Passbolt एक ओपन-सोर्स पासवर्ड मैनेजर है जिसे उन टीमों के लिए बनाया गया है जिन्हें क्रेडेंशियल को सुरक्षित रूप से स्टोर करने, साझा करने और ऑडिट करने की आवश्यकता है। हर पासवर्ड ब्राउज़र छोड़ने से पहले OpenPGP का उपयोग करके एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होता है — सर्वर आपके प्लेनटेक्स्ट सीक्रेट्स को कभी नहीं देखता है। सामान्य-उद्देश्य वाले वॉल्ट के विपरीत, Passbolt को सहयोग के लिए शुरू से ही डिज़ाइन किया गया है: आप अंतर्निहित कुंजी को कभी भी उजागर किए बिना सहकर्मियों के साथ व्यक्तिगत पासवर्ड या पूरे फ़ोल्डर साझा कर सकते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर Passbolt को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका क्रेडेंशियल डेटाबेस कभी भी किसी तीसरे पक्ष के सर्वर को नहीं छूता है। आप एन्क्रिप्शन कुंजी, एक्सेस लॉग और डेटा प्रतिधारण नीति को नियंत्रित करते हैं — जो SOC 2, ISO 27001, या GDPR जैसे अनुपालन दायित्वों के अधीन टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।