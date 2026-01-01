हगिंगचैट (चैट यूआई) को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स SvelteKit चैट इंटरफ़ेस जो HuggingChat को संचालित करता है और किसी भी OpenAI-संगत मॉडल एंडपॉइंट से कनेक्ट होता है।
HuggingChat (Chat UI) के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप HuggingChat (Chat UI) के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
HuggingChat (चैट UI) huggingface.co/chat के पीछे का ओपन-सोर्स कोडबेस है, जिसे Hugging Face द्वारा बड़े भाषा मॉडल के लिए एक पॉलिश किए गए, ब्रांडेबल फ्रंट-एंड के रूप में बनाया गया है। वेंडर-लॉक्ड चैट ऐप्स के विपरीत, यह OpenAI API प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, इसलिए वही डिप्लॉयमेंट Hugging Face Inference Providers राउटर, OpenRouter, एक लोकल llama.cpp सर्वर, Ollama, या किसी अन्य संगत एंडपॉइंट से केवल एक URL और कुंजी बदलकर बात कर सकता है।
इसे अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्ट करना हर बातचीत, MCP टूल कॉल और अपलोड की गई फ़ाइल को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, जबकि आपको हजारों ओपन और प्रोप्राइटरी मॉडल तक पहुंच प्रदान करता है, जिसे आप पसंद करते हैं, उस इन्फरेंस बैकएंड के माध्यम से।
HuggingChat (Chat UI) की मुख्य विशेषताएं
OpenAI-संगत राउटर
Hugging Face router, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, या किसी भी OpenAI-संगत URL पर पॉइंट करें और तुरंत उनके पूरे मॉडल कैटलॉग तक पहुँचें।
स्मार्ट ओम्नी रूटिंग
बिल्ट-इन LLM राउटर प्रत्येक अनुरोध के अनुसार सबसे अच्छा मॉडल स्वचालित रूप से चुनता है — मल्टीमॉडल, टूल-कॉलिंग, या डिफ़ॉल्ट — अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए जटिलता को उजागर किए बिना।
MCP टूल कॉलिंग
मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर कनेक्ट करें ताकि चैट वेब सर्च, कोड और कस्टम टूल चला सकें, और परिणाम बातचीत में वापस स्ट्रीम किए जा सकें।
बहु-मोडल संवाद
आपके चुने हुए प्रदाता के माध्यम से विज़न और व्हिस्पर-शैली के मॉडल को छवियां, अटैचमेंट और वॉइस इनपुट भेजें, जो मल्टीमॉडल इनपुट का समर्थन करते हैं।
स्थायी चैट इतिहास
बंडल्ड मोंगोडीबी प्रति उपयोगकर्ता बातचीत, सेटिंग्स और असिस्टेंट को स्टोर करता है ताकि रीस्टार्ट के बाद भी इतिहास बना रहे और डिवाइसों पर उपयोगकर्ताओं का अनुसरण करे।
कस्टम ब्रांडिंग
अपनी टीम या ग्राहकों के लिए पूरी तरह से ब्रांडेड आंतरिक चैट प्रोडक्ट प्रदान करने के लिए ऐप के नाम, विवरण और एसेट्स को ओवरराइड करें।
आपको HuggingChat (Chat UI) को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।