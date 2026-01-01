1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Passbolt डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स टीम पासवर्ड मैनेजर जो सहयोग के लिए बनाया गया है, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और सेल्फ-होस्टेड गोपनीयता के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Passbolt के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Passbolt एक ओपन-सोर्स पासवर्ड मैनेजर है जिसे उन टीमों के लिए बनाया गया है जिन्हें क्रेडेंशियल को सुरक्षित रूप से स्टोर करने, साझा करने और ऑडिट करने की आवश्यकता है। हर पासवर्ड ब्राउज़र छोड़ने से पहले OpenPGP का उपयोग करके एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होता है — सर्वर आपके प्लेनटेक्स्ट सीक्रेट्स को कभी नहीं देखता है। सामान्य-उद्देश्य वाले वॉल्ट के विपरीत, Passbolt को सहयोग के लिए शुरू से ही डिज़ाइन किया गया है: आप अंतर्निहित कुंजी को कभी भी उजागर किए बिना सहकर्मियों के साथ व्यक्तिगत पासवर्ड या पूरे फ़ोल्डर साझा कर सकते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर Passbolt को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका क्रेडेंशियल डेटाबेस कभी भी किसी तीसरे पक्ष के सर्वर को नहीं छूता है। आप एन्क्रिप्शन कुंजी, एक्सेस लॉग और डेटा प्रतिधारण नीति को नियंत्रित करते हैं — जो SOC 2, ISO 27001, या GDPR जैसे अनुपालन दायित्वों के अधीन टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
Passbolt की मुख्य विशेषताएं
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
सभी पासवर्ड सर्वर पर भेजे जाने से पहले ब्राउज़र में OpenPGP के साथ एन्क्रिप्ट किए जाते हैं, इसलिए होस्ट को कभी भी प्लेनटेक्स्ट सीक्रेट्स तक पहुंच नहीं मिलती।
सूक्ष्म साझाकरण
व्यक्तिगत पासवर्ड या फ़ोल्डर विशिष्ट उपयोगकर्ताओं या समूहों के साथ साझा करें, जिसमें पढ़ने या लिखने के लिए अनुमति-वार एक्सेस कंट्रोल हों।
पूर्ण ऑडिट ट्रेल
प्रत्येक एक्सेस, शेयर, कॉपी और अपडेट को टाइमस्टैम्प और यूज़र आइडेंटिटी के साथ लॉग किया जाता है, जिससे सुरक्षा टीमों को क्रेडेंशियल गतिविधि का एक पूरा इतिहास मिलता है।
ब्राउज़र एक्सटेंशन
क्रोम और फ़ायरफ़ॉक्स के लिए आधिकारिक एक्सटेंशन, मिलान वाली साइटों पर सीधे वॉल्ट से क्रेडेंशियल ऑटो-फिल करते हैं, बिना क्लिपबोर्ड में पासवर्ड उजागर किए।
REST API और CLI
एक पूर्ण REST API और आधिकारिक CLI टूल DevOps टीमों को Passbolt को प्रोविजनिंग स्क्रिप्ट्स, CI/CD पाइपलाइन और सीक्रेट रोटेशन वर्कफ़्लो में एकीकृत करने में सक्षम बनाते हैं।
आपको Passbolt को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।