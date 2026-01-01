Multica पर 69% तक की छूट

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ओपन-सोर्स प्रबंधित एजेंट प्लेटफॉर्म जो कोडिंग AI एजेंटों को ऐसे टीममेट्स में बदल देता है जिन्हें आप काम सौंप सकते हैं।

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599/माह
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64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Multica के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Multica एक ओपन-सोर्स मैनेज्ड एजेंट्स प्लेटफॉर्म है जो आपको कोडिंग AI एजेंट्स को वन-ऑफ चैट सेशन के बजाय टीममेट्स की तरह ट्रीट करने देता है। विशिष्ट एजेंट्स को कार्य असाइन करें, वास्तविक समय में उनकी प्रगति देखें, और एक पुन: प्रयोज्य कौशल लाइब्रेरी बनाएं जो आपकी टीम के एक साथ काम करने पर समय के साथ बढ़ती जाती है। यह स्थानीय रूप से इंस्टॉल किए गए किसी भी एजेंट CLI — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, और अन्य — को एक हल्के डीमन के माध्यम से सपोर्ट करता है जो आपकी मशीनों को केंद्रीय सर्वर से जोड़ता है।

अपने VPS पर Multica को सेल्फ-होस्ट करना हर कार्य, कोड परिवर्तन और इंटीग्रेशन क्रेडेंशियल को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, जिसमें कोई प्रति-सीट शुल्क और कोई थर्ड-पार्टी एजेंट टेलीमेट्री नहीं होती है। pgvector के साथ PostgreSQL प्री-कॉन्फ़िगर आता है, ताकि प्लेटफॉर्म पहले बूट से ही प्रोडक्शन-रेडी हो।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Multica की मुख्य विशेषताएं

मल्टी-एजेंट सहायता

Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, और अन्य कोडिंग एजेंट सीएलआई को एक ही डैशबोर्ड के माध्यम से कनेक्ट करें।

स्थानीय निष्पादन डेमन

एक हल्का डीमन आपकी अपनी मशीनों पर चलता है ताकि एजेंट वास्तविक वर्कस्पेस और आपके पास पहले से मौजूद क्रेडेंशियल के विरुद्ध निष्पादित हों।

कार्य निर्धारण और निगरानी

विशिष्ट एजेंटों को काम भेजें और चैट थ्रेड्स को पोल किए बिना वास्तविक समय में प्रगति, आउटपुट और निर्णयों को ट्रैक करें।

पुनः उपयोग योग्य कौशल लाइब्रेरी

एजेंट के कौशल को एक बार कैप्चर करें और उन्हें वर्कस्पेस और टीम के साथियों में फिर से लागू करें ताकि समय के साथ क्षमता बढ़ती जाए।

वेबहुक ऑटोमेशन

बिल्ट-इन ऑटोपायलट वेबहुक हैंडलर के माध्यम से GitHub, Lark, या किसी भी बाहरी सेवा से एजेंट वर्कफ़्लो को ट्रिगर करें।

सेल्फ-होस्टेड डेटा स्वामित्व

सभी कार्य, कोड परिवर्तन, और एकीकरण क्रेडेंशियल बिना टेलीमेट्री और बिना प्रति-सीट मूल्य निर्धारण के आपके VPS पर रहते हैं।

आपको Multica को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

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