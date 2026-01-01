HuggingChat (चैट UI) huggingface.co/chat के पीछे का ओपन-सोर्स कोडबेस है, जिसे Hugging Face द्वारा बड़े भाषा मॉडल के लिए एक पॉलिश किए गए, ब्रांडेबल फ्रंट-एंड के रूप में बनाया गया है। वेंडर-लॉक्ड चैट ऐप्स के विपरीत, यह OpenAI API प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, इसलिए वही डिप्लॉयमेंट Hugging Face Inference Providers राउटर, OpenRouter, एक लोकल llama.cpp सर्वर, Ollama, या किसी अन्य संगत एंडपॉइंट से केवल एक URL और कुंजी बदलकर बात कर सकता है।

इसे अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्ट करना हर बातचीत, MCP टूल कॉल और अपलोड की गई फ़ाइल को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, जबकि आपको हजारों ओपन और प्रोप्राइटरी मॉडल तक पहुंच प्रदान करता है, जिसे आप पसंद करते हैं, उस इन्फरेंस बैकएंड के माध्यम से।