लिंक गोपनीयता नियंत्रणों के साथ एक व्यवस्थित टाइमलाइन में आता है।
RSS और Atom फ़ीड
अंतर्निहित RSS और Atom फ़ीड्स आपके Shaarli को एक सार्वजनिक लिंक ब्लॉग या निजी फ़ीड रीडर स्रोत में बदल देते हैं — यह हर रीडर ऐप के साथ काम करता है।
बुकमार्कलेट और REST API
बंडल किए गए बुकमार्कलेट के साथ किसी भी ब्राउज़र से लिंक सेव करें, या टाइप किए गए REST API का उपयोग करके मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप्स से पुश करें।
मार्कडाउन नोट्स
लंबे नोट्स और माइक्रोब्लॉग पोस्ट मार्कडाउन में लिखें, बुकमार्क के साथ, साझा करने के लिए वैकल्पिक सार्वजनिक दृश्यता के साथ।
हल्का पदचिह्न
बिना किसी डेटाबेस सर्वर वाला सिंगल PHP कंटेनर सबसे छोटे VPS प्लान्स पर संसाधनों के लिए अन्य ऐप्स के साथ प्रतिस्पर्धा किए बिना आराम से चलता है।
आपको Shaarli को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।