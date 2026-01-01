NocoDB प्रमुख ओपन-सोर्स Airtable विकल्प है, जो PostgreSQL, MySQL और अन्य SQL डेटाबेस को सहज स्प्रेडशीट इंटरफेस में बदल देता है जिन्हें गैर-तकनीकी उपयोगकर्ता आत्मविश्वास से प्रबंधित कर सकते हैं। यह ऑटो-जनरेटेड REST और GraphQL API, रिच फील्ड टाइप और रियल-टाइम सहयोग के साथ ग्रिड, कानबन, गैलरी, कैलेंडर और फॉर्म व्यू प्रदान करता है — यह सब प्रति-सीट मूल्य निर्धारण के बिना।

अपने VPS पर NocoDB को सेल्फ-होस्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील व्यावसायिक डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी बाहर न जाए, उपयोगकर्ता-गणना मूल्य निर्धारण की बाधाओं को समाप्त करता है, और आपकी टीम को नो-कोड फ्रंट-एंड के पीछे एक रिलेशनल डेटाबेस की पूरी शक्ति प्रदान करता है जिसे कोई भी उपयोग कर सकता है।