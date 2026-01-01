Jelly-Clipper, Jellyfin का एक ओपन-सोर्स वेब कंपेनियन है जो आपकी मीडिया लाइब्रेरी के किसी भी पल को साझा करने योग्य क्लिप में बदल देता है। एक Jellyfin वीडियो URL पेस्ट करें, एक शुरुआत और समाप्ति बिंदु चुनें, और Jelly-Clipper एक स्थायी क्लिप बनाता है जो आपकी लाइब्रेरी के साथ संग्रहीत होती है और आपके इंस्टेंस पर हर प्रमाणित Jellyfin उपयोगकर्ता के लिए सुलभ होती है।

VPS पर Jelly-Clipper को सेल्फ-होस्ट करने से क्लिप्स, डाउनलोड की गई स्रोत फ़ाइलें और SQLite डेटाबेस उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं जिसे आप नियंत्रित करते हैं, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी अपलोड नहीं, कोई सार्वजनिक साझाकरण सेवाएँ नहीं, और एक निर्धारित क्रॉन जॉब जो आपकी रिटेंशन विंडो से पुराने कैश किए गए मूलों को हटाकर स्वचालित रूप से स्टोरेज को पुनः प्राप्त करता है।