1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Node-RED डिप्लॉय करें।
IoT डिवाइस, API और ऑनलाइन सेवाओं को एक साथ जोड़ने के लिए एक लो-कोड विज़ुअल प्रोग्रामिंग टूल।
Node-RED के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Node-RED के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Node-RED एक फ्लो-आधारित विज़ुअल प्रोग्रामिंग टूल है जिसे Node.js पर बनाया गया है, जो आपको ब्राउज़र-आधारित ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर का उपयोग करके हार्डवेयर, API और ऑनलाइन सेवाओं को एक साथ जोड़ने की सुविधा देता है। इसे मूल रूप से IBM द्वारा विकसित किया गया था और अब OpenJS Foundation द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है, यह जटिल कोड लिखे बिना ऑटोमेशन वर्कफ़्लो बनाने को सरल बनाता है — कैनवास पर नोड्स को कनेक्ट करें और सेकंडों में डिप्लॉय करें।
अपने खुद के VPS पर Node-RED को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने फ्लो और उनके द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले संवेदनशील डेटा पर पूरा कंट्रोल देता है, बिना किसी उपयोग सीमा, रेट थ्रॉटलिंग और क्लाउड प्लेटफॉर्म पर निर्भरता के। चाहे आप IoT सेंसर को ऑटोमेट कर रहे हों, बिज़नेस सेवाओं को इंटीग्रेट कर रहे हों, या API पाइपलाइन को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हों, Node-RED एक लचीला, एक्स्टेंसिबल रनटाइम प्रदान करता है जो आपको जहाँ भी इसकी आवश्यकता हो, चलता है।
Node-RED की मुख्य विशेषताएं
दृश्य प्रवाह संपादक
ब्राउज़र-आधारित ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर आपको कोड लिखे बिना जटिल इंटीग्रेशन बनाने और डिप्लॉय करने देता है, जिससे ऑटोमेशन सभी के लिए सुलभ हो जाता है।
4,000+ समुदाय नोड्स
MQTT, HTTP, डेटाबेस, क्लाउड API और सैकड़ों अन्य सेवाओं के लिए नोड्स सीधे बिल्ट-इन पैलेट मैनेजर से इंस्टॉल करें।
IoT और MQTT अंतर्निहित
MQTT, Modbus और अन्य IoT प्रोटोकॉल के लिए उच्च-स्तरीय सपोर्ट Node-RED को स्मार्ट होम और औद्योगिक ऑटोमेशन के लिए मानक प्लेटफॉर्म बनाता है।
JavaScript फंक्शन नोड्स
विज़ुअल एडिटर छोड़े बिना, जटिल डेटा परिवर्तनों और व्यावसायिक तर्क को संभालने के लिए फ़्लो के भीतर कस्टम जावास्क्रिप्ट लिखें।
फ्लो साझाकरण और लाइब्रेरी
फ़्लो को JSON के रूप में निर्यात करें और Node-RED कम्युनिटी लाइब्रेरी से पहले से बने फ़्लो आयात करें ताकि सामान्य इंटीग्रेशन के साथ तुरंत शुरुआत कर सकें।
आपको Node-RED को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।