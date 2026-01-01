Multica एक ओपन-सोर्स मैनेज्ड एजेंट्स प्लेटफॉर्म है जो आपको कोडिंग AI एजेंट्स को वन-ऑफ चैट सेशन के बजाय टीममेट्स की तरह ट्रीट करने देता है। विशिष्ट एजेंट्स को कार्य असाइन करें, वास्तविक समय में उनकी प्रगति देखें, और एक पुन: प्रयोज्य कौशल लाइब्रेरी बनाएं जो आपकी टीम के एक साथ काम करने पर समय के साथ बढ़ती जाती है। यह स्थानीय रूप से इंस्टॉल किए गए किसी भी एजेंट CLI — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, और अन्य — को एक हल्के डीमन के माध्यम से सपोर्ट करता है जो आपकी मशीनों को केंद्रीय सर्वर से जोड़ता है।

अपने VPS पर Multica को सेल्फ-होस्ट करना हर कार्य, कोड परिवर्तन और इंटीग्रेशन क्रेडेंशियल को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, जिसमें कोई प्रति-सीट शुल्क और कोई थर्ड-पार्टी एजेंट टेलीमेट्री नहीं होती है। pgvector के साथ PostgreSQL प्री-कॉन्फ़िगर आता है, ताकि प्लेटफॉर्म पहले बूट से ही प्रोडक्शन-रेडी हो।