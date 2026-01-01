1-क्लिक में NocoDB डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स Airtable विकल्प जो किसी भी SQL डेटाबेस को ऑटो-जनरेटेड API के साथ एक सहयोगी स्प्रेडशीट में बदल देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप NocoDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
NocoDB प्रमुख ओपन-सोर्स Airtable विकल्प है, जो PostgreSQL, MySQL और अन्य SQL डेटाबेस को सहज स्प्रेडशीट इंटरफेस में बदल देता है जिन्हें गैर-तकनीकी उपयोगकर्ता आत्मविश्वास से प्रबंधित कर सकते हैं। यह ऑटो-जनरेटेड REST और GraphQL API, रिच फील्ड टाइप और रियल-टाइम सहयोग के साथ ग्रिड, कानबन, गैलरी, कैलेंडर और फॉर्म व्यू प्रदान करता है — यह सब प्रति-सीट मूल्य निर्धारण के बिना।
अपने VPS पर NocoDB को सेल्फ-होस्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील व्यावसायिक डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी बाहर न जाए, उपयोगकर्ता-गणना मूल्य निर्धारण की बाधाओं को समाप्त करता है, और आपकी टीम को नो-कोड फ्रंट-एंड के पीछे एक रिलेशनल डेटाबेस की पूरी शक्ति प्रदान करता है जिसे कोई भी उपयोग कर सकता है।
NocoDB की मुख्य विशेषताएं
विभिन्न दृश्य प्रकार
एक ही डेटा के लिए ग्रिड, कानबन, गैलरी, कैलेंडर और फॉर्म व्यू के बीच स्विच करें, जिससे प्रत्येक टीम सदस्य उस फॉर्मेट में काम कर सके जो उनके वर्कफ़्लो के अनुकूल हो।
स्वचालित जनरेटेड APIs
प्रत्येक टेबल स्वचालित रूप से REST और GraphQL एंडपॉइंट्स प्रदान करती है, जिससे डेवलपर्स बिना बैकएंड कोड लिखे कस्टम इंटीग्रेशन और फ्रंट-एंड्स बना सकते हैं।
समृद्ध फील्ड प्रकार
अटैचमेंट, फ़ॉर्मूले, लुकअप, रोलअप और लिंक्ड रिकॉर्ड जटिल SQL क्वेरी के बिना आपके रिलेशनल डेटा में स्प्रेडशीट की शक्ति लाते हैं।
सूक्ष्म ऐक्सेस कंट्रोल
वर्कस्पेस, बेस और टेबल-स्तर की अनुमतियाँ रोल मैनेजमेंट के साथ सेट करें ताकि प्रत्येक टीम सदस्य केवल वही देखे जो उन्हें चाहिए।
वेबहुक ऑटोमेशन
जब डेटा बदलता है, तो बाहरी वर्कफ़्लो और इंटीग्रेशन को स्वचालित रूप से ट्रिगर करें, NocoDB को कस्टम कोड के बिना आपके मौजूदा टूल से कनेक्ट करते हुए।
Airtable इंपोर्ट
स्कीमा डिटेक्शन के साथ मौजूदा Airtable बेस, CSV फ़ाइलें, या Excel शीट को माइग्रेट करें, जिससे आपको अपने डेटा को शुरू से फिर से बनाए बिना आसानी से स्विच करने में मदद मिलती है।
आपको NocoDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।