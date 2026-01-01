Miniflux एक न्यूनतम, राय-आधारित RSS फीड रीडर है जिसे एक सिद्धांत के आधार पर डिज़ाइन किया गया है: यह आपके रास्ते में नहीं आता और आपको पढ़ने देता है। Go में निर्मित और PostgreSQL द्वारा समर्थित, यह RSS, Atom, RDF, और JSON फीड्स को एक साफ, कीबोर्ड-संचालित इंटरफ़ेस के माध्यम से संभालता है जिसमें कोई अनावश्यक विस्तार या जटिलता नहीं होती है। 7,000 से अधिक GitHub स्टार्स के साथ, इसने डेवलपर्स और गोपनीयता-जागरूक उपयोगकर्ताओं के बीच एक वफादार प्रशंसक वर्ग अर्जित किया है जो अव्यवस्था के बिना गति चाहते हैं।

Miniflux को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी सब्सक्रिप्शन सूची और पढ़ने की आदतें पूरी तरह से निजी रहती हैं। कोई थर्ड-पार्टी ट्रैकर्स नहीं हैं, कोई व्यवहारिक प्रोफाइलिंग नहीं है, और कोई ऐसी सेवा नहीं है जिसे बंद किया जा सके या भुगतान के लिए अवरुद्ध किया जा सके। आप अपने फीड्स, अपने लेखों और अपने पढ़ने के इतिहास के मालिक हैं।