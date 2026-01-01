Jelly-Clipper को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
जेलीफ़िन के लिए एक स्व-होस्टेड कंपेनियन ऐप जो आपकी मीडिया लाइब्रेरी से वीडियो क्लिप्स बनाता है, साझा करता है और प्रबंधित करता है।
Jelly-Clipper के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Jelly-Clipper के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Jelly-Clipper, Jellyfin का एक ओपन-सोर्स वेब कंपेनियन है जो आपकी मीडिया लाइब्रेरी के किसी भी पल को साझा करने योग्य क्लिप में बदल देता है। एक Jellyfin वीडियो URL पेस्ट करें, एक शुरुआत और समाप्ति बिंदु चुनें, और Jelly-Clipper एक स्थायी क्लिप बनाता है जो आपकी लाइब्रेरी के साथ संग्रहीत होती है और आपके इंस्टेंस पर हर प्रमाणित Jellyfin उपयोगकर्ता के लिए सुलभ होती है।
VPS पर Jelly-Clipper को सेल्फ-होस्ट करने से क्लिप्स, डाउनलोड की गई स्रोत फ़ाइलें और SQLite डेटाबेस उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं जिसे आप नियंत्रित करते हैं, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी अपलोड नहीं, कोई सार्वजनिक साझाकरण सेवाएँ नहीं, और एक निर्धारित क्रॉन जॉब जो आपकी रिटेंशन विंडो से पुराने कैश किए गए मूलों को हटाकर स्वचालित रूप से स्टोरेज को पुनः प्राप्त करता है।
Jelly-Clipper की मुख्य विशेषताएं
URL-आधारित क्लिपिंग
एक Jellyfin वीडियो URL पेस्ट करें और शुरू और खत्म होने के टाइमस्टैम्प परिभाषित करें ताकि ब्राउज़र छोड़े बिना एक क्लिप बनाई जा सके।
Jellyfin ऑथेंटिकेशन
Jellyfin उपयोगकर्ता खातों का पुन: उपयोग करता है ताकि आपके Jellyfin इंस्टेंस के केवल सदस्य क्लिप देख सकें, बना सकें या प्रबंधित कर सकें।
स्थायी क्लिप लाइब्रेरी
सहेजे गए क्लिप्स प्रत्येक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल में अनिश्चित काल तक बने रहते हैं, जिनके साझा करने योग्य लिंक इंस्टेंस के बाकी हिस्सों के लिए सुलभ होते हैं।
स्मार्ट स्थानीय प्लेबैक
यह पता लगाता है कि मूल मीडिया फ़ाइल स्थानीय रूप से माउंट होने पर अनावश्यक डाउनलोड या ट्रांसकोड से बचने के लिए उसे सीधे चलाता है।
स्वचालित सफाई
एक कॉन्फ़िगर करने योग्य क्रॉन जॉब, एक रिटेंशन विंडो के बाद डाउनलोड की गई स्रोत फ़ाइलों को हटा देता है ताकि वीडियो का वॉल्यूम नियंत्रण में रहे।
आपको Jelly-Clipper को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।