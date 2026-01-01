Autobase, Amazon RDS और Google Cloud SQL जैसी क्लाउड-प्रबंधित डेटाबेस सेवाओं का एक ओपन-सोर्स विकल्प है, जो एक सहज वेब कंसोल के माध्यम से स्वचालित PostgreSQL क्लस्टर प्रोविज़निंग, उच्च-उपलब्धता कॉन्फ़िगरेशन और केंद्रीकृत प्रबंधन प्रदान करता है। 4,000 से अधिक GitHub स्टार्स के साथ, यह आपको जटिल HA कॉन्फ़िगरेशन को मैन्युअल रूप से मास्टर किए बिना स्वचालित फ़ेलओवर, निर्धारित बैकअप और पॉइंट-इन-टाइम रिकवरी के साथ उत्पादन-तैयार PostgreSQL क्लस्टर प्रोविज़न करने देता है।

Autobase को सेल्फ-होस्ट करने से क्लाउड डेटाबेस सेवाओं की प्रति-घंटे की आवर्ती लागतें समाप्त हो जाती हैं, जबकि आपके डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी संग्रहीत डेटा पर आपका पूर्ण नियंत्रण बना रहता है। एकीकृत DBDesk Studio सीधी SQL पहुँच और स्कीमा अन्वेषण प्रदान करता है, और REST API पूर्ण प्रोग्रामेटिक प्रबंधन को सक्षम बनाता है — जिससे आपको अपने स्वयं के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रबंधित-डेटाबेस की सुविधा मिलती है।