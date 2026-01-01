Node-RED एक फ्लो-आधारित विज़ुअल प्रोग्रामिंग टूल है जिसे Node.js पर बनाया गया है, जो आपको ब्राउज़र-आधारित ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर का उपयोग करके हार्डवेयर, API और ऑनलाइन सेवाओं को एक साथ जोड़ने की सुविधा देता है। इसे मूल रूप से IBM द्वारा विकसित किया गया था और अब OpenJS Foundation द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है, यह जटिल कोड लिखे बिना ऑटोमेशन वर्कफ़्लो बनाने को सरल बनाता है — कैनवास पर नोड्स को कनेक्ट करें और सेकंडों में डिप्लॉय करें।

अपने खुद के VPS पर Node-RED को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने फ्लो और उनके द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले संवेदनशील डेटा पर पूरा कंट्रोल देता है, बिना किसी उपयोग सीमा, रेट थ्रॉटलिंग और क्लाउड प्लेटफॉर्म पर निर्भरता के। चाहे आप IoT सेंसर को ऑटोमेट कर रहे हों, बिज़नेस सेवाओं को इंटीग्रेट कर रहे हों, या API पाइपलाइन को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हों, Node-RED एक लचीला, एक्स्टेंसिबल रनटाइम प्रदान करता है जो आपको जहाँ भी इसकी आवश्यकता हो, चलता है।