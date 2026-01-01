1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Autobase डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड डेटाबेस-एज़-ए-सर्विस प्लेटफ़ॉर्म जो PostgreSQL क्लस्टर प्रोविजनिंग और प्रबंधन को स्वचालित करता है।
Autobase के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Autobase के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Autobase, Amazon RDS और Google Cloud SQL जैसी क्लाउड-प्रबंधित डेटाबेस सेवाओं का एक ओपन-सोर्स विकल्प है, जो एक सहज वेब कंसोल के माध्यम से स्वचालित PostgreSQL क्लस्टर प्रोविज़निंग, उच्च-उपलब्धता कॉन्फ़िगरेशन और केंद्रीकृत प्रबंधन प्रदान करता है। 4,000 से अधिक GitHub स्टार्स के साथ, यह आपको जटिल HA कॉन्फ़िगरेशन को मैन्युअल रूप से मास्टर किए बिना स्वचालित फ़ेलओवर, निर्धारित बैकअप और पॉइंट-इन-टाइम रिकवरी के साथ उत्पादन-तैयार PostgreSQL क्लस्टर प्रोविज़न करने देता है।
Autobase को सेल्फ-होस्ट करने से क्लाउड डेटाबेस सेवाओं की प्रति-घंटे की आवर्ती लागतें समाप्त हो जाती हैं, जबकि आपके डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी संग्रहीत डेटा पर आपका पूर्ण नियंत्रण बना रहता है। एकीकृत DBDesk Studio सीधी SQL पहुँच और स्कीमा अन्वेषण प्रदान करता है, और REST API पूर्ण प्रोग्रामेटिक प्रबंधन को सक्षम बनाता है — जिससे आपको अपने स्वयं के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रबंधित-डेटाबेस की सुविधा मिलती है।
Autobase की मुख्य विशेषताएं
एक-क्लिक क्लस्टर प्रोविजनिंग
पूरी तरह से कॉन्फ़िगर किए गए, उच्च उपलब्धता वाले PostgreSQL क्लस्टर को वेब कंसोल के माध्यम से स्थापित करें, बिना HA कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलें या एंसिबल प्लेबुक मैन्युअल रूप से लिखे।
स्वचालित फेलओवर
बिल्ट-इन फेलओवर प्राथमिक विफलताओं का पता लगाता है और स्वचालित रूप से एक रेप्लिका को सक्रिय करता है, जिससे मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना प्रोडक्शन वर्कलोड के लिए डाउनटाइम कम होता है।
एकीकृत SQL स्टूडियो
DBDesk Studio कंसोल के साथ बंडल किया गया है, जो एक अलग डेटाबेस क्लाइंट इंस्टॉल किए बिना स्कीमा ब्राउज़िंग, क्वेरी निष्पादन और डेटा अन्वेषण प्रदान करता है।
बैकअप और रिकवरी
स्वचालित बैकअप शेड्यूल करें और क्लस्टर को किसी भी समय बिंदु पर रीस्टोर करें, जिससे आकस्मिक विलोपन या एप्लिकेशन त्रुटियों से डेटा हानि के खिलाफ सुरक्षा मिलती है।
REST API ऑटोमेशन
प्रत्येक प्रबंधन कार्य REST API के माध्यम से उपलब्ध है, जो CI/CD पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर-एज़-कोड टूल्स और कस्टम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स के साथ एकीकरण को सक्षम बनाता है।
आपको Autobase को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।