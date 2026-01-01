एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Langfuse डिप्लॉय करें।
प्रोडक्शन में AI ऐप्लिकेशंस की ट्रेसिंग, मूल्यांकन और सुधार के लिए ओपन-सोर्स LLM इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Langfuse के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Langfuse एक ओपन-सोर्स LLM इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है जो टीमों को उनके AI एप्लिकेशन में पूरी विजिबिलिटी देता है। यह हर LLM कॉल, रिट्रीवल ऑपरेशन और एजेंट एक्शन के विस्तृत ट्रेस कैप्चर करता है, जिससे विफलताओं को डीबग करना, लेटेंसी को मापना और आपकी पूरी AI पाइपलाइन में लागतों को समझना आसान हो जाता है। LangChain, LlamaIndex, Haystack के लिए इंटीग्रेशन और Python और TypeScript के लिए सीधे SDKs के साथ, Langfuse वस्तुतः हर AI फ्रेमवर्क और मॉडल प्रोवाइडर के साथ काम करता है।
Langfuse को सेल्फ-होस्ट करने से आपका सारा एप्लिकेशन डेटा — प्रॉम्प्ट, मॉडल इनपुट, आउटपुट और मूल्यांकन परिणाम — आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। यह तब मायने रखता है जब आपके AI एप्लिकेशन संवेदनशील दस्तावेज़ों, ग्राहक डेटा या मालिकाना व्यावसायिक तर्क को संभालते हैं जो आपके वातावरण से बाहर नहीं जा सकते।
Langfuse की मुख्य विशेषताएं
डिस्ट्रिब्यूटेड ट्रेसिंग
प्रत्येक LLM कॉल, टूल उपयोग, रिट्रीवल और एजेंट स्टेप के पूरे एक्ज़ीक्यूशन ट्री को कैप्चर करें ताकि विफलताओं और विलंबता बॉटलनेक की सटीक पहचान की जा सके।
प्रॉम्प्ट प्रबंधन
एक ही जगह पर प्रॉम्प्ट्स का वर्ज़न करें और उन पर सहयोग करें, साथ ही सभी डिप्लॉयमेंट्स में मॉडल लेटेंसी को कम करने के लिए सर्वर-साइड कैशिंग का उपयोग करें।
मूल्यांकन पाइपलाइनें
आउटपुट गुणवत्ता को व्यवस्थित रूप से मापने और सुधारने के लिए LLM-एज़-ए-जज, उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया, या मैन्युअल लेबलिंग का उपयोग करके प्रतिक्रियाओं को स्कोर करें।
डेटासेट प्रबंधन
अपडेटेड प्रॉम्प्ट या मॉडल डिप्लॉय करने से पहले परिवर्तनों को मान्य करने के लिए प्रोडक्शन ट्रेस से टेस्ट सेट और बेंचमार्क बनाएं।
LLM प्लेग्राउंड
एप्लिकेशन कोड को छुए बिना, किसी भी समर्थित मॉडल के विरुद्ध प्रॉम्प्ट कॉन्फ़िगरेशन का इंटरैक्टिव रूप से परीक्षण और तुलना करें।
फ्रेमवर्क एकीकरण
LangChain, LlamaIndex, Haystack, और 100+ LLM के साथ नेटिव इंटीग्रेशन, ड्रॉप-इन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए LiteLLM के माध्यम से।
आपको Langfuse को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।