एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Miniflux डिप्लॉय करें।
तेज़ और व्याकुलता-मुक्त फ़ीड खपत के लिए Go में निर्मित न्यूनतम ओपन-सोर्स RSS रीडर।
Miniflux के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Miniflux के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Miniflux एक न्यूनतम, राय-आधारित RSS फीड रीडर है जिसे एक सिद्धांत के आधार पर डिज़ाइन किया गया है: यह आपके रास्ते में नहीं आता और आपको पढ़ने देता है। Go में निर्मित और PostgreSQL द्वारा समर्थित, यह RSS, Atom, RDF, और JSON फीड्स को एक साफ, कीबोर्ड-संचालित इंटरफ़ेस के माध्यम से संभालता है जिसमें कोई अनावश्यक विस्तार या जटिलता नहीं होती है। 7,000 से अधिक GitHub स्टार्स के साथ, इसने डेवलपर्स और गोपनीयता-जागरूक उपयोगकर्ताओं के बीच एक वफादार प्रशंसक वर्ग अर्जित किया है जो अव्यवस्था के बिना गति चाहते हैं।
Miniflux को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी सब्सक्रिप्शन सूची और पढ़ने की आदतें पूरी तरह से निजी रहती हैं। कोई थर्ड-पार्टी ट्रैकर्स नहीं हैं, कोई व्यवहारिक प्रोफाइलिंग नहीं है, और कोई ऐसी सेवा नहीं है जिसे बंद किया जा सके या भुगतान के लिए अवरुद्ध किया जा सके। आप अपने फीड्स, अपने लेखों और अपने पढ़ने के इतिहास के मालिक हैं।
Miniflux की मुख्य विशेषताएं
पूर्ण-पाठ स्क्रैपिंग
उन फ़ीड्स से पूरे लेख प्राप्त करता है जो केवल सारांश प्रकाशित करते हैं, ताकि आप इंटरफ़ेस छोड़े बिना हमेशा पूरी सामग्री पढ़ सकें।
कीबोर्ड नेविगेशन
व्यापक कीबोर्ड शॉर्टकट आपको फ़ीड्स के माध्यम से नेविगेट करने, लेखों को पढ़ा हुआ चिह्नित करने और माउस को छुए बिना लिंक खोलने की सुविधा देते हैं।
बाद में पढ़ने के लिए एकीकरण
बाद में ऑफ़लाइन पढ़ने के लिए, लेखों को पॉकेट, वॉलैबैग, इंस्टापेपर, और पिनबोर्ड पर एक ही क्रिया से भेजता है।
तृतीय-पक्ष क्लाइंट API
फीवर और गूगल रीडर संगत APIs लोकप्रिय मोबाइल ऐप्स जैसे रीडर और नेटन्यूज़वायर को आपके सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस से कनेक्ट होने की अनुमति देते हैं।
बहु-उपयोगकर्ता समर्थन
प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक ही साझा सर्वर इंस्टेंस पर अपनी स्वतंत्र फ़ीड सूची, पढ़ने की स्थिति और सेटिंग्स मिलती हैं।
आपको Miniflux को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।