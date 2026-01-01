Langfuse एक ओपन-सोर्स LLM इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है जो टीमों को उनके AI एप्लिकेशन में पूरी विजिबिलिटी देता है। यह हर LLM कॉल, रिट्रीवल ऑपरेशन और एजेंट एक्शन के विस्तृत ट्रेस कैप्चर करता है, जिससे विफलताओं को डीबग करना, लेटेंसी को मापना और आपकी पूरी AI पाइपलाइन में लागतों को समझना आसान हो जाता है। LangChain, LlamaIndex, Haystack के लिए इंटीग्रेशन और Python और TypeScript के लिए सीधे SDKs के साथ, Langfuse वस्तुतः हर AI फ्रेमवर्क और मॉडल प्रोवाइडर के साथ काम करता है।

Langfuse को सेल्फ-होस्ट करने से आपका सारा एप्लिकेशन डेटा — प्रॉम्प्ट, मॉडल इनपुट, आउटपुट और मूल्यांकन परिणाम — आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। यह तब मायने रखता है जब आपके AI एप्लिकेशन संवेदनशील दस्तावेज़ों, ग्राहक डेटा या मालिकाना व्यावसायिक तर्क को संभालते हैं जो आपके वातावरण से बाहर नहीं जा सकते।